Россиянам рассказали о том, как получить малоизвестные выплаты
Специалисты выделили пособия на детей или дополнительные выплаты для пенсионеров
26 апреля 2023, 15:04, ИА Амител
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о том, что в России существуют различные выплаты, которые носят заявительный характер. Его слова передаёт "Прайм".
Среди разовых выплат он выделил пособия на детей и некоторые выплаты для пенсионеров.
При рождении ребёнка семьям полагаются выплаты, также существует адресная поддержка семей. Например, многодетные могут получать разовые начисления в День матери или 1 сентября.
"Кроме того, при оформлении необходимых документов до десяти тысяч рублей могут получить малообеспеченные родители детей, идущих в первый класс. При начислении учитывается ряд факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст родителей и место их работы", – сказано в сообщении.
Пенсионерам положены выплаты при достижении 50 лет официального брака – размер пособия составит от 10 до 30 тысяч рублей. Дополнительные деньги россиянам могут быть назначены, если при выходе на пенсию у них есть на иждивении дети. В некоторых регионах пенсионерам платят деньги ко дню рождения.
15:48:28 26-04-2023
А в Алтайском крае на юбилей официального брака ничего не дают.
17:55:01 26-04-2023
Гость (15:48:28 26-04-2023) А в Алтайском крае на юбилей официального брака ничего не да... И на День рождения пенсионера в нашем регионе властям начхать.
19:43:17 26-04-2023
Алтайский край в этом вопросе - аутсайдер. Никаких выплат в Алтайском крае пенсионерам не делают.