В барнаульский зоопарк могут привезти альпак из Южной Америки
"Лесная сказка" уже оставила заявку на пару особей, рассказал руководитель зверинца
10 июня 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: страница Сергея Писарева во "ВКонтакте" / vk.com/id179756346
Альпаки из Южной Америки могут появиться в барнаульском зоопарке, сообщил его директор Сергей Писарев.
На своей странице во "ВКонтакте" он опубликовал снимки с этими животными, отметив, что скоро их привезут в Россию.
"Мы оставили заявку на парочку. А пока они ждут чартерный рейс из Южной Америки", – отметил руководитель "Лесной сказки".
Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что зоопарку Самары подарят львенка по кличке Алтай, который сейчас проживает в барнаульском зверинце.
14:43:44 10-06-2023
Зачем?
18:28:40 10-06-2023
Гость (14:43:44 10-06-2023) Зачем?... Странный вопрос. Что такое зоопарк, знаете?
16:18:39 11-06-2023
Гость (14:43:44 10-06-2023) Зачем?... ну как вариант - шерсть стричь и вязать свитерочки
10:52:34 11-06-2023
Вот это действительно неведома зверушка.
16:17:55 11-06-2023
в частном зоопарке Страусиная ферма они давно есть, особей 5 по-моему