"Всему есть предел". Почему слова Пугачевой о трагедии в Киеве взбудоражили публику
Певицу предложили признать иноагентом и лишить имущества
10 июля 2024, 13:15, ИА Амител
Проживающая за границей певица Алла Пугачева снова привлекла к себе внимание скандалом – отреагировала на попадание ракеты в Киеве в здание детской больницы "Охматдет" публикацией на своей странице в сети Instagram* фотографии раненого ребенка. Снимок она сопроводила подписью "Бог терпелив, но всему есть предел".
"Ждем реакции"
Как известно, 8 июля в здание киевской клиники для детей попала ракета. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погибли два человека, 32 ранены, с травмами госпитализированы восемь детей.
Украинская сторона ожидаемо обвинила в случившемся российских военных. Правда, опрошенные западными изданиями эксперты затруднились назвать причину удара по больнице. Официальные представители России опровергли эти данные, заявив, что ракета, попавшая в "Охматдет", была выпущена ПВО Украины, причем – американским ЗРК NASAMS, находящимся в распоряжении ВСУ.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения".
"Так случилось и на этот раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", – заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также указала, что рядом с лечебным учреждением находится завод "Артем", а в шаговой доступности – комплекс зданий Минобороны Украины и военные склады ВСУ.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что попавшая в детскую клинику ракета NASAMS была поставлена ВСУ Норвегией.
"Ждем реакции также от норвежских властей... Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного права размещалась в жилых кварталах?" – заинтересовался дипломат на заседании Совбеза ООН.
Что касается поста в соцсети Пугачевой, то он последовал вслед за публикацией в той же сети ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом).
"Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня – врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время <...> ракетной атаки… Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших", – написал он.
"Отрабатывают заказ"
Популярной певице ответила та же Мария Захарова, написавшая в своем телеграм-канале: "Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко".
Высказывания певицы дают повод признать ее иноагентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев.
"В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду", – считает депутат.
Журавлева поддержал лидер общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов, предложивший не только признать певицу иноагентом, но и конфисковать ее имущество в России, передав его на нужды СВО.
"Эти деятели занимаются интригами и инсинуациями. Вероятно, отрабатывают заказ, играют определенную роль против России", – заявил он.
Депутат Госдумы Елена Драпеко отказалась обсуждать слова певицы.
"Не хочу по поводу Пугачевой выступать. Мне наплевать, что она там сказала или написала. Что бы она ни говорила, она для меня никто. Пока она по ту сторону границы, она мне неинтересна", – заявила она СМИ.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что популярную певицу дезинформируют недобросовестные лица из ее окружения.
"Мне почему-то кажется, что Аллу Борисовну на подобного рода заявления подтолкнули недобросовестные люди или недобросовестные средства массовой информации, которые только этим и пестрят. Такие заявления делать надо ответственно. Просто идти вслед за усилиями западных пропагандистов – очень опасная нелепая штука для публичных фигур", – заявил он изданию Lenta.ru.
Сенатор также заверил, что российские военные наносят удары только по военным целям.
"Наши военные бьют только по центрам, где скопились либо вооруженные силы, либо доставленное с Запада стратегическое оружие, либо какие-то другие сугубо военно-технические объекты. Это правило. Я убежден, что это правильно соблюдается всегда", – подчеркнул Карасин.
"Надо еще доказать"
Вадим Цыганов, российский поэт-песенник, муж певицы Вики Цыгановой, назвал в беседе с news.ru Пугачеву "израильским рупором" (намекая, видимо, на отъезд с мужем в Израиль вскоре после начала СВО, хотя позднее супруги перебрались в другую страну).
"Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все. А вот ХАМАС и детские больницы там – даже доказательств не надо. Пусть она выкладывает именно эти ролики, которые доказаны. Вот мои пожелания к госпоже Брошкиной. То есть уже надо определиться, кто ты – Киркорова, Брошкина, Галкина, Палкина", – заявил Цыганов. Он добавил, что Пугачева не является "рупором русского человека". По словам поэта и продюсера, Алле Борисовне, продолжительное время приживавшей в Израиле, стоит именно там заниматься своими вещами.
Автор издания "Абзац" Ольга Кирова упрекает певицу, что та "верит только в украинскую версию событий". "Помнится, после чудовищной трагедии в "Крокусе" певица писала, что "скорбь должна быть в душе", а не в соцсетях", – напоминает она.
"После июньской трагедии в Севастополе, когда пострадал 151 человек, а двое детей были убиты на глазах родителей, Пугачева и прочие уехавшие страдальцы-"пацифисты" никакого сочувствия не выразили. А, может быть, так увлеклись обустройством заграничного быта, что пропустили эту новость. Следит ли сама Пугачева за новостями или ей помогают специально обученные люди – вопрос открытый...." – резюмировала Ольга Кирова.
* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
13:20:20 10-07-2024
что надо сделать? твой замок изъять в пользу государства, что бы ты заткнулась со своим геем мужем ?
