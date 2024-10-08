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У части пользователей в России не работает Discord

В некоторых регионах мессенджер запускается, но с перебоями

08 октября 2024, 17:32, ИА Амител

Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1611345
Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1611345

У жителей Дальнего Востока, использующих мессенджер Discord, возникают проблемы с запуском приложения. В частности, пользователи из Хабаровска, Благовещенска, Забайкалья и Владивостока не могут открыть приложение.

В то же время в регионах Сибири и в Бурятии мессенджер работает нормально. Однако пользователи из Кемерова сообщают о проблемах с работой Discord, которые продолжаются уже две недели, пишет ТАСС.

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Комментарии 8

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Гость

18:03:33 08-10-2024

Потому что кэширующие сервера устарели и деградируют. Некоторым уже больше 70 лет.

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Гость

18:42:29 08-10-2024

Осторожно, боты

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Гость

18:07:54 08-10-2024

Реально не работает.... Ну благодарствуем, теперь то все наладится без ютуб, дискорда и т.д.

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Гость

18:17:21 08-10-2024

1. Что это за шляпа такая?
2. Что за регионы Бурятии?

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Гость

18:32:02 08-10-2024

Да нифига в Сибири он не работ

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Алексей

18:33:53 08-10-2024

А я думал Иркутск это сибирь....тоже не работает

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Гость

18:51:50 08-10-2024

Необразованный увалень решил оставить свой остроумный комментарий

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Гость

20:49:39 08-10-2024

Гость (18:51:50 08-10-2024) Необразованный увалень решил оставить свой остроумный коммен... Действительно, зачем тебя выпустили?

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