Юрист рассказал, что оплата переводом может привести к уголовному сроку
Перевод незнакомцу может обернуться обвинением в финансировании терроризма
15 декабря 2024, 08:35, ИА Амител
Оплата переводом на карты незнакомцев, например, при покупках на рынках, может привести к обвинениям в финансировании экстремизма или терроризма. Об этом РИА Новости сообщил юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, оплата товаров на рынках часто осуществляется переводом на карту, привязанную к номеру телефона. Такие транзакции часто выручают, однако они остаются обезличенными, и покупатели не получают кассовых чеков.
Хаминский отметил, что личные карты нередко используются для операций, не связанных с бизнесом. Такие операции несут определенный риск – покупатель никогда не может быть уверен, что средства, отправленные на счет, не будут использованы в противоправных целях.
"Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно понимать, что ваш платеж может быть квалифицирован как финансирование экстремизма или терроризма", – подчеркнул юрист.
08:58:06 15-12-2024
А проследить переводы с карты,а лучше прослеживать переводы с карты.
10:02:19 15-12-2024
А где гарантии, что покупая любой товар, деньги не будут направлены туда же??? Клиника!!!🤯
11:48:49 15-12-2024
Надо заголовок этой статьи в обязательном порядке в газелях размещать. Будет дополнительный повод требовать оплаты по терминалу.
14:36:41 15-12-2024
А про умысел автор статьи забыл? Без умысла на финансирование нет преступления.
16:37:40 15-12-2024
Не понятно, почему обезличенный перевод? Когда я перечисляю с карты на карту, мне банк всегда указывает ФИО получателя, плачу за товар или услугу, которую могу предъявить при проверке. А куда тратит получатель платежа денежные средства - это зона его ответственности. Думаю, что государство налоги собрать хочет, слишком много мимо кассы идет.
18:06:19 15-12-2024
покупатель никогда не может быть уверен, что средства, отправленные на счет, не будут использованы в противоправных целях - я кефир в машке купил сегодня. Машка не отчиталась, куда она потратит эти вложения. Прошу проверить машку на экстремизм и спонсирование террористов