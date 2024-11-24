Депутат анонсировала увеличение материнского капитала

Через три года его размер составит миллион рублей

24 ноября 2024, 18:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Депутат Государственной Думы, представляющий комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб сообщила о грядущем повышении размера материнского капитала. Об этом стало известно из публикации в "Парламентской газете".

По ее словам, сумма выплаты на второго ребенка достигнет одного миллиона рублей через три года.

"Мы ожидаем, что через три года размер выплаты на второго ребенка, если на первого она не была получена, составит один миллион рублей", – подчеркнула она. Депутат отметила, что увеличение будет происходить не на прогнозируемый, а на реальный уровень инфляции.

Это повышение предусмотрено трехлетним бюджетом.