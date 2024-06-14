Юань стал основной иностранной валютой России

В ЦБ указали на последовательное снижение роли доллара и евро на российском рынке

14 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Банкноты номиналом 100 юаней / Фото: MARK R. CRISTINO / EPA / TASS

Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах, пишет РБК со ссылкой на заявление Центробанка.

Теперь биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка.

В регуляторе указали на последовательное снижение роли доллара США и евро на российском рынке в последние два года из-за перенаправления торговых потоков на Восток и смены валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран.