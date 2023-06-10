НОВОСТИОбщество

В барнаульский зоопарк могут привезти альпак из Южной Америки

"Лесная сказка" уже оставила заявку на пару особей, рассказал руководитель зверинца

10 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: страница Сергея Писарева во "ВКонтакте" / vk.com/id179756346
Фото: страница Сергея Писарева во "ВКонтакте" / vk.com/id179756346

Альпаки из Южной Америки могут появиться в барнаульском зоопарке, сообщил его директор Сергей Писарев.

На своей странице во "ВКонтакте" он опубликовал снимки с этими животными, отметив, что скоро их привезут в Россию.

"Мы оставили заявку на парочку. А пока они ждут чартерный рейс из Южной Америки", – отметил руководитель "Лесной сказки".

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что зоопарку Самары подарят львенка по кличке Алтай, который сейчас проживает в барнаульском зверинце.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:43:44 10-06-2023

Зачем?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:28:40 10-06-2023

Гость (14:43:44 10-06-2023) Зачем?... Странный вопрос. Что такое зоопарк, знаете?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

16:18:39 11-06-2023

Гость (14:43:44 10-06-2023) Зачем?... ну как вариант - шерсть стричь и вязать свитерочки

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:34 11-06-2023

Вот это действительно неведома зверушка.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

16:17:55 11-06-2023

в частном зоопарке Страусиная ферма они давно есть, особей 5 по-моему

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров