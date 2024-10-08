У части пользователей в России не работает Discord
В некоторых регионах мессенджер запускается, но с перебоями
08 октября 2024, 17:32, ИА Амител
Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1611345
У жителей Дальнего Востока, использующих мессенджер Discord, возникают проблемы с запуском приложения. В частности, пользователи из Хабаровска, Благовещенска, Забайкалья и Владивостока не могут открыть приложение.
В то же время в регионах Сибири и в Бурятии мессенджер работает нормально. Однако пользователи из Кемерова сообщают о проблемах с работой Discord, которые продолжаются уже две недели, пишет ТАСС.
18:03:33 08-10-2024
Потому что кэширующие сервера устарели и деградируют. Некоторым уже больше 70 лет.
18:42:29 08-10-2024
Осторожно, боты
18:07:54 08-10-2024
Реально не работает.... Ну благодарствуем, теперь то все наладится без ютуб, дискорда и т.д.
18:17:21 08-10-2024
1. Что это за шляпа такая?
2. Что за регионы Бурятии?
18:32:02 08-10-2024
Да нифига в Сибири он не работ
18:33:53 08-10-2024
А я думал Иркутск это сибирь....тоже не работает
18:51:50 08-10-2024
Необразованный увалень решил оставить свой остроумный комментарий
20:49:39 08-10-2024
Гость (18:51:50 08-10-2024) Необразованный увалень решил оставить свой остроумный коммен... Действительно, зачем тебя выпустили?