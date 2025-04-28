Яркие костюмы, песни и кухни мира: как в Барнауле прошел фестиваль иностранных студентов
Мероприятие состоялось в барнаульском "политехе"
28 апреля 2025, 12:10, ИА Амител
В АлтГТУ на прошлой неделе прошел международный фестиваль иностранных студентов "На языке дружбы". Праздничное мероприятие собрало представителей 38 стран, обучающихся в университете, и подарило участникам яркие впечатления, новые знакомства и море положительных эмоций.
В течение нескольких дней в рамках фестиваля состоялись День родного языка, научно-практическая конференция и концертная программа. Финальным аккордом стал праздник национальной кухни. Иностранные студенты, облаченные в традиционные костюмы своих народов, угощали желающих блюдами национальной кухни и исполняли песни на родных языках.
Ежегодный фестиваль "На языке дружбы" проводится в АлтГТУ уже в 17-й раз. Как это было – смотрите фоторепортаж.
12:37:22 29-04-2025
Надо понимать, забугорные студенты учатся здесь не за спасибо? Плюс платники, коих несоизмеримо больше, чем бюджетников, а преподам платить нечего... Где деньги? Зин? Все уходит на международный фестиваль иностранных студентов из 38 стран? И зачем тогда это надо?