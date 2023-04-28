Юрист рассказал, как на пользователях скажутся новые правила проверки счётчиков газа

Правила изменили не только для экономии, но и для безопасности

28 апреля 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Юрист Елена Кудерко рассказала о том, как на россиянах скажутся изменения правил проверки счётчиков газа. Её слова передаёт агентство "Прайм".

Согласно новому закону, мастер при проверке установит, есть ли на счётчике какие-либо магнитные устройства. Если подобные устройства будут найдены, то в газовую компанию направят соответствующий акт.

Кудерко добавила, что новые правила не только позволят экономить на газовом отоплении, но и усилят правила безопасности.