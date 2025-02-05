Ректор АлтГТУ Марков об отказе от бакалавриата, ЕГЭ и корыстных репетиторах

Андрей Марков — о новой системе высшего образования, перспективе отмены ЕГЭ, олимпиадниках и многом другом

05 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Заседание Совета ректоров / Фото: Никита Ченчиков / Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Чуть больше года отделяет Россию от полного отказа от бакалавриата: с 1 сентября 2026 года страна перейдет на базовое и специализированное высшее образование. Готовы ли вузы Алтайского края к выходу из Болонского процесса, может ли это повлечь отмену ЕГЭ и пришло ли время менять правила поступления для олимпиадников – об этом amic.ru поговорил с ректором АлтГТУ Андреем Марковым, которого несколько дней назад переизбрали на второй срок председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Заодно мы выяснили, зачем нужен Совет ректоров и какие задачи он решает.

О новой системе высшего образования

– Андрей Михайлович, отказ от бакалавриата это хорошо или плохо?

– Отказ от Болонской системы даст нам возможность вернуться к специалитету, срок обучения на котором составляет не менее пяти лет. По моему мнению, полный переход на бакалавриат для всех направлений подготовки был ошибкой. Невозможно подготовить хорошего высококвалифицированного инженера или проектировщика в эти сроки. Для каких-то специальностей срок обучения может быть и короче, например, для журналистов. Но технарям четыре года маловато.

Более продолжительное, углубленное образование позволит выпускникам лучше готовиться к профессии и откроет новые возможности для карьерного роста. В перспективе разные программы базового образования будут иметь, как мы понимаем, разную продолжительность обучения. Где-то сохранится срок обучения четыре года, а где он составит пять или шесть лет.

Но для повышения качества подготовки специалистов важно не только изменить сроки обучения, но и модернизировать образовательные программы, подготовку преподавателей и создать условия для творческого и научного развития.

– Другие алтайские ректоры вашу позицию поддерживают?

– Когда в 2022 году процесс деболонизации был только анонсирован, члены Советов ректоров в регионах тоже обсуждали этот вопрос. И отмечу, что у нас с коллегами особых споров не было и позиция была согласованной: от бакалавриата нужно отказываться.

Был вопрос, сколько по времени должно длиться обучение на второй ступени образования – в магистратуре. У нас в техническом университете, по моему мнению, оно должно идти два года. У медиков или аграриев видение может быть свое. Здесь еще нужно обсуждать. Как там будет, пока неизвестно.

– Если мы отказываемся от бакалавриата, получается, идет возврат к советской системе высшего образования?

– Нет. От бакалавриата мы уйдем, но и возврата к советской системе не будет. Да в этом уже и нет смысла, мы ушли далеко вперед, однако что-то хорошее оттуда можно и даже нужно взять. Но необходимо строить что-то новое, соответствующее современным вызовам.

О ЕГЭ

– Когда-то, чтобы войти в Болонскую систему, в России ввели единый государственный экзамен. Если от этой системы мы отказываемся, целесообразно ли сохранять ЕГЭ?

– Я категорически против отмены ЕГЭ. Когда ко всем выпускникам школ из большого города или маленького села предъявляются одни и те же требования, которые соответствуют образовательному стандарту среднего образования, это правильно. Тут как с водительским удостоверением: можно учить как угодно, но экзамен все сдают по одним правилам, потому что ездим мы по одним и тем же дорогам, и нельзя здесь что-то менять. То же самое и с единым государственным экзаменом.

Зачастую звучит мнение, что ответы для ЕГЭ "зубрят". Авторитетно заявляю: это невозможно. Я специально посмотрел ЕГЭ по русскому языку – это серьезный экзамен, где проверяются не только знания пунктуации и орфографии, но и требуется глубокий анализ предложенного текста, оценивается способность написать сочинение-рассуждение и много другое. Без подготовки ты никогда не сделаешь задания, случайность исключена. Нужны системные знания.

