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Юной медведице из Барнаула ищут имя в чужом зоопарке

За помощью сотрудники зверинца обратились к комментаторам

15 июня 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: Северский природный зоопарк
Фото: Северский природный зоопарк

Сотрудники Северского природного парка в Томской области подбирают имя для нового постояльца – юной гималайской медведице из Барнаула.

"В нашей звериной семье пополнение – из барнаульского зоопарка к нам приехала девочка гималайского медведя возрастом около пяти месяцев. Первое время она очень стеснялась, старалась спрятаться или залезть в клетке куда-нибудь повыше... Но сейчас она чувствует себя вполне комфортно", – рассказали на странице зоопарка во "ВКонтакте".

Сейчас сотрудники думают, какое имя дать малышке, и обратились для этого за помощью к комментаторам. "Мы выберем наиболее подходящие [варианты] и проведем интернет-голосование. Срок подачи вариантов имени до 20 июня", – говорится в сообщении.

Пользователи оставили уже десятки всевозможных прозвищ для маленькой хищницы: Алтая, Машенька, Плюша, Глаша, Мира, Буся, Айва и другие.

дикие животные Барнаульский зоопарк

Комментарии 3

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Гость

09:58:23 15-06-2023

Маша

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Гость

12:17:38 15-06-2023

Почему-то хочется назвать ее Марусей =)

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Гость

12:37:32 15-06-2023

Барна, что тут думать.

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