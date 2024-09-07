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Жители Алтая на верблюде приехали на выборы

В республике избирают нового главу региона и депутатов

07 сентября 2024, 12:11, ИА Амител

Избиратели и верблюд / Кадр из видео: t.me/altaygov
Избиратели и верблюд / Кадр из видео: t.me/altaygov

В Республике Алтай жители села Ортолык Кош-Агачского района приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде, сообщили в телеграм-канале правительства региона.

"Хотели добавить всем праздничного настроения. Понимаем, что каждый голос важен", – сказал житель района Айас Турлунов. 

В Республике Алтай с 6 по 8 сентября проходят выборы главы региона и депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай восьмого созыва. По итогам первого дня в голосовании поучаствовали 33 250 человек, или 20,4% от общего числа зарегистрированных избирателей.

На пост главы республики претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая участвуют партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и партия "Родина".

выборы Республика Алтай
Читайте также в сюжете: Выборы в Алтайском крае и Республике Алтай - 2024

Комментарии 2

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Т

16:07:16 07-09-2024

Молодцы!!!!!

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Скоро

17:55:17 07-09-2024

Скоро на ишаках начнут приезжать

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