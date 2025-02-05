Ректор АлтГТУ Марков об отказе от бакалавриата, ЕГЭ и корыстных репетиторах
Андрей Марков — о новой системе высшего образования, перспективе отмены ЕГЭ, олимпиадниках и многом другом
05 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Чуть больше года отделяет Россию от полного отказа от бакалавриата: с 1 сентября 2026 года страна перейдет на базовое и специализированное высшее образование. Готовы ли вузы Алтайского края к выходу из Болонского процесса, может ли это повлечь отмену ЕГЭ и пришло ли время менять правила поступления для олимпиадников – об этом amic.ru поговорил с ректором АлтГТУ Андреем Марковым, которого несколько дней назад переизбрали на второй срок председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Заодно мы выяснили, зачем нужен Совет ректоров и какие задачи он решает.
О новой системе высшего образования
– Андрей Михайлович, отказ от бакалавриата это хорошо или плохо?
– Отказ от Болонской системы даст нам возможность вернуться к специалитету, срок обучения на котором составляет не менее пяти лет. По моему мнению, полный переход на бакалавриат для всех направлений подготовки был ошибкой. Невозможно подготовить хорошего высококвалифицированного инженера или проектировщика в эти сроки. Для каких-то специальностей срок обучения может быть и короче, например, для журналистов. Но технарям четыре года маловато.
Более продолжительное, углубленное образование позволит выпускникам лучше готовиться к профессии и откроет новые возможности для карьерного роста. В перспективе разные программы базового образования будут иметь, как мы понимаем, разную продолжительность обучения. Где-то сохранится срок обучения четыре года, а где он составит пять или шесть лет.
Но для повышения качества подготовки специалистов важно не только изменить сроки обучения, но и модернизировать образовательные программы, подготовку преподавателей и создать условия для творческого и научного развития.
– Другие алтайские ректоры вашу позицию поддерживают?
– Когда в 2022 году процесс деболонизации был только анонсирован, члены Советов ректоров в регионах тоже обсуждали этот вопрос. И отмечу, что у нас с коллегами особых споров не было и позиция была согласованной: от бакалавриата нужно отказываться.
Был вопрос, сколько по времени должно длиться обучение на второй ступени образования – в магистратуре. У нас в техническом университете, по моему мнению, оно должно идти два года. У медиков или аграриев видение может быть свое. Здесь еще нужно обсуждать. Как там будет, пока неизвестно.
– Если мы отказываемся от бакалавриата, получается, идет возврат к советской системе высшего образования?
– Нет. От бакалавриата мы уйдем, но и возврата к советской системе не будет. Да в этом уже и нет смысла, мы ушли далеко вперед, однако что-то хорошее оттуда можно и даже нужно взять. Но необходимо строить что-то новое, соответствующее современным вызовам.
О ЕГЭ
– Когда-то, чтобы войти в Болонскую систему, в России ввели единый государственный экзамен. Если от этой системы мы отказываемся, целесообразно ли сохранять ЕГЭ?
– Я категорически против отмены ЕГЭ. Когда ко всем выпускникам школ из большого города или маленького села предъявляются одни и те же требования, которые соответствуют образовательному стандарту среднего образования, это правильно. Тут как с водительским удостоверением: можно учить как угодно, но экзамен все сдают по одним правилам, потому что ездим мы по одним и тем же дорогам, и нельзя здесь что-то менять. То же самое и с единым государственным экзаменом.
Зачастую звучит мнение, что ответы для ЕГЭ "зубрят". Авторитетно заявляю: это невозможно. Я специально посмотрел ЕГЭ по русскому языку – это серьезный экзамен, где проверяются не только знания пунктуации и орфографии, но и требуется глубокий анализ предложенного текста, оценивается способность написать сочинение-рассуждение и много другое. Без подготовки ты никогда не сделаешь задания, случайность исключена. Нужны системные знания.
Я за ЕГЭ, по крайней мере, сейчас лучше ничего не вижу. Его можно критиковать, ругать, но пока более подходящей альтернативы нет. И люди, которые критикуют экзамен, ее тоже не предлагают.
– Но многие школьники настолько боятся ЕГЭ, что решают уйти после девятого класса, лишь бы его не сдавать...
– Здесь, конечно, нагоняют ажиотаж, мол, ЕГЭ это страшно, что сдать его невозможно. И свой вклад в это вносят и репетиторы, которые пугают, что школьную программу нельзя выучить самостоятельно. Все возможно, если к экзамену готовиться. Тем более что сегодня столько возможностей благодаря интернету. Это и курсы, и видеоуроки, и тренинги.
