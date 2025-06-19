Яйца на Алтае "сказочно" упали в цене на 25% с начала года и продолжают дешеветь

Не знаем, какая мышка хвостиком махнула, но яичко в цене упало и пока не разбилось

19 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Десяток куриных яиц в Алтайском крае стремительно подешевел и сейчас стоит столько, сколько почти два года назад – 78,31 рубля, это следует из еженедельного отчета Алтайкрайстата о средних потребительских ценах на товары и услуги на 9 июня 2025 года.

За неделю, в сравнении с данными на 2 июня, десяток куриных яиц подешевел на 1,03 рубля: с 79,34 до 78,31.

Изменение цен на яйца в 2025 году:

Как следует из данных Алтайкрайстата, за шесть месяцев – с начала 2025 года по июнь – стоимость десятка куриных яиц снизилась с 105,72 рубля до 78,31 рубля: на 27,41 рубля, или на 25%.Отметим, что сейчас яйца стоят практически столько же, сколько почти два года назад: 2 октября 2023 года цена была 77,98 рубля. После они начали резко дорожать и уже через неделю, по данным на 9 октября, стоимость взлетела до 87,41 рубля за десяток.

Пика цена достигла в конце 2023 года (по данным на 25 декабря): 128,11 рубля за десяток. Таким образом, если сравнивать со свежим отчетом Алтайкрайстата, десяток куриных яиц за это время подешевел на 49,80 рубля, или на 38%.