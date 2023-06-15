Юной медведице из Барнаула ищут имя в чужом зоопарке

За помощью сотрудники зверинца обратились к комментаторам

15 июня 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: Северский природный зоопарк

Сотрудники Северского природного парка в Томской области подбирают имя для нового постояльца – юной гималайской медведице из Барнаула.

"В нашей звериной семье пополнение – из барнаульского зоопарка к нам приехала девочка гималайского медведя возрастом около пяти месяцев. Первое время она очень стеснялась, старалась спрятаться или залезть в клетке куда-нибудь повыше... Но сейчас она чувствует себя вполне комфортно", – рассказали на странице зоопарка во "ВКонтакте".

Сейчас сотрудники думают, какое имя дать малышке, и обратились для этого за помощью к комментаторам. "Мы выберем наиболее подходящие [варианты] и проведем интернет-голосование. Срок подачи вариантов имени до 20 июня", – говорится в сообщении.

Пользователи оставили уже десятки всевозможных прозвищ для маленькой хищницы: Алтая, Машенька, Плюша, Глаша, Мира, Буся, Айва и другие.