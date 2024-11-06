Юрист рассказал, законно ли повышение цены на товар перед скидками

Подобное продавцы делают в период "черной пятницы"

06 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Скидки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1685238

В ноябре стартовал сезон "черной пятницы" с большими скидками, которые позволяют увеличить продажи и прибыль. Однако некоторые продавцы не хотят рисковать, повышая цены до скидок или переклеивая ценники, увеличивая стоимость даже с учетом скидки.

Юрист Людмила Жгун рассказала Business FM Барнаул, что законодательство не регулирует установление цен продавцом, который включает тариф, расходы и прибыль. При заключении договора купли-продажи, когда покупатель оплачивает и получает чек, он соглашается на оговоренную цену. Изменение стоимости после покупки – это право продавца, а "чёрная пятница" – это не мошенничество, а гражданско-правовые отношения.

На рынке свободной конкуренции сложно предсказать, кто больше получит прибыли: продавец или его честный конкурент. Если конкурент считает, что нарушены его права, он может подать жалобу в антимонопольный орган. Однако Жгун подчеркивает, что это право потребителя и продавца, а не производителя.

Мнимые скидки могут привлечь покупателя или отпугнуть, что скажется на репутации продавца. Юрист рекомендует покупателям избегать недобросовестных магазинов, а продавцам самостоятельно решать, участвовать ли в "черной пятнице", и оценивать риски.