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Путин подписал закон о повышении НДФЛ с 2025 года

У некоторых граждан он вырастет до 22%

13 июля 2024, 13:55, ИА Амител

Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ, пишет ТАСС.

С 1 января 2025 года ставки будут следующими:

  • у граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год – 13%;
  • от 2,4 млн до 5 млн рублей – 15%;
  • от 5 млн до 20 млн рублей – 18%;
  • от 20 млн до 50 млн рублей – 20%;
  • свыше 50 млн рублей – 22%.

При этом повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.

Ранее рассказали, как прогрессивная налоговая шкала изменит экономику страны.

Экономика налоги

Комментарии 4

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Иннокентий

15:44:24 13-07-2024

Ростом цен уже скомпенсировали и еще скомпенсируют...

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Гость

16:11:01 13-07-2024

Пыль в глаза! Отвлечение внимания просто.

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Гость

00:12:20 14-07-2024

Заплатит за все конечный потребитель. Цены вырастут на порядок и все.

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Гость

09:07:48 14-07-2024

Дьявол, кроется в деталях. 22% для Фобсных олигархов, это ни о чем - комариный укус.

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