Явка на выборах главы Республики Алтай превысила 43%

Избирательные участки будут работать до 20:00

08 сентября 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: Избирательная комиссия Республики Алтай

Явка на выборах главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва, по данным на 18:00, составила 43,7%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

На пост главы региона претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая участвуют "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и партия "Родина".