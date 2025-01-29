Юные спортсмены Алтая достойно выступили на всероссийских соревнованиях по горным лыжам

Обновленный курорт "Манжерок" в зимнем сезоне 2024-2025 примет около 3,5 тысячи участников

29 января 2025, 17:05, ИА Амител erid: 2W5zFK7CyyS

Всероссийские соревнования по горным лыжам / Фото: ГЛК "Манжерок"

На курорте "Манжерок", который активно развивает Сбер, прошли всероссийские соревнования за звания лучших горнолыжников России. В рамках Кубка курорта "Манжерок" юные спортсмены более чем из 20 регионов страны состязались в мастерстве и скорости, демонстрируя таланты и спортивный азарт.

В этом году Кубок собрал рекордное количество участников – 300 ребят в возрасте 12-16 лет. Они сражались в двух возрастных категориях и двух дисциплинах: техничном слаломе и скоростном слаломе-гиганте.

В зимний сезон 2024-2025 года "Манжерок" примет около 3,5 тыс. спортсменов. Для сравнения: в прошлом сезоне на его склонах каталось примерно 2 тыс. спортсменов.

"Увеличить количество спортивных мероприятий нам удалось за счет развития горной инфраструктуры: две новые канатные дороги и 50 км горнолыжных трасс позволяют создать комфортные условия для спортсменов и гостей", – подчеркнул генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Участники всероссийских соревнований по горным лыжам / Фото: ГЛК "Манжерок"

В числе участников – и сборная команда Республики Алтай, которая достойно представила регион. Глеб Бондарев занял четвертое место в слаломе-гиганте, а Анна Панкратьева показала лучший результат среди девочек в той же дисциплине.

Ребята продемонстрировали уверенное катание и подтвердили свои результаты, поделилась директор спортшколы по горным лыжам и сноуборду Горно-Алтайска Ирина Шевелева. И выразила благодарность курорту за спонсорскую поддержку, которая позволяет юным спортсменам получать качественную экипировку, тренироваться на современных трассах и участвовать в соревнованиях за пределами региона. Это бесценный опыт для их развития.

Победителями первого этапа стали: Алексей Григорьев (Свердловская область), Макар Орехов (Москва), Ева Миронова (Мурманская область) и Элина Бухарова (Санкт-Петербург). В общекомандном зачете лидирует Ленинградская область, второе место – у Мурманской области, третье – у Москвы.

Юные спортсмены отметили, что "Манжерок" порадовал обновленной инфраструктурой и сложными трассами, которые способствовали росту мастерства.

Соревнования продолжатся до 31 января 2025 года, когда на Кубке курорта "Манжерок" определят сильнейших горнолыжников в возрасте до 16 лет. Также здесь запланировали более 50 соревнований, в том числе крупный чемпионат России по горным лыжам, который пройдет с 12 по 17 февраля 2025 года.

ПАО "Сбербанк"

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