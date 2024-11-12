Юный рубцовчанин за четыре дня украл 2,5 млн рублей у 11 человек
На момент похищения преступник был несовершеннолетним
12 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
18-летний житель Рубцовска по схеме "ваш родственник попал в ДТП" похитил 2,5 млн рублей за четыре дня. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Парень приходил домой к пенсионерам и забирал у них деньги, которые якобы были необходимы для попавших в аварии родственников. Эту легенду жертвам по телефону сообщали аферисты.
За четыре дня он похитил у 11 жителей Алтайского края и перевел нанимателям около 2,5 млн рублей.
"Злоумышленник был задержан благодаря неравнодушным гражданам. Так, внук одной из обманутых пенсионерок, работающий таксистом, узнав от бабушки о мошенничестве, оповестил всех своих коллег, что их услугами может воспользоваться подозреваемый, похитивший деньги у его родственницы, и написал его приметы в корпоративный чат", – рассказали в полиции.
Посыльный аферистов вызвал такси, чтобы доехать из Рубцовска до села Мамонтово. Водитель опознал разыскиваемого и сообщил о нем в полицию. В районе Алейска он передал пассажира экипажу сотрудников Госавтоинспекции. При себе у курьера было 45 тысяч рублей и телефон, содержащий переписки с куратором.
В отношении мошенника возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.
13:10:52 12-11-2024
Способный мальчик. Может он и служить также хорошо может
13:19:07 12-11-2024
Из рассказа стало ясно что менты только принимают преступников
13:55:28 12-11-2024
Гость (13:19:07 12-11-2024) Из рассказа стало ясно что менты только принимают преступник... Активная гражданская позиция тоже дает свои плоды. И хорошо, что такие люди есть. Если бы преступников ловили только как вы говорите "менты", тонущих / горящих спасали только МЧС и т.д., что тогда?
13:27:19 12-11-2024
не перестаю удивляться тупости "курьеров" они меня веселят))))
13:33:34 12-11-2024
user (13:27:19 12-11-2024) не перестаю удивляться тупости "курьеров" они меня веселят))... Халява - она такая
14:06:16 12-11-2024
Депутатом будет!!!
15:43:59 12-11-2024
надо как в ссср. Украл больше 1 миллиона - к ближайшей стене рылом безо всякого суда
не надо казенные деньги переводить а то щас на него еще миллион потратят -кормить его будут за наш счет, в робу одевать, камеру теплом отапливать, жратву сытно готовить
где беломорканал? где урановые рудники? где расстрелы за невыполнение нормы по копке канала????