13:23:04 10-07-2024
Гость (13:20:20 10-07-2024) что надо сделать? твой замок изъять в пользу государства, чт... А вы смешны...
14:43:20 10-07-2024
Гость (13:20:20 10-07-2024) что надо сделать? твой замок изъять в пользу государства, чт... Грабь награбленное?
13:29:18 10-07-2024
"Бог терпелив, но всему есть предел" --- а с чем тут поспоришь? Если она призывает к Апокалипсису, то это тоже ничего нового. Только бог сам решает, когда Апокалипсису наступить и не факт, что после Апокалипсиса Пугачева окажется там, где надеется. Бог чтобы наказать лишает разума, похоже это с ней произошло. У нее в голове перепуталось черное и белое, как у Байдена
13:52:31 10-07-2024
Гость (13:29:18 10-07-2024) "Бог терпелив, но всему есть предел" --- а с чем тут поспори...
Она еврейка,она ближе к богу.Чем все остальные.
14:18:29 10-07-2024
Гость (13:52:31 10-07-2024) Она еврейка,она ближе к богу.Чем все остальные.... Она еврейка? Половым путем что ли передалось?
14:37:31 10-07-2024
Гость (14:18:29 10-07-2024) Она еврейка? Половым путем что ли передалось?... Сроду она не еврейка! Бывший муж и продюссер рассказывал, что они ради прикола называли Пугачеву "Боруховной", а не Борисовной. Нет у неё иудейской крови..
17:39:46 10-07-2024
Гость (13:52:31 10-07-2024) Она еврейка,она ближе к богу.Чем все остальные.... Перед Богом всё равны. А так считать, что евреи равнее, это фашизм.
14:40:35 10-07-2024
Гость (13:29:18 10-07-2024) "Бог терпелив, но всему есть предел" --- а с чем тут поспори...
Так это Пугачева осуждает расширение НАТО, поставки оружия вна украину, ошибки ПВО украины.
13:50:43 10-07-2024
Жириновский был прав
14:02:20 10-07-2024
Можно понять (но не принять)Вайкулю,кормилицу всея СССР,можно понять(но не принять) Ротару,заслуженную всех союзных Республик,и в одночасье вдруг ставших импортными,зарубежными,как они о себе думают такими и бывшими якобы всегда ИНОстранными тётками...Но эта то куда?????Рязанская бабенция!Как говорят у нас-попутала берега!!!!!!!!!Эх,Борисовна...Борисовна...
14:07:13 10-07-2024
Мусик,в чем Жирик прав, на счёт никчемной певички?Так нет,он не прав.
15:07:34 10-07-2024
Гость (14:07:13 10-07-2024) Мусик,в чем Жирик прав, на счёт никчемной певички?Так нет,он... а в инетах был спор Ж и П, там еще соловьев был.
14:10:58 10-07-2024
Забыть о ней надо, а не комментировать.
14:39:13 10-07-2024
Гость (14:10:58 10-07-2024) Забыть о ней надо, а не комментировать.... Сначала надо записать иноагенткой, как она хотела, а потом забыть
15:24:17 10-07-2024
Гость (14:39:13 10-07-2024) Сначала надо записать иноагенткой, как она хотела, а потом з... Вам легче от этого будет ?
15:56:50 10-07-2024
Гость (15:24:17 10-07-2024) Вам легче от этого будет ?... Ей будет легче! Она САМА просила! Но поскольку Пугачева и Галкин оказывают финансовую помощь противнику, то логично обратить их имущество в пользу Государства.
14:27:52 10-07-2024
Ну что на тётку напали. Стадионы не собирает теперь, одна утеха, соцсети, написала пару строк и вся страна неделю обсуждает. Пиар, пиар, всё хорошо, кроме некролога. Иноагента не будет, пока усатый ручки целует
17:55:51 10-07-2024
ВВП (14:27:52 10-07-2024) Ну что на тётку напали. Стадионы не собирает теперь, одна ут... Вон пенсионерам из какого-нибудь Бийска за неправильный пост срок дают, а она уже на полную тюрьму написала и наговорила
14:58:42 10-07-2024
Ну иноагент ладно, а зачем имущество забирать? Она же не воровала, люди сами на стадионы шли и деньги ей несли, билеты покупали.
15:02:28 10-07-2024
Гость (14:58:42 10-07-2024) Ну иноагент ладно, а зачем имущество забирать? Она же не вор... быстрее дойдет
15:24:11 10-07-2024
Гость (14:58:42 10-07-2024) Ну иноагент ладно, а зачем имущество забирать? Она же не вор... Она предала страну, которая ее вырастила и все это ей дала. Не ценит этого, неугодная страна, люди не те - значит все отобрать, пусть пасется
15:29:53 10-07-2024
Гость (14:58:42 10-07-2024) Ну иноагент ладно, а зачем имущество забирать? Она же не вор... Нефиг кормиться со страны, которую она обгаживает.
