В барнаульский зоопарк могут привезти альпак из Южной Америки

"Лесная сказка" уже оставила заявку на пару особей, рассказал руководитель зверинца

10 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: страница Сергея Писарева во "ВКонтакте" / vk.com/id179756346

Альпаки из Южной Америки могут появиться в барнаульском зоопарке, сообщил его директор Сергей Писарев.

На своей странице во "ВКонтакте" он опубликовал снимки с этими животными, отметив, что скоро их привезут в Россию.

"Мы оставили заявку на парочку. А пока они ждут чартерный рейс из Южной Америки", – отметил руководитель "Лесной сказки".

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что зоопарку Самары подарят львенка по кличке Алтай, который сейчас проживает в барнаульском зверинце.