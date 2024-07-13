Путин подписал закон о повышении НДФЛ с 2025 года
У некоторых граждан он вырастет до 22%
13 июля 2024, 13:55, ИА Амител
Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ, пишет ТАСС.
С 1 января 2025 года ставки будут следующими:
- у граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год – 13%;
- от 2,4 млн до 5 млн рублей – 15%;
- от 5 млн до 20 млн рублей – 18%;
- от 20 млн до 50 млн рублей – 20%;
- свыше 50 млн рублей – 22%.
При этом повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.
Ранее рассказали, как прогрессивная налоговая шкала изменит экономику страны.
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Пыль в глаза! Отвлечение внимания просто.
00:12:20 14-07-2024
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09:07:48 14-07-2024
Дьявол, кроется в деталях. 22% для Фобсных олигархов, это ни о чем - комариный укус.