Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 1 апреля
Горожане смогут купить различные продукты от местных производителей
31 марта 2023, 11:29, ИА Амител
В Барнауле 1 апреля пройдут очередные ярмарки выходного дня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Работать они будут с 10 до 14 часов по следующим адресам:
– проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
– улица 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
– площадь Народная;
– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
– проспект Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");
– улица Чайковского, 21а (посёлок Южный, площадь перед ДК "Южный").
Горожане смогут приобрести мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбу, сладости, овощи и другие товары от местных производителей.
Ранее Amic.ru изучил, как изменились цены на продукты в начале этого года.
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