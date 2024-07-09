"Рано или поздно". Правда ли, что в России могут заблокировать WhatsApp?

Такую возможность не исключил депутат Госдумы Александр Хинштейн

09 июля 2024, 10:10, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России могут в ближайшем будущем полностью заблокировать мессенджер WhatsApp. Для этого нужно несколько условий. Рассказываем, какие именно.

Почему могут заблокировать WhatsApp в России?

Дело в том, что 8 июля пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, власти России считают ее деятельность экстремистской. – Прим. ред.) в Дагестане и Краснодарском крае сообщали о плохой работе мессенджера в регионе. Позже в СМИ появилась информация, что через сервис распространялись призывы к участию в экстремистских объединениях.

"Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны – суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", – приводит РИА Новости слова депутата Александра Хинштейна.

Парламентарий добавил, что политика руководства WhatsApp и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.

"Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta (заблокирована на территории РФ. – Прим. ред.)", – добавил Хинштейн.

А разговоры о блокировке WhatsApp идут уже не в первый раз?

Да, все верно. Эксперты и депутаты Госдумы уже несколько лет не исключают такой возможности. Причина – западные спецслужбы могут читать переписку российских пользователей сервиса.