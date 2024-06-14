НОВОСТИЭкономика

Юань стал основной иностранной валютой России

В ЦБ указали на последовательное снижение роли доллара и евро на российском рынке

14 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Банкноты номиналом 100 юаней / Фото: MARK R. CRISTINO / EPA / TASS
Банкноты номиналом 100 юаней / Фото: MARK R. CRISTINO / EPA / TASS

Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах, пишет РБК со ссылкой на заявление Центробанка.

Теперь биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка.

В регуляторе указали на последовательное снижение роли доллара США и евро на российском рынке в последние два года из-за перенаправления торговых потоков на Восток и смены валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран.

"Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань", – отметили в ЦБ.

Китай Валюта

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:41:25 14-06-2024

Медленно но верно, вот так китайцы и захватывают мир.
Сначала электроника и вся техника, потом автомобили, теперь валюта...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:03 14-06-2024

Ждем очередного подорожания наличной валюты как доллара так и евро. Понижение цены на валюту на летний период, и ожидаемый рост в конце года.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

11:51:02 14-06-2024

Зависели от бакса теперь от юаня...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:59 14-06-2024

О, надо наверное брать, сейчас в Китай и на отдых можно ездить

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:29 14-06-2024

Ждите очередного роста цен.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:40 14-06-2024

Тугрики

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:58 14-06-2024

Т.е. за то чем рассчитывались долларами, теперь принимают юани?) Что за бред!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:17 14-06-2024

Основная валюта для рассчетов в мире- доллар. Хотим мы этого или нет.
И инфо, что теперь в России- главный юань ни о чем..Вернее, наоборот, говорит о многом. Скоро мы на себе это почувствуем...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:05 14-06-2024

И что? Теперь абсолютно все будет закупаться только в Китае? Другим странам экспортерам юани вряд ли нужны...
Да уж..

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров