Юмориста Писаренко вырезали из эфира Первого канала из-за позиции по СВО

Съёмки проекта проходили ещё весной 2021 года, но в эфир он вышел только недавно

02 февраля 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший игрок команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко осенью 2021 года снялся в проекте "Три аккорда" для Первого канала. В эфир программа вышла только сейчас, но юмориста из неё вырезали.

Из-за позиции Писаренко по СВО, кадры с его участием вырезали из финальной версии монтажа. Как сообщает StarHit, в финальном номере актриса Екатерина Гусева выходит на сцену одна, хотя должна выступать в паре с юмористом.

Ранее сообщалось, что певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники".

Деньги выделил Президентский фонд культурных инициатив. Основная цель проекта – провести конкурс, который станет "новой патриотической волной".