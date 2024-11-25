Юрист рассказал, как бороться с ездой без ОСАГО
По его словам, сейчас ездить без полиса водителям выгоднее
25 ноября 2024, 19:10, ИА Амител
Правительство, МВД и страховщики планируют увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей, что поддерживает и автоэксперт Владимир Сажин. Он считает, что изменения требуют комплексного подхода и вступят в силу не сразу, пишет ОСН.
Сажин напомнил, что текущий штраф составляет всего 800 рублей, в то время как стоимость полиса начинается от 7650 рублей, что делает "безбилетную" езду финансово выгодной для недобросовестных водителей. Проблема в том, что "вероятность быть оштрафованным минимальна".
"Ездить без страховки выгоднее, чем со страховкой, особенно если водитель аккуратный. Но в случае ДТП водитель с ОСАГО оказывается в проигрышной ситуации: ему приходится восстанавливать автомобиль за свой счет и годами добиваться компенсации от виновника. Если у виновника нет денег, шансы получить компенсацию равны нулю", – заявил Сажин.
Он считает, что увеличение штрафа – это правильный шаг, но проблема не решится без усиления контроля и администрирования. Камеры, фиксирующие отсутствие ОСАГО, работают в тестовом режиме в трех регионах и массово внедрятся не раньше 2026 года.
Сажин предлагает увязать размер штрафа с реальной стоимостью полиса.
"Для начинающего водителя страховка может стоить 18 000 рублей и больше, ему проще заплатить штраф, чем оформлять ОСАГО. Нужно сделать так, чтобы ездить с полисом было выгоднее, чем без него", – указал собеседник издания.
Сажин отмечает, что многие водители продолжат нарушать закон до введения камер. "Штраф должен быть не просто в шесть раз выше, а неотвратимым, с автоматической фиксацией. Тогда нарушители поймут, что обойти систему не получится", – отметил эксперт.
Он напомнил принцип: "Скупой платит дважды, дурак – трижды, а лох платит всю жизнь. Будьте внимательны на дорогах и думайте наперед. Нужно сделать так, чтобы быть честным было выгодно и удобно", – отметил автоэксперт.
Владимир Сажин добавил, что инициатива об увеличении штрафов только обсуждается и потребуется время на реализацию.
19:31:23 25-11-2024
Почему у нас есть закон, а виновен всегда законопослушный гражданин? Всего то нужно внести изменения в ОСАГО, что в случае отсутствия полиса у виновника, пострадавшему выплачивает компенсацию его страховая, которая потом судится с виновником.
22:22:33 26-11-2024
Гость (19:31:23 25-11-2024) Почему у нас есть закон, а виновен всегда законопослушный гр... Нет ОСАГО - нет страховой компании. Потерпевшему убытки должно компенсировать государство.
20:21:59 25-11-2024
Сделайте страховку на водителя, а не на автомобиль, и дело пойдет, бестолочи, которые хотят только выжимать деньги с населения
22:30:08 25-11-2024
Государство обязало автоводителей страховать ответственность при ДТП, значит, государство должно отвечать за тех водителей, которые в нарушение закона не купили страховку. Выявить автомобиль без ОСАГО очень просто: все автомобили в базе регистрации и если их нет в базе ОСАГО, значит, они без страховки, осталось адресно проверить факт их эксплуатации, можно по камерам фиксаций, можно и без камер.
10:00:48 26-11-2024
В любом случае страховая компания не выплачивает положенное . Жульё везде
10:04:10 26-11-2024
Проверить бы Сажина на коррупцию
00:23:05 27-11-2024
Во первых, изучите сам закон об ОСАГО, во вторых, сделайте скидку опытным водителям, за без аварийность, в третьих, страховка исключительно добровольно, пусть суд треснет виновников ДТП, чем народу судиться со страховыми компаниями, первый вариант более реальнее чем второй. И даже по закону, чьи права нарушает шофёр без страховки???
20:28:27 30-11-2024
Потерпевший в ДТП не получит страховую выплату, если виновник ДТП не имеет страховки. Виновато государство, что допустило эксплуатацию авто без обязательной страховки, оно и должно выплатить такому потерпевшему.