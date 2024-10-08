YouTube не хочет отдавать контент на российские площадки

О проблемах с переносом сообщили представители Rutube

08 октября 2024, 23:10, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981

YouTube начал активно препятствовать просмотру контента на российских платформах, перенаправляя трафик через VPN. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Rutube.

RuTube запустил функцию переноса контента в августе этого года, а "VK Видео" – с 2023 года. Процесс переноса занимает от нескольких часов до пяти дней. Блокировка происходит в течение 12 часов с российских и зарубежных IP-адресов. В "VK Видео" и Google отказались от комментариев.

Компании используют функцию переноса контента, чтобы избежать пустых видеоплееров на своих сайтах. Блогеры дублируют контент на "VK Видео" и RuTube, что делает статистику по перенесённым видео неточной.

YouTube блокирует подозрительную активность. Если просмотр или загрузка видео происходит с IP-адреса с плохой репутацией без аккаунта Google, то видеохостинг требует входа. Если аккаунт используется для скрейпинга, видео становится недоступным.

Эксперты сомневаются, что YouTube целенаправленно ограничивает российские сервисы. Они предполагают, что видеохостинг борется со скрейпингом в целом.