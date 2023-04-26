Юлия Пересильд ответила космонавтам, которые ее критикуют
Актриса заявила, что съёмки в космосе уже стали частью её биографии
26 апреля 2023, 10:51, ИА Амител
Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о том, как она относится к критике в свой адрес. Её слова передаёт "АиФ".
Девушка призналась, что поначалу критические выпады она воспринимала серьёзно, а обвинения на команду посыпались ещё до старта съёмок. При этом сейчас, когда "Вызов" уже вышел в кинотеатры, съёмки в космосе стали частью её биографии.
"А всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и ещё много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы всё наверстать и удивить нас своими результатами, которых мы все очень ждём", – сказала актриса.
Ранее актёр Стас Садальский обвинил Пересильд в алкоголизме и заявил, что команда фильма обманывает зрителей.
10:58:53 26-04-2023
Архип Архипыч - космонавт. Всю жизнь провел впотьмах. Очень много пил, скандалил и шалил. И ни с кеем не дружил.
11:40:53 26-04-2023
Кроме науки в жизни существует искусство.А из всех искусств важнейшим для нас является кино.И наука никуда не денется.Немного подождёт.Тем более фильм получился великолепный.
12:18:50 26-04-2023
Гость (11:40:53 26-04-2023) Кроме науки в жизни существует искусство.А из всех искусств ... Фильм великолепный?! Это такой сарказм? Если нет, то не хочу знать что вы смотрите.
16:30:11 26-04-2023
Гость (11:40:53 26-04-2023) Кроме науки в жизни существует искусство.А из всех искусств ... Для кого "нас", позвольте узнать?
12:33:35 26-04-2023
Назовите какой-нибудь новый фильм, который можно назвать "искусство"?
12:34:00 26-04-2023
Круто! В 38 лет и с двумя дочками ДЕВУШКА!!!!!!
12:37:02 26-04-2023
где скачать можно?
13:21:37 26-04-2023
Слово «Бог» в фильме звучит гораздо чаще, чем «Гагарин», но при этом кино получилось адское. Все это время зритель сидит и ждет, когда фильм перестанет быть скучным. Спойлер: никогда. Экшена — нет.Интима — нет.Юмора — нет.Интриги — нет.Флешбэки — есть. При всей своей советскости в научном плане картина несет какую-то лютую пургу. Стоя посреди Роскосмоса, один из героев вдруг начинает вещать с экрана, что человек так и не поднялся от Земли дальше 400 км. Это что вообще было? Он читал про мужика на Луне? Старт, спуск, облеты МКС и все остальное нарисовано на компьютере и выглядит не хуже и не лучше, чем натуральные съемки в космосе. А раз разницы не видно — летали-то зачем?Россия еще никогда не видела столь бездарно прос… просаженных на нужды культуры денег. За такой буквально космический бюджет можно было оживить великих советских актеров из ДНК, Тарковского какого-нибудь. И снять уже с ними все то же самое, только в миллион раз лучше. Когда уже кажется, что все хорошо, фильм кончился, зритель отмучился, — это ловушка, не стоит на обманку вестись. Кино продолжает свой ход еще 20-30 минут, перешагивая через собственный труп. Мы не представляем, кто на «Вызов» пойдет во второй раз. Такое невозможно. Теперь вся Россия знает: космос — это скучно!
17:42:47 26-04-2023
Гость (13:21:37 26-04-2023) Слово «Бог» в фильме звучит гораздо чаще, чем «Гагарин», но ... Космос-это тяжкий труд,сопряжённый с риском для жизни.Кто-то это не понимает и,зевая,разевает свою варежку.А то что некоторые космонавты недовольны,так на то есть какие-то свои причины, а не их стремление продвигать науку как они заявляют ) Все они военные и вряд ли горят желанием поучаствовать в научных экспериментах )
21:39:02 26-04-2023
Гость (17:42:47 26-04-2023) Космос-это тяжкий труд,сопряжённый с риском для жизни.Кто-то... Говорят, что Юлия приняла участие в двух научных экспериментах, и двух не научных
06:59:49 27-04-2023
Гость (21:39:02 26-04-2023) Говорят, что Юлия приняла участие в двух научных эксперимент... Наверняка ей такую "нагрузку" нацепили.Нечего просто так порожняки гонять )
13:55:52 26-04-2023
И вся эта радость на деньги налогоплательщиков.
16:33:33 26-04-2023
Наши первые запустили в космос спутник,человека,первыми запустили ракету на Луну,первыми облетели вокруг неё,первыми вышли в открытый космос и первыми сняли художественный фильм с настоящими съёмками актеров в МКС.Знай наших!
16:36:15 26-04-2023
Наши голливуд оставили в заднице.
11:10:05 27-04-2023
Новое в гугле : Пересильдить (гл) - сделать что -нибудь безумно дорогое, но нафиг никому не нужное. Например "Рогозин с Эрнстом пересильдили совместный проект стоимостью 15 ярдов бюджетных рублей"
15:09:18 27-04-2023
Пересильд - о слова "пересилить". Не в смысле преодолеть, а передавить. . . ПерецШильд - "перцовый щит", жгучая этикетка" . . . Слетали на орбиту бабу - и наварились, блин, не слабо. .