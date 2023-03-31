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Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 1 апреля

Горожане смогут купить различные продукты от местных производителей

31 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 1 апреля пройдут очередные ярмарки выходного дня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Работать они будут с 10 до 14 часов по следующим адресам: 

– проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

– улица 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

– площадь Народная;

– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– проспект Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");

– улица Чайковского, 21а (посёлок Южный, площадь перед ДК "Южный").

Горожане смогут приобрести мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбу, сладости, овощи и другие товары от местных производителей.

Ранее Amic.ru изучил, как изменились цены на продукты в начале этого года. 

Комментарии 3

  • Как обычно всю просрочку вывалят которая залежалась на прилавках, который раз убеждаюсь, что на подобных ярмарках продукты не свежее чем в любом магазине и уж точно не дешевле и даже дороже потому что типа "фермерское".
    31 марта, Гость   Ответить
  • Не соглашусь. Товары на ярмарке на "Народной площади" свежее чем в магазинах. Рыбу, калбасу, мясо, выпечку и разные мелочи хранятся дольше чем тоже самое из магазина купленное. Единственное неприятно - что "обвешивают" продавцы сильно на Ярмарках. Если сразу не проверишь на контрольных весах (благо есть контрольные весы на Ярмарке), то потом уже не докажешь.
    31 марта, Гость   Ответить
  • меня обманывают но я хожу все равно всегда? мда уж
    31 марта, Гость   Ответить
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