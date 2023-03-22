Юные футболисты из разных городов Сибири разыграют "Кубок Ерохина" в Барнауле

В турнире примут участие команды, которые состоят из игроков 2012, 2014 и 2015 годов рождения

22 марта 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Юные футболисты из разных городов Сибири разыграют "Кубок Александра Ерохина" в Барнауле. Как сообщает "Алтайский спорт", турнир пройдёт с 29 марта по 2 апреля в спорткомплексе "Темп".

В нём примут участие команды, состоящие из игроков 2012, 2014 и 2015 годов рождения. Помимо барнаульских "Алтая", "Динамо", "Полимера" и "Темпа", на турнир приедут бийчане, горноалтайцы, красноярцы, новосибирцы и команды ещё нескольких сибирских городов.

Напомним, Ерохин родился в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Сейчас 33-летний полузащитник выступает за питерский "Зенит". Также в его послужном списке 32 матча и 4 забитых гола в составе сборной России.