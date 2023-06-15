Юной медведице из Барнаула ищут имя в чужом зоопарке
За помощью сотрудники зверинца обратились к комментаторам
15 июня 2023, 08:50, ИА Амител
Сотрудники Северского природного парка в Томской области подбирают имя для нового постояльца – юной гималайской медведице из Барнаула.
"В нашей звериной семье пополнение – из барнаульского зоопарка к нам приехала девочка гималайского медведя возрастом около пяти месяцев. Первое время она очень стеснялась, старалась спрятаться или залезть в клетке куда-нибудь повыше... Но сейчас она чувствует себя вполне комфортно", – рассказали на странице зоопарка во "ВКонтакте".
Сейчас сотрудники думают, какое имя дать малышке, и обратились для этого за помощью к комментаторам. "Мы выберем наиболее подходящие [варианты] и проведем интернет-голосование. Срок подачи вариантов имени до 20 июня", – говорится в сообщении.
Пользователи оставили уже десятки всевозможных прозвищ для маленькой хищницы: Алтая, Машенька, Плюша, Глаша, Мира, Буся, Айва и другие.
09:58:23 15-06-2023
Маша
12:17:38 15-06-2023
Почему-то хочется назвать ее Марусей =)
12:37:32 15-06-2023
Барна, что тут думать.