Я за ЕГЭ, по крайней мере, сейчас лучше ничего не вижу. Его можно критиковать, ругать, но пока более подходящей альтернативы нет. И люди, которые критикуют экзамен, ее тоже не предлагают.

– Но многие школьники настолько боятся ЕГЭ, что решают уйти после девятого класса, лишь бы его не сдавать...

– Здесь, конечно, нагоняют ажиотаж, мол, ЕГЭ это страшно, что сдать его невозможно. И свой вклад в это вносят и репетиторы, которые пугают, что школьную программу нельзя выучить самостоятельно. Все возможно, если к экзамену готовиться. Тем более что сегодня столько возможностей благодаря интернету. Это и курсы, и видеоуроки, и тренинги.

Панику сеют и родители. От взрослых часто слышим, что ЕГЭ – это большой стресс для ребенка. Но ведь любой экзамен это стресс. И раньше, когда мы сдавали экзамены в школе, а через месяц – вступительные в университет, поверьте, эмоциональная нагрузка была не меньше, а то и больше. А если поступали в несколько вузов сразу, то экзамены приходилось сдавать в каждом.

Разве сейчас страдают выпускники школ из-за того, что имеют возможность подать документы сразу в пять любых вузов нашей страны одновременно на пять направлений? Им даже ехать лично не надо в вуз, чтобы отвезти аттестат. Достаточно удаленно подать заявление и заполнить согласие.

Полагаю, что в ближайшие годы единый государственный экзамен сохранится. Хотя он будет меняться точно так же, как менялся и последние годы. Например, у ребят появилась возможность пересдать один экзамен. Но это все не изменяет фундаментальных принципов ЕГЭ.

О правилах поступления в вузы

– В ноябре 2024 года Минобрнауки опубликовало порядок поступления и перечень вступительных испытаний на 2025/2026 учебный год. Больше всего абитуриентов напугала новость, что изменится перечень вступительных экзаменов. Какие изменения затронут абитуриентов АлтГТУ?

– Глобальных изменений в этом году не было, просто упорядочили набор вступительных испытаний. Первым обязательным экзаменом во всех вузах является русский язык. Вторым экзаменом в Алтайском государственном техническом университете для большинства направлений остается профильная математика. А вот третий экзамен можно будет выбирать из предложенных. Для технарей это будет физика и информатика – тоже профильные предметы. Для определенных направлений – это химия, биология, обществознание.

У нас были годы, когда, например, для того чтобы пойти учиться на строителя, третьим экзаменом мог быть английский язык. Здорово, конечно, но физику потом им приходилось догонять, потому что она необходима. Теперь эти моменты упорядочили.

Еще одно новшество, что для поступления вузы могут требовать четыре предмета ЕГЭ вместо трех. В этом году ни один вуз в России количество экзаменов увеличивать не стал, но в следующую приемную кампанию я таких изменений не исключаю. Главное, чтобы абитуриенты об этом узнали заранее и у них была возможность выбрать этот экзамен и подготовиться к его сдаче. Мы за любые разумные изменения, но происходить они должны запланированно.

– В этом году в вузах подняли минимальные баллы по ЕГЭ, с которыми можно поступить на бюджет. Как вы оцениваете такие корректировки?

– Пороговые значения по ряду ЕГЭ действительно немного увеличили. С одной стороны, это хорошо. За счет того, что минимальные баллы выросли, ребята придут более сильные.

С другой стороны, кому-то из абитуриентов может не хватить всего одного-двух баллов. Поэтому важно стараться максимально заработать дополнительные баллы, которые увеличивают шансы на поступление. Кстати, с этого года мы вводим льготу при поступлении на целевой набор. Школьники, которые прошли профориентацию на предприятиях от работодателя, могут получить пять дополнительных баллов при поступлении по целевому набору.

