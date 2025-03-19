Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги

Включать их в квитанцию должны только с согласия собственников жилья

19 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

В квитанциях ЖКХ могут быть необязательные для оплаты услуги. Как сообщает "Прайм", об этом заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Управляющие компании нередко включают в платежные документы услуги, на которые необходимо получить согласие владельцев помещений. В их число входят консьерж, страховка, радиоточка, общедомовая антенна, кабельное телевидение и системы контроля доступа.

"Значительная часть жильцов, в частности старшее поколение и люди с особыми потребностями, ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи. При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться", – отметил Осянин.

В 2024 году Конституционный суд разъяснил, что необязательные услуги должны включать в квитанции только с согласия жителей. При этом основные услуги ЖКХ, вроде электричества, отопления и водоснабжения, должны быть оплачены в обязательном порядке.