Панику сеют и родители. От взрослых часто слышим, что ЕГЭ – это большой стресс для ребенка. Но ведь любой экзамен это стресс. И раньше, когда мы сдавали экзамены в школе, а через месяц – вступительные в университет, поверьте, эмоциональная нагрузка была не меньше, а то и больше. А если поступали в несколько вузов сразу, то экзамены приходилось сдавать в каждом.
Разве сейчас страдают выпускники школ из-за того, что имеют возможность подать документы сразу в пять любых вузов нашей страны одновременно на пять направлений? Им даже ехать лично не надо в вуз, чтобы отвезти аттестат. Достаточно удаленно подать заявление и заполнить согласие.
Полагаю, что в ближайшие годы единый государственный экзамен сохранится. Хотя он будет меняться точно так же, как менялся и последние годы. Например, у ребят появилась возможность пересдать один экзамен. Но это все не изменяет фундаментальных принципов ЕГЭ.
О правилах поступления в вузы
– В ноябре 2024 года Минобрнауки опубликовало порядок поступления и перечень вступительных испытаний на 2025/2026 учебный год. Больше всего абитуриентов напугала новость, что изменится перечень вступительных экзаменов. Какие изменения затронут абитуриентов АлтГТУ?
– Глобальных изменений в этом году не было, просто упорядочили набор вступительных испытаний. Первым обязательным экзаменом во всех вузах является русский язык. Вторым экзаменом в Алтайском государственном техническом университете для большинства направлений остается профильная математика. А вот третий экзамен можно будет выбирать из предложенных. Для технарей это будет физика и информатика – тоже профильные предметы. Для определенных направлений – это химия, биология, обществознание.
У нас были годы, когда, например, для того чтобы пойти учиться на строителя, третьим экзаменом мог быть английский язык. Здорово, конечно, но физику потом им приходилось догонять, потому что она необходима. Теперь эти моменты упорядочили.
Еще одно новшество, что для поступления вузы могут требовать четыре предмета ЕГЭ вместо трех. В этом году ни один вуз в России количество экзаменов увеличивать не стал, но в следующую приемную кампанию я таких изменений не исключаю. Главное, чтобы абитуриенты об этом узнали заранее и у них была возможность выбрать этот экзамен и подготовиться к его сдаче. Мы за любые разумные изменения, но происходить они должны запланированно.
– В этом году в вузах подняли минимальные баллы по ЕГЭ, с которыми можно поступить на бюджет. Как вы оцениваете такие корректировки?
– Пороговые значения по ряду ЕГЭ действительно немного увеличили. С одной стороны, это хорошо. За счет того, что минимальные баллы выросли, ребята придут более сильные.
С другой стороны, кому-то из абитуриентов может не хватить всего одного-двух баллов. Поэтому важно стараться максимально заработать дополнительные баллы, которые увеличивают шансы на поступление. Кстати, с этого года мы вводим льготу при поступлении на целевой набор. Школьники, которые прошли профориентацию на предприятиях от работодателя, могут получить пять дополнительных баллов при поступлении по целевому набору.
– Еще одна спорная тема – олимпиадники. Прошлым летом не все из них смогли поступить в столичный Сеченовский университет, потому что желающих было слишком много. После скандала решили зачислить всех на бюджет. А некоторые родители считают, что из-за олимпиадников на бюджет не могут поступить ребята с хорошими баллами. Как вы считаете, пришло время отменять льготы олимпиадникам?
– Победители и призеры поступают на особых условиях: либо вне конкурса, либо получают дополнительные баллы. И при малом количестве бюджетных мест действительно возможна сложная конкурсная ситуация для "неолимпиадников". Но у нас нет столько олимпиадников, поэтому и особой проблемы нет. В отмене льгот олимпиадникам я смысла не вижу. Это молодые люди с выдающимися способностями и право на поступление вне конкурса они заработали своим упорным трудом.
О Совете ректоров
– Андрей Михайлович, недавно вас переизбрали председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Какие вопросы решает этот орган?
– Вместе со мной в состав совета входят 12 руководителей высших учебных заведений. Хотя учредители у нас разные и задачи они ставят тоже различные, но общая цель у нас одна – обеспечить Алтайский край высококвалифицированными востребованными кадрами и сделать это можно сообща. Совет является площадкой для такого взаимодействия, коллегиального обсуждения актуальных проблем, обмена информацией и имеющимися наработками для развития образования, науки и культуры. Для этого мы встречаемся раз в квартал. Но иногда приходится созывать внеплановое заседание.
С самым серьезным вызовом мы столкнулись во время пандемии коронавируса. Нужно было решить, как организовать учебный процесс на дистанте, чтобы при этом не пострадало качество знаний студентов. Алтайскому краю это удалось.
Мы активно взаимодействуем с Минобрнауки России, а также с региональными органами власти по этим вопросам. В числе членов совета – министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина, начальник управления по молодежной политике Екатерина Четошникова, председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов и другие эксперты.
