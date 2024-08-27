При нарушении родителей ждет штраф, а при повторном — попадание под внимание органов опеки

27 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Ребенок на улице / Фото: unsplash.com

Комендантский час для несовершеннолетних до 16 лет действует в Алтайском крае с 22:00 до 06:00, а для подростков старше 16 лет – с 23:00. При этом в указанное время ребенок может выйти на улицу не со всяким взрослым. В особенностях разобрался "Секрет фирмы".

Адвокат, партнер компании "Правовая группа" Владимир Шалаев подчеркнул, что во время комендантского часа сопровождать детей могут лишь родители. Речь идет не только об улице, но и о других общественных местах. Если сопровождать несовершеннолетнего будет бабушка, брат или тетя, то им потребуется доверенность.

Если ребенок попадется полицейским во время комендантского часа, то его задержат и сообщат об этом родителям. У них будет три часа на то, чтобы забрать несовершеннолетнего из участка. Если они промедлят и не уведомят об этом органы, ребенка отправят в социально-реабилитационный центр. Тогда забирать его придется уже оттуда.

Несмотря на это, родителям грозит штраф. Он зависит от региона – в Алтайском крае эта сумма составляет до 500 рублей. При повторном нарушении семью будут проверять органы опеки.