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Юмориста Писаренко вырезали из эфира Первого канала из-за позиции по СВО

Съёмки проекта проходили ещё весной 2021 года, но в эфир он вышел только недавно

02 февраля 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывший игрок команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко осенью 2021 года снялся в проекте "Три аккорда" для Первого канала. В эфир программа вышла только сейчас, но юмориста из неё вырезали.

Из-за позиции Писаренко по СВО, кадры с его участием вырезали из финальной версии монтажа. Как сообщает StarHit, в финальном номере актриса Екатерина Гусева выходит на сцену одна, хотя должна выступать в паре с юмористом.

Ранее сообщалось, что певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни "Родники".

Деньги выделил Президентский фонд культурных инициатив. Основная цель проекта – провести конкурс, который станет "новой патриотической волной". 

 

Комментарии 25

  • Слушайте теперь только Петросяна и Симоньяна ...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • а кто это? тут про уездный город то никто не вспомнит. а вы про какую то писаренку
    02 февраля, Гость   Ответить
  • ну вырезали эту дешёвку писаренку и что за новость?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Своего мнения россияне теперь не могут высказать по любому поводу. Пусть и дальше чинуши всех мастей воруют и жируют.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А вы (раз свое мнение нельзя выразить) сейчас чужое пишите?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Это не типа свое мнение, он высказывается против своей страны в то время как страна воюет. Это не одно и то же. В мирное время его никто ниоткуда не вырезал, хотя он хохлам и ранее подлизывал в то время как скрытый конфликт России с хохлами уже был. Секрет его якобы позиции прост: здесь он не был никому не нужен, он не был востребован, он очень посредственный что актер, что комик. Поэтому он подвязывался на хохло ТВ в разной паршивости шоу. Он в хохляндии деньги зарабатывал. А тут война. Поддержи он Россию - останется без хохлятских денег. Вот он и выбрал не свою страну, а свой кошелёк.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро даже мыслить нельзя вразрез чему принято, будет сразу статья - турма.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • в то время как страна воюет- ВСЯ страна? вы тоже? Прям с передовой пишете?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро даже мыслить нельзя вразрез чему принято ***** Лично тебе даже в туалет позволят ходить по специальному разрешению) откуда вас таких достают только….
    02 февраля, Гость   Ответить
  • ну вырезали эту дешёвку писаренку ... Почему Вы так решили? Или судите по себе? Любителям КВН он нравится.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро даже мыслить нельзя вразрез чему принято, будет сразу статья - турма.================= если у тебя мысли направленные на разрушение страны и оправдание нациков в 404, то тебя надо садить в тюрьму, потому что это не альтернативное мнение, а коллаборационизм и измена Родине.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • сколько же в стране предателей, аж страшно!!!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • же в стране предателей, аж страшно!! - Ничего не говорите полная дума таких(
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты не хочешь за оскорбление Думы присесть дружок ? Тебя вычислить не сложно, и VPN не поможет.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще первый раз слышу эту фамилию. Ну вырезали и вырезали из эфира. До этого патриотов вырезали - когда в последний раз слышали песни Татьяны Петровой, Жанны Бичевской, да и многих других.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Патриот только Газманов
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "Своего мнения россияне теперь не могут высказать по любому поводу" --- Гость, высказывайте, ВАМ никто не мешает. Вы не публичное лицо, ваше мнение интересно только домашним и коллегам по работе (может быть).
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А пару лет назад все смеялись над западной "культурой отмены"
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Жителям соседней республики квнщики тоже нравятся.И чем дальше, тем больше.А начиналось всё с того, что он гимн страны на пианино одним пальцем сыграл
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Живём по анекдоту: у меня, конечно, есть собственное мнение, но я с ним категорически не согласен.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • совок стремительно возвращается (а по сути - ни куда и не уходил)
    02 февраля, Гость   Ответить
  • совок стремительно возвращается - эх, если бы. Но увы. КапитализЬм.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • что он гимн страны на пианино одним пальцем сыграл--- и что с того? не членом же
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нет, не вся. Ты же не воюешь
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Как юморист никогда не нравился, все у него плоско и однобоко, наигранно
    04 февраля, Гость   Ответить
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