Повторюсь, сейчас одна из самых важных задач в повестке Совета ректоров – кадровое обеспечение региона.
– Какие способы для решения этой проблемы вы видите?
– Я как член правления Союза промышленников доношу до руководителей университетов позицию работодателей и их запросы. Так мы выстраиваем взаимодействие на всех уровнях, корректируем образовательные программы, чтобы выпускать на рынок качественные кадры.
Система высшего образования Алтайского края очень сбалансирована. Мы готовим учителей, аграриев, медицинских и инженерно-технических работников, у нас есть фундаментальное образование, есть певцы и композиторы. Мы прекрасно понимаем, что выпускники центральных вузов и из других регионов к нам не поедут. Кадры для нашего региона готовим мы, и делаем это неплохо. К сожалению, не все наши выпускники остаются на Алтае – многие уезжают.
– Некоторые вузы привлекают абитуриентов хорошими стипендиями: от 20 тысяч и выше. Насколько эффективна такая мера?
– Действительно, практически во всех вузах Алтайского края на бюджете студентам, получившим за ЕГЭ не менее 200 баллов, платят повышенную стипендию. Но это позволяет удержать ребят лишь на этапе обучения: нет гарантии, что после вуза они не уедут в столицу. За самых сильных выпускников разворачивается настоящая борьба. И все-таки большая часть остается.
Что бы ни говорили, индекс промышленного производства растет, появляется новая продукция. И все это благодаря тому, что наши вузы выпускают востребованные и качественные кадры.
Кроме того, в Алтайском крае создаются профильные классы. Это позволяет старшеклассникам еще в школе начать изучать будущую профессию, а самое главное – понять, интересна ли она. Сейчас наш вуз сотрудничает с тремя барнаульскими школами, где уже такие классы функционируют. Но этого явно недостаточно.
На этой неделе в правительстве Алтайского края прошло совещание под председательством вице-губернатора Юрия Абдуллаева, где мы обсуждали престижность и проблемы инженерного образования. Все понимают, что инженерные классы нужны, но требуется государственно-краевой подход, потому что силами одного предприятия или вуза сделать это невозможно. А поэтому необходима совместная работа вузов, правительства и Минобра.
09:40:32 05-02-2025
Почему не возник вопрос зарплат преподавателей. Скоро работать в ВУЗах будет некому, старики скоро закончатся, а молодежь не идет в преподаватели из-за нищенских зарплат. Кто будет готовить специалистов по новой (старой) системе?
16:20:50 05-02-2025
Гость (09:40:32 05-02-2025) Почему не возник вопрос зарплат преподавателей. Скоро работа... #
Не только здесь старики закончатся. А молодежь выбирает блогерство
21:05:57 05-02-2025
Гость (09:40:32 05-02-2025) Почему не возник вопрос зарплат преподавателей. Скоро работа... Кроме нищенских зарплат в системе образование очень много подводных камней, не каждый выдержит это.
09:42:40 05-02-2025
Сохранение ЕГЭ - сохранение курса на дальнейшую дебилизацию населения...
09:55:30 05-02-2025
Гость (09:42:40 05-02-2025) Сохранение ЕГЭ - сохранение курса на дальнейшую дебилизацию ...
Ну хотя бы о том помолчали, о чем не имеете ни малейшего представления, умники! В каждой теме, по каждой проблемы куча "спецов" высказывается. Толку только нет.
10:12:33 05-02-2025
Гость (09:42:40 05-02-2025) Сохранение ЕГЭ - сохранение курса на дальнейшую дебилизацию ... Это точно. Достаточно почитать комментарии на этом сайте. Полная безграмотность в изложениях куцых мыслей. Порой страшно становится за "великий и могучий".
11:26:50 05-02-2025
Гость (10:12:33 05-02-2025) Это точно. Достаточно почитать комментарии на этом сайте. По... Не боись - такнада
11:44:40 05-02-2025
вы понимаете о чем пишете ? возможность сразу сдать один раз ЕГЭ и подать доки в нескольку ВУЗов. Это огромный плюс для абитуриентов. Если нечего сказать - лучше промолчать. Умнее будете выглядеть
11:50:18 05-02-2025
гость (11:44:40 05-02-2025) вы понимаете о чем пишете ? возможность сразу сдать один раз... Да эти люди тест ни разу в глаза не видели. До сих пор некоторые считают , что можно наугад галочки поставить и получить 100500 баллов.
09:49:02 05-02-2025
Во как быстро переобуваются, а ведь наверняка когда то всеми руками и ногами был за.....
10:14:16 05-02-2025
Гость (09:49:02 05-02-2025) Во как быстро переобуваются, а ведь наверняка когда то всеми... Вот образец безграмотности жертвы ЕГЭ.
