Ярославские полицейские задержали мужчину, похитившего кенгурят из зоопарка
По информации СМИ, один из детенышей уже умер
03 октября 2024, 17:30, ИА Амител
Полицейские задержали 31-летнего уроженца Вологодской области, который подозревается в похищении кенгурят. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Напомним, что накануне стало известно о похищении кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка. Предполагалось, что похититель отогнул прутья над калиткой вольера. Однако позднее стало известно, что пропали двое детенышей.
"Форточник, небольшого роста – около 160 сантиметров", – рассказал источник о похитителе.
Собеседник добавил, что у мужчины нашли сумку с кенгуренком. Он выбежал, когда ее открыли, однако оперативникам удалось его поймать. При этом СМИ сообщают, что один из украденных детенышей погиб. Источник добавил, что задержанный ранее уже был судим за кражу, а с 2020 года находился в федеральном розыске.
19:42:01 03-10-2024
полумуж
22:16:24 03-10-2024
Так то не вор, уже убийца
08:19:12 04-10-2024
Укравший трех кенгурят 31-летний карлик имел специальные навыки.
Преступник, которого полицейские сначала приняли за ребенка, успел продать одного кенгуру в Москве, еще одного хотел обменять на обезьяну, сообщают СМИ.
Это даже не анекдот... Преступление, Криминал, Уголовное дело, Черный юмор, Карлики.
ПС: Кто нибудь знает курс обезьян к кенгуру?