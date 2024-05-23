Юрист объяснил, почему бизнесменам важно использовать наследственное планирование

Споры между наследниками — не самый страшный вариант развития событий

23 мая 2024, 08:05, ИА Амител

Подписание договора / Фото: unsplash.com

Щепетильная тема, о которой мало кто думает заранее, – наследственное планирование бизнес-активов. В эфире Business FM* Барнаул доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса, практикующий юрист Денис Наземцев объяснил, что оно помогает решить сразу ряд вопросов: что будет с бизнесом при смерти владельца, кто продолжит его дело и как избежать конфликтов между наследниками.

Наземцев подчеркнул, что громкие споры между наследниками умерших владельцев компаний подчеркивают важность планирования бизнеса не только при жизни, но и на случай смерти. Кроме того, конфликты между наследниками могут использовать конкуренты, чтобы сделать бизнес уязвимым. Они могут вступить в сговор с одним из наследников, чтобы он передавал информацию о внутренних делах.

"В результате бизнес может быть частично или полностью парализован, что приведет к снижению его стоимости. Это может быть выгодно для конкурентов, которые затем могут предложить якобы спасти компанию по выгодной для себя цене", – отметил юрист.

Однако споры между наследниками – не единственная проблема. В некоторых случаях с ними будут не готовы работать партнеры предпринимателя. Кроме того, иногда приходит "черный лебедь" в виде бывших супругов, внебрачных детей или нетрудоспособных иждивенцев, которые также имеют право претендовать на долю в бизнес-активах. Все эти риски можно свести к минимуму грамотным наследственным планированием.

Наземцев отметил, что сейчас российское законодательство предоставляет достаточно инструментов для этого, включая прижизненные и наследственные фонды.

"Для выбора инструментов планирования, в первую очередь, целесообразно составить перечень имущества и долговых обязательств; провести комплексный анализ структуры активов; сформировать реестр необходимых документов и определить место их хранения, составить дорожную карту для наследников; выявить рисковые активы и определить состав наследников. Все опять же зависит от того, открытой или закрытой будет стратегия наследственного планирования. Они различаются степенью вовлечения будущих наследников и других заинтересованных лиц в процесс планирования", – сказал он.

Юрист также добавил, что после смерти владельца в бизнесе происходят кардинальные изменения, и все это сопровождается тяжелым эмоциональным потрясением, когда людям трудно взять себя в руки и обдумать правильные бизнес-решения в этот напряженный момент. Разумное планирование позволяет избежать конфликта между наследниками и дробления активов на маленькие доли. По этой причине, если предприниматель хочет защитить свой бизнес и свою семью, важно задуматься о планировании наследства уже сейчас.

* Business FM ("Бизнес ФМ")