Юный рубцовчанин за четыре дня украл 2,5 млн рублей у 11 человек

На момент похищения преступник был несовершеннолетним

12 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

18-летний житель Рубцовска по схеме "ваш родственник попал в ДТП" похитил 2,5 млн рублей за четыре дня. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Парень приходил домой к пенсионерам и забирал у них деньги, которые якобы были необходимы для попавших в аварии родственников. Эту легенду жертвам по телефону сообщали аферисты.

За четыре дня он похитил у 11 жителей Алтайского края и перевел нанимателям около 2,5 млн рублей.

"Злоумышленник был задержан благодаря неравнодушным гражданам. Так, внук одной из обманутых пенсионерок, работающий таксистом, узнав от бабушки о мошенничестве, оповестил всех своих коллег, что их услугами может воспользоваться подозреваемый, похитивший деньги у его родственницы, и написал его приметы в корпоративный чат", – рассказали в полиции.

Посыльный аферистов вызвал такси, чтобы доехать из Рубцовска до села Мамонтово. Водитель опознал разыскиваемого и сообщил о нем в полицию. В районе Алейска он передал пассажира экипажу сотрудников Госавтоинспекции. При себе у курьера было 45 тысяч рублей и телефон, содержащий переписки с куратором.

В отношении мошенника возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.