14:49:33 05-02-2025
Гость (09:49:02 05-02-2025) Во как быстро переобуваются, а ведь наверняка когда то всеми... Так был или не был? Или ты не знвешь о чём пишешь?
09:57:02 05-02-2025
Молодец Андрей Михайлович. Правильные мысли. Особенно импонирует его мнение по поводу ЕГЭ.
10:17:06 05-02-2025
Гость (09:57:02 05-02-2025) Молодец Андрей Михайлович. Правильные мысли. Особенно импони... А КИМы хоть пробовали решить по профильной математики Вы или он - причем самостоятельно? Или русский язык и так же самостоятельно - прежде чем хаить, переобуться , большого ума не надо.
10:14:06 05-02-2025
Все правильно говорит.
10:15:27 05-02-2025
Ненасытные репетиторы и торговля разными "работами", правда.
11:44:08 05-02-2025
Гость (10:15:27 05-02-2025) Ненасытные репетиторы и торговля разными "работами", правда.... что значит ненасытные? вас насильно тянут к репетитору? У вас интернет отключили? Знаю кучу детей (в том числе и мой ребенок), которые готовились к экзаменам самостоятельно без репетиторов. Интернет + учебники + бесконечное прорешивание
21:07:57 05-02-2025
Гость (11:44:08 05-02-2025) что значит ненасытные? вас насильно тянут к репетитору? У ва... Да, нас тянут насильно. Когда в гуманитарном (!) одиннадцатом классе один урок литературы в неделю, один английский и два русских, которых к тому же через раз нет, потому что болеющих преподавателей попросту неким замещать, ребенка в ЕГЭ в школе фактически не готовят. Хорошо, если родитель в теме и может помочь. Но если нет? Здравствуйте репетиторы. Полноценно освоить предмет чисто по учебнику невозможно.
19:04:58 05-02-2025
Гость (10:15:27 05-02-2025) Ненасытные репетиторы и торговля разными "работами", правда.... Так ваши дети меняться. Сейчас попросила написать эссе: какие задания из предпрофильного курса им могут понадобиться в будущей работе? Вставили буквы от бота. Вы реально думаете, что за минимальную зарплату будет кто-то перечитывать дурь от ваших детей? Репетиторы занимаются с осознанными или с терпилами. Смотря кому какие дети нравятся - таких вы и воспитываете
07:50:32 06-02-2025
Гость (19:04:58 05-02-2025) Так ваши дети меняться. Сейчас попросила написать эссе: каки... Что, простите?
10:17:45 05-02-2025
Забавно слышать от вроде бы уважаемого человека высказывания о пользе ЕГЭ. Мол, почитал ЕГЭ по русскому и понял, какое это благолепие и как это помогает школьникам из глубинки при поступлении в ВУЗы. Действительно, помогает. Только не всем. По статистике лучшие результаты ЕГЭ по русскому почему-то в кавказских республиках. И разумеется. это никак не связано с коррупцией...
20:38:25 05-02-2025
Гость (10:17:45 05-02-2025) Забавно слышать от вроде бы уважаемого человека высказывания... Так может не с ЕГЭ, а с коррупцией бороться.
11:57:51 06-02-2025
Гость (10:17:45 05-02-2025) Забавно слышать от вроде бы уважаемого человека высказывания...
Приезжают из кавказских республик со 100-бальными результатами по-русскому, поступают в ВУЗы, а потом учиться не могут, потому что на самом деле русского языка-то и незнают... А на его место мог пройти с 99 баллами, но грамотный человек...
10:28:47 05-02-2025
Всем известен Дмитрий Менделеев и его вклад в науку. Многие с пеной у рта говорят об этом химике как об эталоне и образце русского ученого, мол смотрите какого красавца история наша имеет. Но мало кто при этом знает, что учился он в Гейдельбергском университете по программе что-то типа болонской. Отмена Болонской системы это в первую очередь отмена студенческой коммуникативности, тех возможностей, когда талантливые студенты могли учиться в других мировых ВУЗах. При таком подходе наука зачахнет.
11:48:36 05-02-2025
Колька Смагин, любовник Ганы (10:28:47 05-02-2025) Всем известен Дмитрий Менделеев и его вклад в науку. Многие ... Мыкола, выдыхай, даже авторитетная среди бакалавров Вики свидетельствует, не учился он там , типа, как студент, уже как учёный занимался исследованиями, официально находился в командировке
19:06:43 05-02-2025
Колька Смагин, любовник Ганы (10:28:47 05-02-2025) Всем известен Дмитрий Менделеев и его вклад в науку. Многие ... Как то в СССР она не чахла. Потусить студенты могут на каникулах. Болонский бред о компетенциях (не знаю точно, но знаю, где списать) - все министры оттуда
11:50:41 05-02-2025
Всё верно. ЕГЭ отменять ни в коем случае нельзя, у умных детей должны быть равные шансы на поступление в ВУЗы независимо от места проживания. Сдал один раз в школе и спокойно без всякой нервотрёпки , поездок и проживания в другом городе в ожидании зачисления- дома, на диване, ждешь приглашения в ВУЗ.