17:13:19 10-07-2024
Гость (15:29:53 10-07-2024) Нефиг кормиться со страны, которую она обгаживает.... Кормятся сердюковы и Васильевы всякие, воруя миллиарды. А Пугачева билеты продавала, а вы их сами покупали или ваши знакомые. Давайте уж по честному.
20:44:26 10-07-2024
Гость (17:13:19 10-07-2024) Кормятся сердюковы и Васильевы всякие, воруя миллиарды. А Пу... ну давайте по честному, если хотите.
ни я, ни мои знакомые никогда не покупали билет на концерт пугачевой, тк слушаем другую музыку.
да, у нее были хорошие песни в советское время, но это не ее заслуга, а гениальных поэтов и композиторов.
а вот теперь я попрошу у вас честного ответа. вы серьезно думаете, что пугачиха со всех своих выступлений делала отчисления в казну? и даже с закрытых вечеринок у олигархов и бандитов?
15:58:28 10-07-2024
Одна знакомая, поколения Пугачевой, рассказывала о первом выступлении молодой артистки на сборном концерте в Барнауле, ещё до Сопота. На сцену вышла вульгарная девица в идиотском зеленом платье с декольте и пела она ну так себе… Так пела, что зрители её освистали самым натуральным образом. Да, было в советское время. Помидорами не закидывали, а начинали свистеть, чтобы прогнать со сцены. Видимо, Алла долго помнила «тёплый» прием и на пике популярности отказывалась ехать в Алтайский край, открыто говорила: «не буду выступать перед тружениками полей Алтая», что по тем временам было весьма «смело». Но в 90е всё же посетила Барнаул. Алла оседлала стул, поставленный спинкой вперед посередине сцены, и примерно полконцерта провела в такой позе. Во Дворец Спорта мы ходили компанией, вышли из зала, обменивались впечатлениями. У меня сложилось двойственное отношение, вроде хорошие знакомые песни, но в общем посредственное мероприятие. Сначала я полагала, что только меня постигло разочарование, но приятель –музыкант высказался : «Да, Пугачева уже не та!». Сейчас я сомневаюсь, а была ли «та» Пугачева или лишь результат успешной раскрутки и пиара, хорошие песни замечательных авторов плюс отличные звукорежиссеры.
16:14:55 10-07-2024
Детей всегда жалко и в Белгороде и в Киеве. Трагедия с взрослыми такого эмоционального протеста не вызывает. Но Бояре дерутся у холопов чубы трещат.
17:51:19 10-07-2024
Гость (16:14:55 10-07-2024) Детей всегда жалко и в Белгороде и в Киеве. Трагедия с взрос... Так в Киеве в Охматдет не погиб ни один ребёнок! Нет жертв! Лишь частично разрушено здание, да и то западной ракетой.
17:55:20 10-07-2024
Гость (16:14:55 10-07-2024) Детей всегда жалко и в Белгороде и в Киеве. Трагедия с взрос... Сколько ракет прилетело в Киев? Сколько ракет прилетело в Белгород, Воронеж, Севастополь и т.д.? Пусть для вас ракеты будут равны беспилотникам. Количество сумеете посчитать?
17:03:56 10-07-2024
Уже пора подумать где бренное тело упокоено будет...
18:01:02 10-07-2024
Костя (17:03:56 10-07-2024) Уже пора подумать где бренное тело упокоено будет... ... Вроде давно уже купила место на Еленской горе в Иерусалиме. Говорят, оттуда начнется воскресение мертвых при втором пришествии. Чтобы в первых рядах быть...
20:33:13 10-07-2024
Во второй половине 70-х на её концерты просто не попасть было, билеты распространяли через райкомы партии. Огромные залы собирала и стадионы, такая вот заслуженная популярность была. А уж пахала она на концертах до пота, честно зарабатывая и отрабатывая. Так что желающие поживиться чужим трудом и талантом могут утереться. Человек заработал и заслужил своё слово, как бы к ней не относиться.
08:22:09 11-07-2024
Вообще странная ситуация, частную собственность, которая была священна на Западе, Запад втоптал в грязь, конфисковав 300 млрд долларов, принадлежавших России. А Россия, где 100 лет назад легко и со вкусом национализировали частную собственность, теперь наоборот ее защищает. Мир перевернулся. Может это и неплохо, но интеллигент, который в кровавой драке соблюдает правила соревнований, помрет стопудово
18:56:34 11-07-2024
Гость (08:22:09 11-07-2024) Вообще странная ситуация, частную собственность, которая был... Как легко врать. Никто не конфисковал активы российского центробанка, их просто заморозили. Примерно так, как жена отбирает у пьяного мужа бутылку с водкой и прячет под ключ.))) ЕС, где в основном они находятся, даже не решается передать их Украине. Пока что кое-как смогли между собой договориться, что перечислят только прибыль от них. А денежки огромные от импортируемого российского газа по-прежнему исправно идут Путину. Так что с собственностью всё в порядке.