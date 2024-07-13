Путин подписал закон о повышении НДФЛ с 2025 года

У некоторых граждан он вырастет до 22%

13 июля 2024, 13:55, ИА Амител

Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ, пишет ТАСС.

С 1 января 2025 года ставки будут следующими:

у граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год – 13%;

от 2,4 млн до 5 млн рублей – 15%;

от 5 млн до 20 млн рублей – 18%;

от 20 млн до 50 млн рублей – 20%;

свыше 50 млн рублей – 22%.

При этом повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.

Ранее рассказали, как прогрессивная налоговая шкала изменит экономику страны.