А то, что пишут тут некоторые "умные" про дебилизацию, так пусть сначала САМИ попробуют сдать ЕГЭ, это вам ни как раньше, вызубрил ответы к билету и сдал, главное чтоб дополнительный вопрос не задавали( на них и сыпались).
12:17:30 05-02-2025
О, да, " корыстные" репетиторы! А вузы не такие? Что-то обошли в этом замечательном интервью тему соотношения бюджетных и внебюджетных ( читай - платных) мест в вузах. И стоимость образования в этих вузах.
12:37:19 05-02-2025
это вам ни как раньше - садись, 2. Учи русский. ЕГЭ сдавал?
13:05:14 05-02-2025
Гость (12:37:19 05-02-2025) это вам ни как раньше - садись, 2. Учи русский. ЕГЭ сдавал?... В 1998 ЕГЭ еще не было. К сожалению.
12:51:27 05-02-2025
поймите тесты это не для России. тесты это для англичанки для тамошних низов которые должны подохнуть но дать господину золото
для России оптимально это устный экзамен. Беседа с преподавателем экзаменатором. Лучшая форма экзамена и обучения это форма СССР
лучше ничего и никто пока не придумал и уверяю - не придумает. Как говорится все новое -это хорошо забытое старое
я не предлагаю возродить форму обучения СССР. Я предлагаю оригинал - форму обучения Российской империи с которой советская система и сняла копию
13:13:23 05-02-2025
Гость (10:12:33 05-02-2025) Это точно. Достаточно почитать комментарии на этом сайте. По... И большинство из этих комментариев от людей 40+, которые не сдававали ЕГЭ
13:57:44 05-02-2025
Гость (13:13:23 05-02-2025) И большинство из этих комментариев от людей 40+, которые не ... Но пишут грамотно, в отличии от вас, ЕГЭшников.
14:37:32 05-02-2025
Гость (13:57:44 05-02-2025) Но пишут грамотно, в отличии от вас, ЕГЭшников. ...
ЕГЭшники, в отличиЕ от топящих за старорежимный экзамен, знают, что в форме противопоставляющего предлога нужно писать "е"...)
14:44:10 05-02-2025
ЕГЭшник (14:37:32 05-02-2025) ЕГЭшники, в отличиЕ от топящих за старорежимный экзамен,... ай. Красавчик!!!
19:08:09 05-02-2025
Гость (13:13:23 05-02-2025) И большинство из этих комментариев от людей 40+, которые не ... Да, не сдавали. Но по сравнению со студентами 20 лет назад и сейчас....- уровень лет сада и погремушка, после вашего егэ
06:55:04 06-02-2025
Гость (19:08:09 05-02-2025) Да, не сдавали. Но по сравнению со студентами 20 лет назад и... Ну мысль-то вы не в состоянии свою изложить грамотно и ясно
10:49:37 07-02-2025
Гость (06:55:04 06-02-2025) Ну мысль-то вы не в состоянии свою изложить грамотно и ясно... Слушайте, если так посмотреть. То обращение незнакомому человеку пишется "Вы". Это я Вам говорю, как человек, который сдал экзамен в 9 классе по советской системе, потом закончил техникум все с такими же классическими экзаменами, а потом для поступления в ВУЗ сдавал подобие ЕГЭ, правда без сочинения, и набрал 87 баллов из 100. Считаю, что ЕГЭ это зазубренные ответы и натаскивание на сдачу экзамена не более. К экзамену в ВУЗ вообще не готовилась, потому что школа дала глубинные знания, а ещё чтение книг, так как в наше время не было телефонов и планшетов.
13:17:59 05-02-2025
Ни одной оригинальной , живой мысли ректор не родил. Одни общие места. Печально.
13:54:36 05-02-2025
А ведь когда то престижный ВУЗ был. АГУ вон рвет и мечет статус поднимает, смотрите скоро вас скупят и упразднят.
13:56:16 05-02-2025
Молодец! ПОДДЕРЖИВАЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! прогрессивные тенденции! Классика всегда лучше!
14:56:52 05-02-2025
Ручки потираем. Вот коррупция будет в случае отмены ЕГЭ
17:03:24 05-02-2025
Гость (14:56:52 05-02-2025) Ручки потираем. Вот коррупция будет в случае отмены ЕГЭ...
