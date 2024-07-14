Юрист рассказал, как пенсионеры могут списать свои долги

Основным способом для россиян является процедура банкротства

14 июля 2024, 21:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

Юрист Александр Шефер рассказал, что пенсионеры могут списать свои долги. Об этом сообщает "РГ".

Банкротство физического лица – это законный способ избавиться от финансовых обязательств. Процедура банкротства регулируется положениями Федерального закона № 127.

Александр Шефер сообщил, что гражданин РФ может списать свои обязательства через Многофункциональный центр (МФЦ), если общий долг составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Внесудебное банкротство, по словам эксперта, доступно всем российским гражданам, которые соответствуют определенным критериям.

Если гражданин не подходит под критерии для внесудебного банкротства, он может списать свои долги только через суд. Эта процедура, как отмечают специалисты, более сложная и долгая. Стоимость банкротства через суд складывается из различных расходов.