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Юрист рассказал, как на пользователях скажутся новые правила проверки счётчиков газа

Правила изменили не только для экономии, но и для безопасности

28 апреля 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Юрист Елена Кудерко рассказала о том, как на россиянах скажутся изменения правил проверки счётчиков газа. Её слова передаёт агентство "Прайм".

Согласно новому закону, мастер при проверке установит, есть ли на счётчике какие-либо магнитные устройства. Если подобные устройства будут найдены, то в газовую компанию направят соответствующий акт.

Кудерко добавила, что новые правила не только позволят экономить на газовом отоплении, но и усилят правила безопасности. 

нефть и газ

Комментарии 1

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Бенка лох

13:21:38 28-04-2023

Вот где кормушка то !!!!!!! А как доказывать что у тебя ничего не было а инспектор просил десятку за то чтобы ему не почудился магнит

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