Еще какая! Потом начнут по поводу нее ныть! И так по кругу!
17:09:25 05-02-2025
Честно говоря не вижу смысла в ещё одном дополнительном годе обучения. Это могло бы сработать только в том случае, если бы образование было толковым, но у нас достаточно мало действительно хороших вузов. Хотя многие руководители конечно будут счастливы содрать с плантиков ещё сотню другую тысяч рублей.
17:40:04 05-02-2025
А вот интересно, кого накажут за эту ошибку "введение болонской системы", кто заплатит, ведь весь научный мир нашей страны изначально был против бакалавриата и магистратуры. Или платить должны только люди, своими налогами, искалеченным образованием своих детей? Видимо так. Если правительство и президент ошиблись уходите тогда, где гарантия что сейчас не ошибаетесь? Опять кучу наших денег спустите, а результата нет!
20:36:40 05-02-2025
Гость (17:40:04 05-02-2025) А вот интересно, кого накажут за эту ошибку "введение болонс... А не странно? Во всем мире система работает, а у нас ошибка.
19:01:34 05-02-2025
Когда Руководитель говорит "то-то возьмём, а что-то останется", то с точки зрения процесса лидерства - он не лидер)). Паника возникает в высокой степени неопределенности, небезопасности....которую таки упражнения в чистописание только усиливают. За точность формулировок от доцентов их уже понизили в челядь, поэтому безусловна нужна реформа. На мой взгляд, административную функцию бумагооборота и по движению средств легко возьмёт любой чат-бот). Закупаем попкорн и смотрим, что выберет Мишустин))?
19:17:16 05-02-2025
Что лучше ЕГЭ? Купить возможность поступить в какой нибудь ВУЗ за огромные деньги? Если ваши дети умные,то они ЕГЭ сдадут без проблем, если нет,то они и без ЕГЭ тоже не поступят никуда, тогда причем здесь ЕГЭ? Как будто без ЕГЭ раньше в ВУЗы зачисляли автоматом кого хочешь и куда пожелаешь,да ещё путевки давали на отдых , короче Ученик вообще не парился,а здесь придумали ЕГЭ сдавать, дебилы.... раньше единицы поступали в столичные ВУЗы гении,а теперь надо просто сдать хорошо ЕГЭ,а если не очень всё равно пройдёшь в какой нибудь ВУЗ в регионе, возможности с ЕГЭ увеличиваются в разы
20:33:21 05-02-2025
Бакалавриат вполне оправдан. Мы учились 5 лет из них целый год уходил на истмат, диамат, научный коммунизм и прочую чушь.
А обвинять репетиторов - смешнее не придумаешь.
01:05:48 06-02-2025
Только егэ!!!! Альтернативы нет. А паника родителей от их невежества. Сдать экзамены выпускные в школе по 7 предметам, ка в советское время, а потом 4 вступительных в вуз это не стресс????!!!! Стресс перед егэ у тех, кто ноль и сроду не учился
07:58:49 06-02-2025
Ксения (01:05:48 06-02-2025) Только егэ!!!! Альтернативы нет. А паника родителей от их не... Сдавал выпускные экзамены в школе по 7 предметам, потом в Томский университет на радиофизический факультет по 5 предметам(это в 1962 году, математика письменно и устно, физика -устно, русский язык и литература -письменно, иностранный -устно)), нормально чувствовал, волновался, конечно, это естественно, но вполне по силам было.Правда, по физике задавали доп.вопросы, которые действительно волновали, но оказалось что могу думать в критических ситуациях, правильно отвечать, соображать сразу по нескольким разделам элементарной физики, объединенных в одном вопросе, чего в школе как0то не умел.
01:19:02 06-02-2025
Репетиторы дают то, что в школе учителя преподать не могут, а в интернете обучающие курсы, с помощью которых можно сдать ЕГЭ, платные. Вы на какой планете? Одна болтовня, а по итогу, как всегда, у кого денег больше, тот подготовится лучше других, сдаст экзамены и будет учиться. А детки умные, но без фин. возможности от родителей, будут искать работу.
06:37:13 06-02-2025
Гость (21:07:57 05-02-2025) Да, нас тянут насильно. Когда в гуманитарном (!) одиннадцато... 1. Репетиторы составили программу так , что у Вас в одиннадцатом классе один урок литературы в неделю, один английский и два русских?
2. Кто виноват , что учителя болеют? А что им замены нет? причем тут репетиторы? Почему вы их ненасытными считаете?
3. Кроме учебника грамотные люди еще и книги читают, а в них очень много информации. Я уж молчу про интернет, в котором очень много информации по любому предмету. Целые каналы есть по подготовке к ЕГЭ. Бесплатные.
