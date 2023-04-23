Юный угонщик в Алтайском крае украл чужую машину и застрял на ней

Полицейские нашли машину и преступника в одном месте

23 апреля 2023, 12:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель села Талица обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ-21099. Машину он оставил возле дома с ключами в замке зажигания.

В ходе проверки авто нашли 500 метрах от села Хуторки. Там же оказался и 19-летний угонщик. "Лада" застряла, а выбраться самостоятельно злоумышленник не смог.

Машину передали хозяину, в отношении парня возбудили уголовное дело. Он сознался в совершении преступления, рассказали в региональном МВД.

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