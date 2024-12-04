Заявления можно подавать в Социальном фонде России, МФЦ или на "Госуслугах"

04 декабря 2024, 18:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Многие россияне имеют право на дополнительные выплаты. Как правило, они начисляются автоматически. Однако для некоторых выплат необходимо подавать заявление.

О том, какие дополнительные пособия положены пенсионерам и как их получить, Финансам Mail рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов Москвы "Григориадис Групп" Дмитрий Григориади.

Доплата за стаж

Пенсионеры, имеющие 30-летний стаж в сельском хозяйстве, могут рассчитывать на дополнительную выплату к пенсии.

Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР) с соответствующими документами.

Доплата за иждивенцев

Пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, например, несовершеннолетние дети, имеют право на дополнительную выплату.

"Чтобы получить льготу, нужно подать заявление в СФР и подтвердить наличие иждивенцев документами", – отметил Григориади.

Доплата за особые заслуги

Пенсионеры, отмеченные государственными наградами или почетными званиями, могут получить доплату за свои заслуги.

Оформление осуществляется через СФР по заявлению с документами, подтверждающими статус.

Социальная доплата до прожиточного минимума

Если совокупный доход пенсионера ниже установленного в регионе прожиточного минимума, ему полагается социальная доплата.

"За получением данной выплаты можно обратиться в органы социальной защиты населения или в СФР", – указал юрист.

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Субсидии предоставляются в том случае, если расходы на оплату ЖКХ превышают определенный процент от дохода пенсионера.

Оформление возможно через МФЦ или органы социальной защиты, а в некоторых регионах – через портал "Госуслуги".

Налоговые льготы

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участок площадью до 600 кв. м и налога на имущество для одного объекта определенного типа.

Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговую инспекцию.

Налоговый вычет на лечение и лекарства

С 2024 года пенсионеры, уплачивающие НДФЛ с процентов по вкладам, могут получать социальный налоговый вычет на расходы на лечение и лекарства.

"Для возврата НДФЛ за 2024 год в 2025 году нужно обратиться в налоговую службу через личный кабинет или лично, представив документы о медицинских затраченных средствах", – добавил Григориади.

Региональные доплаты для пенсионеров

В некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты. Например, в Москве размер городской доплаты к пенсии увеличится до 25 850 рублей в месяц, а в Подмосковье предлагаются повышенные доплаты для пенсионеров старше 65 лет, живущих одни или в семьях пенсионеров.

Все региональные выплаты требуют подачи заявления. Григориади подчеркнул, что условия и порядок оформления зависят от региона проживания.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

ЕДВ инвалидам назначается автоматически, а другим категориям граждан необходимо подать заявление.