Юрист предупредил о мошенниках, которые якобы проводят соцопросы

Злоумышленники могут собирать данные россиян

05 мая 2024, 14:57, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com/ru/photo/595792

Мошенники могут собирать данные россиян, представляясь сотрудниками, проводящими соцопросы. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

Аферисты собирают психологический портрет, вытягивая нужную им информацию через опросы. Они присылают ссылки, где нужно пройти опрос и получить вознаграждение. Это фишинг, который может привести к взлому мессенджеров и утрате контроля над аккаунтом на "Госуслугах".

В результате от вашего имени могут рассылать письма с просьбой о переводе денег. На "Госуслугах" оформляют справку 2НДФЛ, по которой берут микрозаймы, а платить за них придется именно вам.