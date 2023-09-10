Астероид размером с два небоскреба приближается к Земле

Небесное тело пропадало из поля зрения ученых на 34 года

10 сентября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Потенциально опасный астероид диаметром до 1,2 км приближается к Земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов NASA.

Небесное тело 349507 (2008 QY) движется со скоростью 21 километр в секунду и 3 октября максимально приблизится к нашей планете – на 6,3 млн километров.

Отмечается, что астероид обнаружили в 1989-м, но затем почти на 34 года он пропал с радаров. В следующий раз его заметили только 13 февраля 2023-го.

Ранее американские физики заявили, что Земля начала вращаться быстрее, а ее ось постепенно смещается. Специалисты пришли к выводу, что происходящие изменения приведут к росту количества землетрясений, цунами и извержений вулканов, а исходом для планеты станет самоуничтожение.