Юрист рассказал, какие пособия пенсионеры должны оформлять по заявлению
Заявления можно подавать в Социальном фонде России, МФЦ или на "Госуслугах"
04 декабря 2024, 18:40, ИА Амител
Многие россияне имеют право на дополнительные выплаты. Как правило, они начисляются автоматически. Однако для некоторых выплат необходимо подавать заявление.
О том, какие дополнительные пособия положены пенсионерам и как их получить, Финансам Mail рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов Москвы "Григориадис Групп" Дмитрий Григориади.
Доплата за стаж
Пенсионеры, имеющие 30-летний стаж в сельском хозяйстве, могут рассчитывать на дополнительную выплату к пенсии.
Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР) с соответствующими документами.
Доплата за иждивенцев
Пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, например, несовершеннолетние дети, имеют право на дополнительную выплату.
"Чтобы получить льготу, нужно подать заявление в СФР и подтвердить наличие иждивенцев документами", – отметил Григориади.
Доплата за особые заслуги
Пенсионеры, отмеченные государственными наградами или почетными званиями, могут получить доплату за свои заслуги.
Оформление осуществляется через СФР по заявлению с документами, подтверждающими статус.
Социальная доплата до прожиточного минимума
Если совокупный доход пенсионера ниже установленного в регионе прожиточного минимума, ему полагается социальная доплата.
"За получением данной выплаты можно обратиться в органы социальной защиты населения или в СФР", – указал юрист.
Субсидии на жилищно-коммунальные услуги
Субсидии предоставляются в том случае, если расходы на оплату ЖКХ превышают определенный процент от дохода пенсионера.
Оформление возможно через МФЦ или органы социальной защиты, а в некоторых регионах – через портал "Госуслуги".
Налоговые льготы
Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участок площадью до 600 кв. м и налога на имущество для одного объекта определенного типа.
Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговую инспекцию.
Налоговый вычет на лечение и лекарства
С 2024 года пенсионеры, уплачивающие НДФЛ с процентов по вкладам, могут получать социальный налоговый вычет на расходы на лечение и лекарства.
"Для возврата НДФЛ за 2024 год в 2025 году нужно обратиться в налоговую службу через личный кабинет или лично, представив документы о медицинских затраченных средствах", – добавил Григориади.
Региональные доплаты для пенсионеров
В некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты. Например, в Москве размер городской доплаты к пенсии увеличится до 25 850 рублей в месяц, а в Подмосковье предлагаются повышенные доплаты для пенсионеров старше 65 лет, живущих одни или в семьях пенсионеров.
Все региональные выплаты требуют подачи заявления. Григориади подчеркнул, что условия и порядок оформления зависят от региона проживания.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
ЕДВ инвалидам назначается автоматически, а другим категориям граждан необходимо подать заявление.
"Обратиться за выплатами можно в Территориальное отделение Социального фонда России (СФР), многофункциональный центр (МФЦ) или через портал "Госуслуги", – уточнил юрист.
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