Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 марта

Закупиться едой можно по шести адресам

22 марта 2024, 11:47, ИА Амител

Сыр на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 23 марта, сообщили в мэрии. На них можно купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный – пр. Ленина, 71;

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;

Ленинский – площадь Народная;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – пр. Красноармейский, 36 и ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 16 и 17 марта во время выборов президента.