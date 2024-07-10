YouTube с 2020 года заблокировал более 200 российских каналов

В Роскомнадзоре такие действия назвали цензурой

10 июля 2024, 23:10, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/226236

С начала 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей и 207 каналов с 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

YouTube блокирует каналы российских государственных СМИ и страницы известных отечественных писателей и артистов, которые поддерживают Россию и действия властей.

С начала 2024 года платформа ограничила доступ к 83 российским интернет-страницам. С 2021 года YouTube заблокировал каналы RT, РБК, НТВ, "Соловьев LIVE", "Крым-24", Совета Федерации, музыкальные аккаунты Shaman, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и многих других.

Роскомнадзор назвал такие действия цензурой. За игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрены штрафы от 4 млн рублей.