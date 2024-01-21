Яйца по 70 рублей появились в магазинах Алтайского края
Подвоха никакого, просто они маленькие
21 января 2024, 17:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском "Ашане" появились яйца, которые стоят по 70 рублей за упаковку. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Цена людей приятно удивила, но то, что находится внутри, удивило неприятно. Пользователи соцсетей отметили, что дешевые яйца очень маленького размера.
Отметим, что на пачке указано, что яйца эти категории С3, а это значит, что вес одного яйца составляет от 35 до 44,9 грамма.
Некоторые из комментаторов отметили, что ничего удивительного в таком продукте нет и размер яиц соответствует цене.
18:21:11 21-01-2024
Балкон куры
18:27:16 21-01-2024
Искусственные, однако
18:49:24 21-01-2024
С3- это что голубиные?
19:04:31 21-01-2024
А те вчера по пять... большие... но вчера... (с)
21:53:13 21-01-2024
Ну в Ашане были и С1 по 89 рублей, но это те которые до Нового года там стояли по 199 (Яркое утро).
21:56:02 21-01-2024
Это яйца от молодых курочек. Проще говоря первые яйца у молодок. Курица подрастает и яйцо потом крупное становиться.
22:00:38 21-01-2024
В древности поштучно возможно было более справедливо. но сейчас кругом весы. цена за кг и тогда сразу бы все встало на свои места. а так это еще один повод людям мозги запудрить.
02:35:04 22-01-2024
Позор нашим правителям! Позор!
13:39:55 22-01-2024
Радуйтесь,что хотя бы такие цены и не пустые полки магазинов. Правда с сомнительным товаром. Но хоть так.