Юлия Пересильд ответила космонавтам, которые ее критикуют

Актриса заявила, что съёмки в космосе уже стали частью её биографии

26 апреля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о том, как она относится к критике в свой адрес. Её слова передаёт "АиФ".

Девушка призналась, что поначалу критические выпады она воспринимала серьёзно, а обвинения на команду посыпались ещё до старта съёмок. При этом сейчас, когда "Вызов" уже вышел в кинотеатры, съёмки в космосе стали частью её биографии.

"А всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и ещё много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы всё наверстать и удивить нас своими результатами, которых мы все очень ждём", – сказала актриса.

Ранее актёр Стас Садальский обвинил Пересильд в алкоголизме и заявил, что команда фильма обманывает зрителей.



