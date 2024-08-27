НОВОСТИОбщество

Юрист объяснил, с кем ребенок может выйти в комендантский час и чем грозит нарушение

При нарушении родителей ждет штраф, а при повторном — попадание под внимание органов опеки

27 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Ребенок на улице / Фото: unsplash.com
Ребенок на улице / Фото: unsplash.com

Комендантский час для несовершеннолетних до 16 лет действует в Алтайском крае с 22:00 до 06:00, а для подростков старше 16 лет – с 23:00. При этом в указанное время ребенок может выйти на улицу не со всяким взрослым. В особенностях разобрался "Секрет фирмы".

Адвокат, партнер компании "Правовая группа" Владимир Шалаев подчеркнул, что во время комендантского часа сопровождать детей могут лишь родители. Речь идет не только об улице, но и о других общественных местах. Если сопровождать несовершеннолетнего будет бабушка, брат или тетя, то им потребуется доверенность.

Если ребенок попадется полицейским во время комендантского часа, то его задержат и сообщат об этом родителям. У них будет три часа на то, чтобы забрать несовершеннолетнего из участка. Если они промедлят и не уведомят об этом органы, ребенка отправят в социально-реабилитационный центр. Тогда забирать его придется уже оттуда.

Несмотря на это, родителям грозит штраф. Он зависит от региона – в Алтайском крае эта сумма составляет до 500 рублей. При повторном нарушении семью будут проверять органы опеки.

советы эксперта дети штрафы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:08:31 27-08-2024

старше 16 лет – с 23:00 --- у нас они орут под окнами ночью

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:53 27-08-2024

Гость (10:08:31 27-08-2024) старше 16 лет – с 23:00 --- у нас они орут под окнами ночью... вызывайте 112 полиция. там сколько человек столько и штрафов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:12 27-08-2024

Расскажите, какой должна быть доверенность для родственников(Если сопровождать несовершеннолетнего будет бабушка, брат или тетя, то им потребуется доверенность.///в тексте)? Такой же, как и для чужих людей? Кем выдается, нотариально заверяется?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:56 27-08-2024

Гость (11:32:12 27-08-2024) Расскажите, какой должна быть доверенность для родственников... все доверенности выдаются нотариусом, так и есть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

13:11:24 27-08-2024

Позорище...Довели страну, что ребенку гулять нельзя...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:46 27-08-2024

Дюша (13:11:24 27-08-2024) Позорище...Довели страну, что ребенку гулять нельзя...... ребёнку в 23:00 пора посмотреть мультики и лечь в люльку.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:23 27-08-2024

Дюша (13:11:24 27-08-2024) Позорище...Довели страну, что ребенку гулять нельзя...... базар то проверяй перед пабликом

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров