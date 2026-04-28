Нежнее нежного. Фоторепортаж из расцветающего барнаульского дендрария
Весеннее пробуждение одного из самых живописных уголков столицы края
28 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Первоцветы в дендрарии Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Апрель в этом году какой-то особо капризный: яркое солнце то и дело сменялось внезапными снегопадами и пронизывающим ветром. Однако природа берет свое, и в эти дни, когда в регион наконец-то пришло настоящее весеннее тепло, мы заглянули в барнаульский дендрарий.
Многие привыкли посещать дендрарий осенью, чтобы насладиться его знаменитой золотой палитрой. Но пробуждение этого уникального сада весной — зрелище не менее захватывающее.
Смотрите наш фоторепортаж из проснувшегося дендрария.
08:57:56 28-04-2026
очень красиво
10:23:42 28-04-2026
Какое же запущенное место, если не отдельные цветочки смотреть, а в целом(((
14:27:13 28-04-2026
Анна (10:23:42 28-04-2026) Какое же запущенное место, если не отдельные цветочки смотре... это дендрарий, а не парк отдыха