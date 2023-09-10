Яйцо неизвестного существа нашли ученые у побережья Аляски

Объект напоминает золотой шар, обтянутый тонкой пленкой

10 сентября 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые у побережья Аляски нашли загадочный предмет, который может быть яйцом неизвестного существа. Об этом сообщает The Guardian.

Объект обтянут тонкой золотой пленкой, похожей на кожу. Его целостность нарушена, на внешней стороне специалисты обнаружили дырку.

По словам ученых, это может говорить о том, что из яйца кто-то вылупился или, возможно, в него проник хищник.

Для того чтобы определить, кому принадлежало яйцо, будут проводить тесты ДНК.