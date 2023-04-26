Россиянам рассказали о том, как получить малоизвестные выплаты

Специалисты выделили пособия на детей или дополнительные выплаты для пенсионеров

26 апреля 2023, 15:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о том, что в России существуют различные выплаты, которые носят заявительный характер. Его слова передаёт "Прайм".

Среди разовых выплат он выделил пособия на детей и некоторые выплаты для пенсионеров.

При рождении ребёнка семьям полагаются выплаты, также существует адресная поддержка семей. Например, многодетные могут получать разовые начисления в День матери или 1 сентября.

"Кроме того, при оформлении необходимых документов до десяти тысяч рублей могут получить малообеспеченные родители детей, идущих в первый класс. При начислении учитывается ряд факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст родителей и место их работы", – сказано в сообщении.

Пенсионерам положены выплаты при достижении 50 лет официального брака – размер пособия составит от 10 до 30 тысяч рублей. Дополнительные деньги россиянам могут быть назначены, если при выходе на пенсию у них есть на иждивении дети. В некоторых регионах пенсионерам платят деньги ко дню рождения.