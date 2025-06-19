Яйца на Алтае "сказочно" упали в цене на 25% с начала года и продолжают дешеветь
Не знаем, какая мышка хвостиком махнула, но яичко в цене упало и пока не разбилось
19 июня 2025, 06:15, ИА Амител
Десяток куриных яиц в Алтайском крае стремительно подешевел и сейчас стоит столько, сколько почти два года назад – 78,31 рубля, это следует из еженедельного отчета Алтайкрайстата о средних потребительских ценах на товары и услуги на 9 июня 2025 года.
За неделю, в сравнении с данными на 2 июня, десяток куриных яиц подешевел на 1,03 рубля: с 79,34 до 78,31.
Изменение цен на яйца в 2025 году:
- по данным на 5 мая – 89,61 рубля;
- по данным на 7 апреля – 97,00 рубля;
- по данным на 3 марта – 98,86 рубля;
- по данным на 10 февраля – 99,77 рубля;
- по данным на 13 января – 105,72 рубля.
Как следует из данных Алтайкрайстата, за шесть месяцев – с начала 2025 года по июнь – стоимость десятка куриных яиц снизилась с 105,72 рубля до 78,31 рубля: на 27,41 рубля, или на 25%.Отметим, что сейчас яйца стоят практически столько же, сколько почти два года назад: 2 октября 2023 года цена была 77,98 рубля. После они начали резко дорожать и уже через неделю, по данным на 9 октября, стоимость взлетела до 87,41 рубля за десяток.
Пика цена достигла в конце 2023 года (по данным на 25 декабря): 128,11 рубля за десяток. Таким образом, если сравнивать со свежим отчетом Алтайкрайстата, десяток куриных яиц за это время подешевел на 49,80 рубля, или на 38%.
06:33:18 19-06-2025
Из-за жары, потом опять подорожают.
06:35:37 19-06-2025
Вы не поверите, но в Москве яйца уже меньше 40 рублей стоят. Факт!
07:55:33 19-06-2025
Гость (06:35:37 19-06-2025) Вы не поверите, но в Москве яйца уже меньше 40 рублей стоят.... меньше 40 рублей --- да ну нафиг
09:41:21 19-06-2025
Гость (07:55:33 19-06-2025) меньше 40 рублей --- да ну нафиг... в МРа вроде 90 или около того.
покупаем деревенские по 150 - ничё так сьедобные.
16:06:53 19-06-2025
Гость (07:55:33 19-06-2025) меньше 40 рублей --- да ну нафиг... В Москве С1 в Дикси 33 рубля за десяток. С2 по 31. Уже больше месяца такие цены. Постоянно берем.
10:56:18 19-06-2025
Гость (06:35:37 19-06-2025) Вы не поверите, но в Москве яйца уже меньше 40 рублей стоят.... Вы не поверите, но алтайские птицефабрики уже начиная с пасхи оптом продают яйцо ниже 30 руб, вот и посчитайте наценку торговых сетей
06:59:11 19-06-2025
Сначала цену подняли до небес, а потом на копейки снизили... И чиновники-бездельники затрубили о победе. Медальки ждут.
08:27:32 19-06-2025
Крайстат на другой планете живет...Вчера только покупал десяток за 130...Ложь, наглая ложь и статистика...
08:50:46 19-06-2025
продовольственная безопасность - база.
поильцев, кормильцев, солей земли и красных кооператоров, тех что еще при памяти - на шашлычном совещании собирайте и напомните пример ходорковского и юкоса, чтоб не подзабывались
09:11:46 19-06-2025
Вчера купил в Пятерке яйца по 109.90. Тот кто эту заказную статейку выложил, где такие цены видел?
09:58:33 19-06-2025
Гость (09:11:46 19-06-2025) Вчера купил в Пятерке яйца по 109.90. Тот кто эту заказную с... 1 Как где? Во сне)
10:04:45 19-06-2025
Гость (09:11:46 19-06-2025) Вчера купил в Пятерке яйца по 109.90. Тот кто эту заказную с... В КБ яйца С1 по 60 р.
09:56:52 19-06-2025
Не говорите «гоп», пока не перепрыгните. Всё может быстро измениться.
10:10:54 19-06-2025
Гость (09:56:52 19-06-2025) Не говорите «гоп», пока не перепрыгните. Всё может быстро из... бакс к полтиннику!
10:10:19 19-06-2025
Когда водка подешевеет?
10:36:32 19-06-2025
Вы специально такие высокие цена по магазинам ищете? КБ С1-60, Магнит С1 - 68, С0 - 75
11:51:50 19-06-2025
Гость (10:36:32 19-06-2025) Вы специально такие высокие цена по магазинам ищете? КБ С1-6... Жаль фотки тут не выложить, я бы сегодняшние ценники из Магнита дал. СО - 109-120, С1- 80-90, С2 - 68 (но их практически не бывает. КБ - не показатель, хвала им за щедрость.
15:12:20 23-06-2025
Кб республика Алтай 49.99 десято с1