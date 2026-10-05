Первые октябрьские дни подарили горожанам солнце, тепло и возможность еще немного насладиться яркими красками осени

05 октября 2026, 07:00, ИА Амител

Осень-2026 в барнаульском дендрарии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начало октября в Барнауле пока больше похоже на продолжение бабьего лета. Днем воздух хорошо прогревается, а солнце делает желтые и красные листья еще ярче. Особенно эффектно сейчас выглядит барнаульский дендрарий, где золотая осень уже полностью вступила в свои права.

Деревья и кустарники сменили летнюю зелень на десятки оттенков желтого, оранжевого и багряного. На дорожках появился ковер из опавших листьев, но многие кроны пока остаются густыми. Amic.ru собрал кадры из дендрария: возможно, это одни из последних дней нынешней осени, когда город выглядит настолько ярко.

Теплая погода, впрочем, постепенно начнет уходить. Уже 6–7 октября температура может опуститься до +9...+12 градусов, местами пройдут дожди. 8–9 октября синоптики также допускают осадки, а дневная температура в краевой столице будет держаться примерно в пределах +8...+13 градусов.