– Еще одна спорная тема – олимпиадники. Прошлым летом не все из них смогли поступить в столичный Сеченовский университет, потому что желающих было слишком много. После скандала решили зачислить всех на бюджет. А некоторые родители считают, что из-за олимпиадников на бюджет не могут поступить ребята с хорошими баллами. Как вы считаете, пришло время отменять льготы олимпиадникам?

– Победители и призеры поступают на особых условиях: либо вне конкурса, либо получают дополнительные баллы. И при малом количестве бюджетных мест действительно возможна сложная конкурсная ситуация для "неолимпиадников". Но у нас нет столько олимпиадников, поэтому и особой проблемы нет. В отмене льгот олимпиадникам я смысла не вижу. Это молодые люди с выдающимися способностями и право на поступление вне конкурса они заработали своим упорным трудом.

О Совете ректоров

– Андрей Михайлович, недавно вас переизбрали председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Какие вопросы решает этот орган?

– Вместе со мной в состав совета входят 12 руководителей высших учебных заведений. Хотя учредители у нас разные и задачи они ставят тоже различные, но общая цель у нас одна – обеспечить Алтайский край высококвалифицированными востребованными кадрами и сделать это можно сообща. Совет является площадкой для такого взаимодействия, коллегиального обсуждения актуальных проблем, обмена информацией и имеющимися наработками для развития образования, науки и культуры. Для этого мы встречаемся раз в квартал. Но иногда приходится созывать внеплановое заседание.

С самым серьезным вызовом мы столкнулись во время пандемии коронавируса. Нужно было решить, как организовать учебный процесс на дистанте, чтобы при этом не пострадало качество знаний студентов. Алтайскому краю это удалось.

Мы активно взаимодействуем с Минобрнауки России, а также с региональными органами власти по этим вопросам. В числе членов совета – министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина, начальник управления по молодежной политике Екатерина Четошникова, председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов и другие эксперты.

Повторюсь, сейчас одна из самых важных задач в повестке Совета ректоров – кадровое обеспечение региона.

– Какие способы для решения этой проблемы вы видите?

– Я как член правления Союза промышленников доношу до руководителей университетов позицию работодателей и их запросы. Так мы выстраиваем взаимодействие на всех уровнях, корректируем образовательные программы, чтобы выпускать на рынок качественные кадры.

Система высшего образования Алтайского края очень сбалансирована. Мы готовим учителей, аграриев, медицинских и инженерно-технических работников, у нас есть фундаментальное образование, есть певцы и композиторы. Мы прекрасно понимаем, что выпускники центральных вузов и из других регионов к нам не поедут. Кадры для нашего региона готовим мы, и делаем это неплохо. К сожалению, не все наши выпускники остаются на Алтае – многие уезжают.

– Некоторые вузы привлекают абитуриентов хорошими стипендиями: от 20 тысяч и выше. Насколько эффективна такая мера?

– Действительно, практически во всех вузах Алтайского края на бюджете студентам, получившим за ЕГЭ не менее 200 баллов, платят повышенную стипендию. Но это позволяет удержать ребят лишь на этапе обучения: нет гарантии, что после вуза они не уедут в столицу. За самых сильных выпускников разворачивается настоящая борьба. И все-таки большая часть остается.

Что бы ни говорили, индекс промышленного производства растет, появляется новая продукция. И все это благодаря тому, что наши вузы выпускают востребованные и качественные кадры.

Кроме того, в Алтайском крае создаются профильные классы. Это позволяет старшеклассникам еще в школе начать изучать будущую профессию, а самое главное – понять, интересна ли она. Сейчас наш вуз сотрудничает с тремя барнаульскими школами, где уже такие классы функционируют. Но этого явно недостаточно.

На этой неделе в правительстве Алтайского края прошло совещание под председательством вице-губернатора Юрия Абдуллаева, где мы обсуждали престижность и проблемы инженерного образования. Все понимают, что инженерные классы нужны, но требуется государственно-краевой подход, потому что силами одного предприятия или вуза сделать это невозможно. А поэтому необходима совместная работа вузов, правительства и Минобра.