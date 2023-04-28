Юрист рассказал, как на пользователях скажутся новые правила проверки счётчиков газа
Правила изменили не только для экономии, но и для безопасности
28 апреля 2023, 08:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Юрист Елена Кудерко рассказала о том, как на россиянах скажутся изменения правил проверки счётчиков газа. Её слова передаёт агентство "Прайм".
Согласно новому закону, мастер при проверке установит, есть ли на счётчике какие-либо магнитные устройства. Если подобные устройства будут найдены, то в газовую компанию направят соответствующий акт.
Кудерко добавила, что новые правила не только позволят экономить на газовом отоплении, но и усилят правила безопасности.
13:21:38 28-04-2023
Вот где кормушка то !!!!!!! А как доказывать что у тебя ничего не было а инспектор просил десятку за то чтобы ему не почудился магнит