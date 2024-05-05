Юрист предупредил о мошенниках, которые якобы проводят соцопросы
Злоумышленники могут собирать данные россиян
05 мая 2024, 14:57, ИА Амител
Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com/ru/photo/595792
Мошенники могут собирать данные россиян, представляясь сотрудниками, проводящими соцопросы. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.
Аферисты собирают психологический портрет, вытягивая нужную им информацию через опросы. Они присылают ссылки, где нужно пройти опрос и получить вознаграждение. Это фишинг, который может привести к взлому мессенджеров и утрате контроля над аккаунтом на "Госуслугах".
В результате от вашего имени могут рассылать письма с просьбой о переводе денег. На "Госуслугах" оформляют справку 2НДФЛ, по которой берут микрозаймы, а платить за них придется именно вам.
00:30:32 06-05-2024
На "Госуслугах" оформляют справку 2НДФЛ, по которой берут микрозаймы..
вот все что надо знать про лазейки и никто не станет разбираться, мол взломали сам \ а виноват \ а.
вообще надо запретить все эти МФО и защитить людей, дескать захотел взять денежный кредит пройди несколько проверок в банке а то мало ли похожий на фото в паспорте.