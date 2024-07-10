"Всему есть предел". Почему слова Пугачевой о трагедии в Киеве взбудоражили публику

Певицу предложили признать иноагентом и лишить имущества

10 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: юбилейный творческий вечер Раймонда Паулса, 2016 год

Проживающая за границей певица Алла Пугачева снова привлекла к себе внимание скандалом – отреагировала на попадание ракеты в Киеве в здание детской больницы "Охматдет" публикацией на своей странице в сети Instagram* фотографии раненого ребенка. Снимок она сопроводила подписью "Бог терпелив, но всему есть предел".

"Ждем реакции"

Как известно, 8 июля в здание киевской клиники для детей попала ракета. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погибли два человека, 32 ранены, с травмами госпитализированы восемь детей.

Украинская сторона ожидаемо обвинила в случившемся российских военных. Правда, опрошенные западными изданиями эксперты затруднились назвать причину удара по больнице. Официальные представители России опровергли эти данные, заявив, что ракета, попавшая в "Охматдет", была выпущена ПВО Украины, причем – американским ЗРК NASAMS, находящимся в распоряжении ВСУ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения".

"Так случилось и на этот раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", – заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также указала, что рядом с лечебным учреждением находится завод "Артем", а в шаговой доступности – комплекс зданий Минобороны Украины и военные склады ВСУ.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что попавшая в детскую клинику ракета NASAMS была поставлена ВСУ Норвегией.

"Ждем реакции также от норвежских властей... Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного права размещалась в жилых кварталах?" – заинтересовался дипломат на заседании Совбеза ООН.

Что касается поста в соцсети Пугачевой, то он последовал вслед за публикацией в той же сети ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом).

"Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня – врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время <...> ракетной атаки… Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших", – написал он.

"Отрабатывают заказ"

Популярной певице ответила та же Мария Захарова, написавшая в своем телеграм-канале: "Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко".

Высказывания певицы дают повод признать ее иноагентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду", – считает депутат.

Журавлева поддержал лидер общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов, предложивший не только признать певицу иноагентом, но и конфисковать ее имущество в России, передав его на нужды СВО.

"Эти деятели занимаются интригами и инсинуациями. Вероятно, отрабатывают заказ, играют определенную роль против России", – заявил он.

Депутат Госдумы Елена Драпеко отказалась обсуждать слова певицы.

"Не хочу по поводу Пугачевой выступать. Мне наплевать, что она там сказала или написала. Что бы она ни говорила, она для меня никто. Пока она по ту сторону границы, она мне неинтересна", – заявила она СМИ.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что популярную певицу дезинформируют недобросовестные лица из ее окружения.

"Мне почему-то кажется, что Аллу Борисовну на подобного рода заявления подтолкнули недобросовестные люди или недобросовестные средства массовой информации, которые только этим и пестрят. Такие заявления делать надо ответственно. Просто идти вслед за усилиями западных пропагандистов – очень опасная нелепая штука для публичных фигур", – заявил он изданию Lenta.ru.

Сенатор также заверил, что российские военные наносят удары только по военным целям.

"Наши военные бьют только по центрам, где скопились либо вооруженные силы, либо доставленное с Запада стратегическое оружие, либо какие-то другие сугубо военно-технические объекты. Это правило. Я убежден, что это правильно соблюдается всегда", – подчеркнул Карасин.

"Надо еще доказать"

Вадим Цыганов, российский поэт-песенник, муж певицы Вики Цыгановой, назвал в беседе с news.ru Пугачеву "израильским рупором" (намекая, видимо, на отъезд с мужем в Израиль вскоре после начала СВО, хотя позднее супруги перебрались в другую страну).

"Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все. А вот ХАМАС и детские больницы там – даже доказательств не надо. Пусть она выкладывает именно эти ролики, которые доказаны. Вот мои пожелания к госпоже Брошкиной. То есть уже надо определиться, кто ты – Киркорова, Брошкина, Галкина, Палкина", – заявил Цыганов. Он добавил, что Пугачева не является "рупором русского человека". По словам поэта и продюсера, Алле Борисовне, продолжительное время приживавшей в Израиле, стоит именно там заниматься своими вещами.

Автор издания "Абзац" Ольга Кирова упрекает певицу, что та "верит только в украинскую версию событий". "Помнится, после чудовищной трагедии в "Крокусе" певица писала, что "скорбь должна быть в душе", а не в соцсетях", – напоминает она.

"После июньской трагедии в Севастополе, когда пострадал 151 человек, а двое детей были убиты на глазах родителей, Пугачева и прочие уехавшие страдальцы-"пацифисты" никакого сочувствия не выразили. А, может быть, так увлеклись обустройством заграничного быта, что пропустили эту новость. Следит ли сама Пугачева за новостями или ей помогают специально обученные люди – вопрос открытый...." – резюмировала Ольга Кирова.

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