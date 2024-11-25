Юрист рассказал, как бороться с ездой без ОСАГО

По его словам, сейчас ездить без полиса водителям выгоднее

25 ноября 2024, 19:10, ИА Амител

Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1169508

Правительство, МВД и страховщики планируют увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей, что поддерживает и автоэксперт Владимир Сажин. Он считает, что изменения требуют комплексного подхода и вступят в силу не сразу, пишет ОСН.

Сажин напомнил, что текущий штраф составляет всего 800 рублей, в то время как стоимость полиса начинается от 7650 рублей, что делает "безбилетную" езду финансово выгодной для недобросовестных водителей. Проблема в том, что "вероятность быть оштрафованным минимальна".

"Ездить без страховки выгоднее, чем со страховкой, особенно если водитель аккуратный. Но в случае ДТП водитель с ОСАГО оказывается в проигрышной ситуации: ему приходится восстанавливать автомобиль за свой счет и годами добиваться компенсации от виновника. Если у виновника нет денег, шансы получить компенсацию равны нулю", – заявил Сажин.

Он считает, что увеличение штрафа – это правильный шаг, но проблема не решится без усиления контроля и администрирования. Камеры, фиксирующие отсутствие ОСАГО, работают в тестовом режиме в трех регионах и массово внедрятся не раньше 2026 года.

Сажин предлагает увязать размер штрафа с реальной стоимостью полиса.

"Для начинающего водителя страховка может стоить 18 000 рублей и больше, ему проще заплатить штраф, чем оформлять ОСАГО. Нужно сделать так, чтобы ездить с полисом было выгоднее, чем без него", – указал собеседник издания.

Сажин отмечает, что многие водители продолжат нарушать закон до введения камер. "Штраф должен быть не просто в шесть раз выше, а неотвратимым, с автоматической фиксацией. Тогда нарушители поймут, что обойти систему не получится", – отметил эксперт.

Он напомнил принцип: "Скупой платит дважды, дурак – трижды, а лох платит всю жизнь. Будьте внимательны на дорогах и думайте наперед. Нужно сделать так, чтобы быть честным было выгодно и удобно", – отметил автоэксперт.

Владимир Сажин добавил, что инициатива об увеличении штрафов только обсуждается и потребуется время на реализацию.



