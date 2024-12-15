Перевод незнакомцу может обернуться обвинением в финансировании терроризма

15 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com

Оплата переводом на карты незнакомцев, например, при покупках на рынках, может привести к обвинениям в финансировании экстремизма или терроризма. Об этом РИА Новости сообщил юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, оплата товаров на рынках часто осуществляется переводом на карту, привязанную к номеру телефона. Такие транзакции часто выручают, однако они остаются обезличенными, и покупатели не получают кассовых чеков.

Хаминский отметил, что личные карты нередко используются для операций, не связанных с бизнесом. Такие операции несут определенный риск – покупатель никогда не может быть уверен, что средства, отправленные на счет, не будут использованы в противоправных целях.