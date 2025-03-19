Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги
Включать их в квитанцию должны только с согласия собственников жилья
19 марта 2025, 13:00, ИА Амител
В квитанциях ЖКХ могут быть необязательные для оплаты услуги. Как сообщает "Прайм", об этом заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.
Управляющие компании нередко включают в платежные документы услуги, на которые необходимо получить согласие владельцев помещений. В их число входят консьерж, страховка, радиоточка, общедомовая антенна, кабельное телевидение и системы контроля доступа.
"Значительная часть жильцов, в частности старшее поколение и люди с особыми потребностями, ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи. При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться", – отметил Осянин.
В 2024 году Конституционный суд разъяснил, что необязательные услуги должны включать в квитанции только с согласия жителей. При этом основные услуги ЖКХ, вроде электричества, отопления и водоснабжения, должны быть оплачены в обязательном порядке.
13:22:45 19-03-2025
Ещё нужно добавить к необязательным платежа мзду в фонд капитального ремонта
20:31:41 19-03-2025
Гость (13:22:45 19-03-2025) Ещё нужно добавить к необязательным платежа мзду в фонд капи... Вот именно (мелкий шрифт суммы взноса за КР - лишнее доказательство надуваловки):
Капремонт всегда оплачивался государством определённой частью взимаемых с граждан налогов, которые после приватизации квартир ничуть не снизились и следовательно как были, так и остаются источником финансирования!
Кроме того, если уж каждому жильцу "надлежит" повторно (вдобавок к налогу) вносить лепту в капремонт, то в капремонт не чьего-то дома, а исключительно своего, безо всяких пени за "просрочку" оплаты и не за десятилетия же до начала 'реставрации'!
16:35:10 19-03-2025
"...Значительная часть жильцов, в частности старшее поколение и люди с особыми потребностями, ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи..."
🤣🤣🤣🤣🤣
"Вы ослышались, мой дядя "слегка глуховат", а не "слегка глуповат" (с)
Где они таких пенсионеров находят, которые консьержев и охранников на шлагбауме без вопросов оплачивают?