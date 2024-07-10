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YouTube с 2020 года заблокировал более 200 российских каналов

В Роскомнадзоре такие действия назвали цензурой

10 июля 2024, 23:10, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/226236
YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/226236

С начала 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей и 207 каналов с 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. 

YouTube блокирует каналы российских государственных СМИ и страницы известных отечественных писателей и артистов, которые поддерживают Россию и действия властей. 

С начала 2024 года платформа ограничила доступ к 83 российским интернет-страницам. С 2021 года YouTube заблокировал каналы RT, РБК, НТВ, "Соловьев LIVE", "Крым-24", Совета Федерации, музыкальные аккаунты Shaman, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и многих других. 

Роскомнадзор назвал такие действия цензурой. За игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрены штрафы от 4 млн рублей.

соцсети

Комментарии 10

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Гость

23:26:26 10-07-2024

Так оно же частное , что хотят то и делают...

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Гость

00:09:53 11-07-2024

На Ютубе всё равно много пророссийских блогеров. У них не миллионы подписчиков, а десятки иногда сотни тысяч, но самих блогеров много, и Ютуб предлагает их в рекомендациях.

Думаю, это нужно учитывать, прежде, чем задумываться о блокировке.

В целом, опыт инстаграма и телеграма показывает, что блокировки сами по себе ничего не дадут: отвалятся только те, кому пофиг на платформу. Те, кому важна именно платформа, найдут способ, как на ней остаться. Следом за ними подтянутся любители обжигающей правды, лишь бы не из официальных источников.

Не получится сидеть на ютубе через впн, убегут в телегу. Если каким-то образом станет невозможно сидеть в телеге, убегут на Дискорд. Потом на Сигнал. Потом ещё куда-нибудь.

Тут надо думать над мероприятиями посложнее блокировок. А скорее всего - научиться воевать на чужом поле.

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Гость

07:55:04 11-07-2024

Свобода слова

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Гость

08:18:34 11-07-2024

Гость (07:55:04 11-07-2024) Свобода слова... Какая б…. свобода слова? Ютюб принадлежит Гуглу. Гугл - это всемирный гигант интернета, который контролирует бОльшую долю запросов и выдачи инфы. От того как они подают инфу зависит многое на этой планете. Материнская компания Гугла - это Альфабет. Хозяева Альфабета Брин, Шмидт и Пейдж - это одни из самых главных спонсоров Демпартии США и самоходного Джо в частности. И про какую свободу слова ты сейчас бакланишь?

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Гость

08:36:21 11-07-2024

Гость (08:18:34 11-07-2024) Какая б…. свобода слова? Ютюб принадлежит Гуглу. Гугл - это ... Сейчас над тобой пробандеровцы поржали. Они то поняли сарказм поста

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Гость

08:18:09 11-07-2024

Любимая тема хохлов – изоляция России и россиян в мире. Запрет Ютуба – это уход в добровольную изоляцию, именно этого добиваются кастрюлеголовые. Что касается цензуры – то на тюбике она есть, но российские блогеры научились обходить запреты. Наши каналы выходят под другими названиями и доносят до зрителей всей планеты пророссийские взгляды.

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гость

11:37:22 11-07-2024

чот не заметил ухудшения. даже лучше стало )

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Барнаулец Влад

11:57:50 11-07-2024

и ютуб и телеграмм и сигнал и прочие подобные сети это прямая пропоганда врага в тылу
в 1942 году за найденную листовку немцев в вещмешке расстреливали а сегодня за точно такое же ничего - читай смотри пропаганду безнаказанно. Где вообще ФСБ? Куда оно вообще смотрит? Где контразведка армейская а? Уберите агитацию врага у школьников из телефонов! Немедленно!

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Гость

12:09:58 11-07-2024

Барнаулец Влад (11:57:50 11-07-2024) и ютуб и телеграмм и сигнал и прочие подобные сети это пряма... Вам бы к врачу сходить 🤦‍♂️

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Гость

01:54:49 13-07-2024

Барнаулец Влад (11:57:50 11-07-2024) и ютуб и телеграмм и сигнал и прочие подобные сети это пряма... Со стекломоем завязывай

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