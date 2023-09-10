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Астероид размером с два небоскреба приближается к Земле

Небесное тело пропадало из поля зрения ученых на 34 года

10 сентября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Потенциально опасный астероид диаметром до 1,2 км приближается к Земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов NASA.

Небесное тело 349507 (2008 QY) движется со скоростью 21 километр в секунду и 3 октября максимально приблизится к нашей планете – на 6,3 млн километров.

Отмечается, что астероид обнаружили в 1989-м, но затем почти на 34 года он пропал с радаров. В следующий раз его заметили только 13 февраля 2023-го.

Ранее американские физики заявили, что Земля начала вращаться быстрее, а ее ось постепенно смещается. Специалисты пришли к выводу, что происходящие изменения приведут к росту количества землетрясений, цунами и извержений вулканов, а исходом для планеты станет самоуничтожение.

космос Наука

Комментарии 4

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Гость

07:43:49 10-09-2023

Митя-мелкий в него бомбу ядерную бросит и он развалится.

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Гость

09:46:16 10-09-2023

Да! И он упадет на землю не одним большим куском, а тысячами осколками разного размера...!?

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Гость

19:26:16 10-09-2023

Гость (09:46:16 10-09-2023) Да! И он упадет на землю не одним большим куском, а тысячами... Чем больше астероид тем меньше повреждений он получает при входе в атмосферу По идее это так должно работать

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Вадим

02:29:01 11-09-2023

Наблюдаю рост йогуртов на елках?

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