Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 1 апреля

Горожане смогут купить различные продукты от местных производителей

31 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 1 апреля пройдут очередные ярмарки выходного дня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Работать они будут с 10 до 14 часов по следующим адресам:



– проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

– улица 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

– площадь Народная;

– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– проспект Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");

– улица Чайковского, 21а (посёлок Южный, площадь перед ДК "Южный").

Горожане смогут приобрести мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбу, сладости, овощи и другие товары от местных производителей.

Ранее Amic.ru изучил, как изменились цены на продукты в начале этого года.