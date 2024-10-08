У части пользователей в России не работает Discord

В некоторых регионах мессенджер запускается, но с перебоями

08 октября 2024, 17:32, ИА Амител

Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1611345

У жителей Дальнего Востока, использующих мессенджер Discord, возникают проблемы с запуском приложения. В частности, пользователи из Хабаровска, Благовещенска, Забайкалья и Владивостока не могут открыть приложение.

В то же время в регионах Сибири и в Бурятии мессенджер работает нормально. Однако пользователи из Кемерова сообщают о проблемах с работой Discord, которые продолжаются уже две недели, пишет ТАСС.