"Рано или поздно". Правда ли, что в России могут заблокировать WhatsApp?
Такую возможность не исключил депутат Госдумы Александр Хинштейн
09 июля 2024, 10:10, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России могут в ближайшем будущем полностью заблокировать мессенджер WhatsApp. Для этого нужно несколько условий. Рассказываем, какие именно.
Почему могут заблокировать WhatsApp в России?
Дело в том, что 8 июля пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, власти России считают ее деятельность экстремистской. – Прим. ред.) в Дагестане и Краснодарском крае сообщали о плохой работе мессенджера в регионе. Позже в СМИ появилась информация, что через сервис распространялись призывы к участию в экстремистских объединениях.
"Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны – суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", – приводит РИА Новости слова депутата Александра Хинштейна.
Парламентарий добавил, что политика руководства WhatsApp и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.
"Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta (заблокирована на территории РФ. – Прим. ред.)", – добавил Хинштейн.
А разговоры о блокировке WhatsApp идут уже не в первый раз?
Да, все верно. Эксперты и депутаты Госдумы уже несколько лет не исключают такой возможности. Причина – западные спецслужбы могут читать переписку российских пользователей сервиса.
10:24:05 09-07-2024
Заблокируют бесплатное по сути общение людей и тем самым олигархи сотовых компаний будут загребать огромные суммы.Давно сотовые правайдеры жалуются на потерю выгоды от этого.Ну,ну.
10:40:16 09-07-2024
гость (10:24:05 09-07-2024) Заблокируют бесплатное по сути общение людей и тем самым оли... А кроме WhatsApp и смсок больше и пообщаться негде? ))) Вот нехорошие какие, общение забирают...рука-лицо...
10:47:25 09-07-2024
Гость (10:40:16 09-07-2024) А кроме WhatsApp и смсок больше и пообщаться негде? ))) Вот ... проблема в том, что подавляющее большинство граждан на правила безопасности ложили с пробором.
и служебных документов, и рег.данных, и чего тлько не шлют - а чё, сфотал и послал корешу. а потом неожиданности...
10:47:21 09-07-2024
Скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты...
10:52:57 09-07-2024
Скорей бы. Хоть на православный телеграм все перейдут, и не надо будет держать у себя на телефоне эту шляпу
12:03:22 09-07-2024
через сервис распространялись призывы к участию в экстремистских объединениях ----- так и по телефонной связи распространяется, мошенники звонят, экстремисты с Украины, это же не значит, что надо телефонную связь отменить. Кстати, и через телеграмм и мошенники выходят, и экстремисты, выясняющие сведения об организациях. Телеграмму же за это не предъявляют. Айтишники нужны, которые смогли бы придумать блокировку нежелательного контента, что то такое на телефонах уже есть, просто подозрительно работает
11:31:09 10-07-2024
Гость (12:03:22 09-07-2024) через сервис распространялись призывы к участию в экстремист... да да, а ножом режут людей, надо запретить.