И что значит "Полноценно освоить предмет чисто по учебнику невозможно" ? Какой именно предмет вы не в состоянии освоить самостоятельно? Литературу? Историю? Обществознание? Это предметы, где нужно просто читать материал, думать и запоминать. И уметь грамотно мысль излагать. Но уж если диточка к 11 классу не научилась читать, понимать, анализировать и запоминать прочитанное , то тут уж репетиторы бессильны.
09:52:29 15-02-2025
Гость (06:37:13 06-02-2025) 1. Репетиторы составили программу так , что у Вас в одиннадц... Вы ЕГЭ по истории сами фиг сдадите. Блин народ вы такие сказочники. С этим ЕГЭ молодежь мыслить разучилась. Топите дальше. Спец, который не может критически мыслить не спец. Смотрю на молодежь и все такие поголовно. Потом не удивляйтесь, что хирурги не там режут, самолеты падают.
06:43:16 06-02-2025
Гость (01:19:02 06-02-2025) Репетиторы дают то, что в школе учителя преподать не могут, ... Странно. Ни о каких платных курсов из интернета я не слышала. Учебники, доп. литература, лекции и документальные фильмы на Ютубе. Это те ресурсы, которыми пользовалась моя дочь при подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию. А! еще какой-то справочник с примерными заданиями у нее был. 92 и 95 б. соответственно. 2023 год.
04:56:46 06-02-2025
Судя по количеству комментариев, тема достаточно актуальная для общества, поэтому и рассматривать её надо не с одной какой-либо позиции, а комплексно, по результатам, которые мы видим в обществе.
Итак, главное это уровень образования, можно кричать сколько угодно, но он значительно упал. Причиной этого, по моему мнению, является то, что ЕГЭ извратил саму идею образования, когда цель ученика сдать ЕГЭ и возможность поступить в любой ВУЗ, но на самом деле получение знаний необходимо человеку для того, что бы принести максимальную пользу обществу, работая в выбранной сфере. Практика это доказывает тем, что после получения образования молодые люди не торопятся идти работать не только по специальности, но и вообще, сил на это уже нет, так как к этому они не готовятся изначально, это мы наблюдаем повсеместно, мигранты как раз результат такого подхода к образованию. Как решить эту проблему, достаточно просто, если себя поставить на место работодателя, как вы будете искать себе работника, смотреть заполненные им анкеты или проведёте с ним живой разговор? Ответ очевиден, думаю, что в этом случае в приоритете у вас будут не только знания, но и желание работать, уровень самостоятельности и ответственности претендента и т.д., то есть осознанность выбора им профессии, а когда человек имеет возможность поступать сразу в несколько ВУЗов, то это только создаёт видимость прогресса, на самом деле это дезориентирует человека при выборе дальнейшего жизненного пути.
Дальше, равенство претендентов из глубинки и больших городов. Этот вопрос легко решается самим образовательным учреждением, если оно заинтересовано в студентах путём выездных приёмных комиссий, думаю, что этот подход является более правильным в масштабах страны, ведь конкретные специалисты нужны не вообще, а для конкретных предприятий, поэтому молодёжь в этих районах будет более заинтересована в учёбе по этим направлениям.
Следующий вопрос, коррупция. Конечно, от неё никуда не уйти, но надо стремиться взять её под контроль и минимизировать уровень её влияния на учебный процесс. ЕГЭ перевела коррупцию на школьный уровень, когда подкупаются учителя, нанимаются репетиторы, которые не дают знания, а осуществляют подсказки при сдаче ЕГЭ. Практика это подтверждает тем, что первый год учёбы больше всего отсеивает успешных "ЕГЭшников" особенно с южных регионов. Бороться с этим бесполезно, там это народная традиция, без денег даже не жениться. Как это преодолеть, думаю, что не надо придумывать велосипед, приёмная комиссия ВУЗа осуществляет устные экзамены, как в СССР. Контролировать такие комиссии намного проще, а главное - в результате в ВУЗ попадут не случайные люди, а те, кто намерен применить знания в жизни, это сразу видно из беседы. Помимо этого исчезнет необходимость платных услуг возле образования, потому что те, кто целенаправлено готовятся в конкретный ВУЗ, могут подготовиться сами (интернет, поездка в ВУЗ и ознакомление с его работой), а другим это не надо.
В заключении скажу о таком явлении, как потеря авторитета учителей. С вводом ЕГЭ мы видим стремительную деградацию воспитательной работы в школе, хамство стало обыденностью, ученики занимаются не учёбой, а травлей тех, кто чем-то им не понравился, ведь они уверены, что родители за деньги устроят им сдачу ЕГЭ, поэтому они ничего не бояться и никого не уважают. В результате получаем "расстрелы" и другой криминал с этим связанный, предположу, что такие тенденции будут только возрастать.
