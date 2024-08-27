Юрист объяснил, с кем ребенок может выйти в комендантский час и чем грозит нарушение
При нарушении родителей ждет штраф, а при повторном — попадание под внимание органов опеки
27 августа 2024, 09:00, ИА Амител
Комендантский час для несовершеннолетних до 16 лет действует в Алтайском крае с 22:00 до 06:00, а для подростков старше 16 лет – с 23:00. При этом в указанное время ребенок может выйти на улицу не со всяким взрослым. В особенностях разобрался "Секрет фирмы".
Адвокат, партнер компании "Правовая группа" Владимир Шалаев подчеркнул, что во время комендантского часа сопровождать детей могут лишь родители. Речь идет не только об улице, но и о других общественных местах. Если сопровождать несовершеннолетнего будет бабушка, брат или тетя, то им потребуется доверенность.
Если ребенок попадется полицейским во время комендантского часа, то его задержат и сообщат об этом родителям. У них будет три часа на то, чтобы забрать несовершеннолетнего из участка. Если они промедлят и не уведомят об этом органы, ребенка отправят в социально-реабилитационный центр. Тогда забирать его придется уже оттуда.
Несмотря на это, родителям грозит штраф. Он зависит от региона – в Алтайском крае эта сумма составляет до 500 рублей. При повторном нарушении семью будут проверять органы опеки.
10:08:31 27-08-2024
старше 16 лет – с 23:00 --- у нас они орут под окнами ночью
23:27:53 27-08-2024
Гость (10:08:31 27-08-2024) старше 16 лет – с 23:00 --- у нас они орут под окнами ночью... вызывайте 112 полиция. там сколько человек столько и штрафов
11:32:12 27-08-2024
Расскажите, какой должна быть доверенность для родственников(Если сопровождать несовершеннолетнего будет бабушка, брат или тетя, то им потребуется доверенность.///в тексте)? Такой же, как и для чужих людей? Кем выдается, нотариально заверяется?
23:28:56 27-08-2024
Гость (11:32:12 27-08-2024) Расскажите, какой должна быть доверенность для родственников... все доверенности выдаются нотариусом, так и есть
13:11:24 27-08-2024
Позорище...Довели страну, что ребенку гулять нельзя...
20:33:46 27-08-2024
Дюша (13:11:24 27-08-2024) Позорище...Довели страну, что ребенку гулять нельзя...... ребёнку в 23:00 пора посмотреть мультики и лечь в люльку.
23:28:23 27-08-2024
Дюша (13:11:24 27-08-2024) Позорище...Довели страну, что ребенку гулять нельзя...... базар то проверяй перед пабликом