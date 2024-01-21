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Яйца по 70 рублей появились в магазинах Алтайского края

Подвоха никакого, просто они маленькие

21 января 2024, 17:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском "Ашане" появились яйца, которые стоят по 70 рублей за упаковку. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Цена людей приятно удивила, но то, что находится внутри, удивило неприятно. Пользователи соцсетей отметили, что дешевые яйца очень маленького размера. 

Отметим, что на пачке указано, что яйца эти категории С3, а это значит, что вес одного яйца составляет от 35 до 44,9 грамма.

Некоторые из комментаторов отметили, что ничего удивительного в таком продукте нет и размер яиц соответствует цене.

Барнаул цены

Комментарии 9

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Гена

18:21:11 21-01-2024

Балкон куры

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Константин

18:27:16 21-01-2024

Искусственные, однако

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Гость

18:49:24 21-01-2024

С3- это что голубиные?

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Гость

19:04:31 21-01-2024

А те вчера по пять... большие... но вчера... (с)

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Гость

21:53:13 21-01-2024

Ну в Ашане были и С1 по 89 рублей, но это те которые до Нового года там стояли по 199 (Яркое утро).

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Елена

21:56:02 21-01-2024

Это яйца от молодых курочек. Проще говоря первые яйца у молодок. Курица подрастает и яйцо потом крупное становиться.

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Гражданин

22:00:38 21-01-2024

В древности поштучно возможно было более справедливо. но сейчас кругом весы. цена за кг и тогда сразу бы все встало на свои места. а так это еще один повод людям мозги запудрить.

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Гость

02:35:04 22-01-2024

Позор нашим правителям! Позор!

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Гость

13:39:55 22-01-2024

Радуйтесь,что хотя бы такие цены и не пустые полки магазинов. Правда с сомнительным товаром. Но хоть так.

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