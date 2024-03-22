Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 марта
Закупиться едой можно по шести адресам
22 марта 2024, 11:47, ИА Амител
Сыр на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 23 марта, сообщили в мэрии. На них можно купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский – площадь Народная;
- Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
- Центральный – пр. Красноармейский, 36 и ул. Чайковского, 21а.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 16 и 17 марта во время выборов президента.
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