Попытался представить свой взгляд на проблему, конечно, он не полный и субъективный, высказывайте свой взгляд, но постарайтесь думать не только о себе, а о стране, ведь от этот вопроса зависит судьба всей России.
07:03:18 06-02-2025
Гость (04:56:46 06-02-2025) Судя по количеству комментариев, тема достаточно актуальная ... "вопрос легко решается самим образовательным учреждением, если оно заинтересовано в студентах путём выездных приёмных комиссий" - да. прям представляю, как приемная комиссия из МГУ приезжает в Рубцовск или Алейск...
" подкупаются учителя, нанимаются репетиторы, которые не дают знания, а осуществляют подсказки при сдаче ЕГЭ" - как вы себе это представляете? Во во время экзамена подсказать практически невозможно.
"Приёмная комиссия ВУЗа осуществляет устные экзамены, как в СССР" видела я на вступительных устных экзаменах в ВУЗе в 1997 г, как завели абитуриента на экзамен по экономике, предварительно нашептав что-то приемной комиссии. На его попытки отвечать на вопросы больно было смотреть. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Сдал на высший бал. Поступил. Учился со мной в одной группе. Аж до первой сессии. Потом был отчислен за неуспеваемость.
" С вводом ЕГЭ мы видим стремительную деградацию воспитательной работы в школе, хамство стало обыденностью, ученики занимаются не учёбой, а травлей тех, кто чем-то им не понравился, ведь они уверены, что родители за деньги устроят им сдачу ЕГЭ, поэтому они ничего не бояться и никого не уважают. В результате получаем "расстрелы" и другой криминал с этим связанный, предположу, что такие тенденции будут только возрастать." - Ну уж тут вы вообще все в одну кучу свалили. Как смена способа сдачи экзамена привела к хамству и травле?
07:18:41 06-02-2025
"а когда человек имеет возможность поступать сразу в несколько ВУЗов, то это только создаёт видимость прогресса, на самом деле это дезориентирует человека при выборе дальнейшего жизненного пути" Ну а это вообще какой-бред. По вашей логике выпускник, мечтающий стать хирургом, например, не может пытаться поступить в ВУЗ в Барнауле, Томске, Москве, Питере, а уж потом выбрать , где он хочет получать профессию? Это ж его дезориентирует!!! А объехать всю страну, сдавая вступительные экзамены в каждом ВУЗе мало кто может себе позволить.
09:42:38 06-02-2025
Гость (07:18:41 06-02-2025) "а когда человек имеет возможность поступать сразу в несколь... Имеется ввиду, что в настоящее время можно подать документы в 5 разных вузов: сдав ЕГЭ по русскому, математике, биологии можно подавать документы в Агму на врача, в АГУ на биолога, в АГАУ на ветеринара, в АГТУ на эколога-технолога. Как повезёт, а ведь это совершенно разные направления и если человек сам не знает кем хочет быть и поступает волею судьбы куда баллов хватит, согласитесь мотивация к обучению у него будет так себе. Другое дело раньше таких вариантов не было и у будущих студентов должна была быть конкретная цель: если мечтает быть хирургом и все сделает, чтобы стать именно им. Не поступив в мед, и не видит смысла поступать в другой ВУЗ, на следующий год подготовится лучше и пройдёт! В настоящее время за таких студентов Вузы боятся, так как их единицы.
07:33:37 06-02-2025
– "Когда в 2022 году процесс деболонизации был только анонсирован, члены Советов ректоров в регионах тоже обсуждали этот вопрос. И отмечу, что у нас с коллегами особых споров не было и позиция была согласованной: от бакалавриата нужно отказываться."------- Конечно, конечно, те кто был против гуляют как тот Ваня. Остались одни "Флюгеры", которым никогда уже не светит сотрудничество с передовым миром.
12:04:04 06-02-2025
слукавил об олимпиадах А.М. Марков. Олимпиады как раз и позволяют блатным потеснить сдавших хорошо ЕГЭ и занять их место на бюджете. При организации и
проведении олимпиады нет необходимых условий для объективного оценивания. Можно легко заранее знать задания, естественно, ограниченному кругу лиц. Легко провести нужного олимпиадника к нужному результату. Олимпиады - лазейка для поступления в ВУЗ. Если уж поступают в ВУЗ по результатам олимпиад, значит, организация и проведение олимпиад, должны быть как на ЕГЭ.
23:00:43 06-02-2025
Я полностью не понимаю зачем отказываться от болонской системы. Это чушь
17:53:27 07-02-2025
Репетиторы ненасытные!!! Их надо всех на учет поставить, чтобы налоги платили как полагается, и законодательно ограничить цену! Не более 0,1 от МРОТ за два часа.