Астероид размером с два небоскреба приближается к Земле
Небесное тело пропадало из поля зрения ученых на 34 года
10 сентября 2023, 06:45, ИА Амител
Потенциально опасный астероид диаметром до 1,2 км приближается к Земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов NASA.
Небесное тело 349507 (2008 QY) движется со скоростью 21 километр в секунду и 3 октября максимально приблизится к нашей планете – на 6,3 млн километров.
Отмечается, что астероид обнаружили в 1989-м, но затем почти на 34 года он пропал с радаров. В следующий раз его заметили только 13 февраля 2023-го.
Ранее американские физики заявили, что Земля начала вращаться быстрее, а ее ось постепенно смещается. Специалисты пришли к выводу, что происходящие изменения приведут к росту количества землетрясений, цунами и извержений вулканов, а исходом для планеты станет самоуничтожение.
07:43:49 10-09-2023
Митя-мелкий в него бомбу ядерную бросит и он развалится.
09:46:16 10-09-2023
Да! И он упадет на землю не одним большим куском, а тысячами осколками разного размера...!?
19:26:16 10-09-2023
Гость (09:46:16 10-09-2023) Да! И он упадет на землю не одним большим куском, а тысячами... Чем больше астероид тем меньше повреждений он получает при входе в атмосферу По идее это так должно работать
02:29:01 11-09-2023
Наблюдаю рост йогуртов на елках?