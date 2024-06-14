Юань стал основной иностранной валютой России
В ЦБ указали на последовательное снижение роли доллара и евро на российском рынке
14 июня 2024, 11:31, ИА Амител
Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах, пишет РБК со ссылкой на заявление Центробанка.
Теперь биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка.
В регуляторе указали на последовательное снижение роли доллара США и евро на российском рынке в последние два года из-за перенаправления торговых потоков на Восток и смены валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран.
"Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань", – отметили в ЦБ.
11:41:25 14-06-2024
Медленно но верно, вот так китайцы и захватывают мир.
Сначала электроника и вся техника, потом автомобили, теперь валюта...
11:47:03 14-06-2024
Ждем очередного подорожания наличной валюты как доллара так и евро. Понижение цены на валюту на летний период, и ожидаемый рост в конце года.
11:51:02 14-06-2024
Зависели от бакса теперь от юаня...
12:38:59 14-06-2024
О, надо наверное брать, сейчас в Китай и на отдых можно ездить
13:01:29 14-06-2024
Ждите очередного роста цен.
15:22:40 14-06-2024
Тугрики
15:45:58 14-06-2024
Т.е. за то чем рассчитывались долларами, теперь принимают юани?) Что за бред!
15:48:17 14-06-2024
Основная валюта для рассчетов в мире- доллар. Хотим мы этого или нет.
И инфо, что теперь в России- главный юань ни о чем..Вернее, наоборот, говорит о многом. Скоро мы на себе это почувствуем...
16:57:05 14-06-2024
И что? Теперь абсолютно все будет закупаться только в Китае? Другим странам экспортерам юани вряд ли нужны...
Да уж..