Ярославские полицейские задержали мужчину, похитившего кенгурят из зоопарка

По информации СМИ, один из детенышей уже умер

03 октября 2024, 17:30, ИА Амител

Кенгуру с детенышем / Фото: unsplash.com

Полицейские задержали 31-летнего уроженца Вологодской области, который подозревается в похищении кенгурят. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Напомним, что накануне стало известно о похищении кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка. Предполагалось, что похититель отогнул прутья над калиткой вольера. Однако позднее стало известно, что пропали двое детенышей.

"Форточник, небольшого роста – около 160 сантиметров", – рассказал источник о похитителе.

Собеседник добавил, что у мужчины нашли сумку с кенгуренком. Он выбежал, когда ее открыли, однако оперативникам удалось его поймать. При этом СМИ сообщают, что один из украденных детенышей погиб. Источник добавил, что задержанный ранее уже был судим за кражу, а с 2020 года находился в федеральном розыске.