Юрист рассказала о нюансах при покупке квартиры на вторичном рынке
Покупатель может даже лишиться приобретенного жилья
14 октября 2024, 17:46, ИА Амител
Покупка жилья на вторичном рынке может быть сопряжена с юридическими тонкостями, о которых рассказала агентству "Прайм" Наталья Киселева, юрисконсульт офиса "Академическое" ИНКОМ-Недвижимость.
Одна из них – приватизация: ошибки в процедуре могут привести к прописке в квартире людей, которые могут отказаться выписываться. Другая опасность – использование материнского капитала при покупке: родители должны выделить доли детям, и условия проживания не должны быть ухудшены при продаже. Чтобы избежать признания сделки недействительной, нужно обратить внимание на эти аспекты.
Другие риски – занижение стоимости квартиры в договоре и банкротство продавца. В первом случае покупатель может получить только сумму, указанную в договоре, а во втором – потерять все, если суд примет соответствующее решение.
Григорий Полторак, президент компании "Бест Недвижимость", отметил, что вторичное жилье часто имеет устаревшую планировку. Например, кухня площадью девять квадратных метров, которая считалась нормальной 20 лет назад, сейчас таковой уже не является.
18:19:07 14-10-2024
Какая глупость, эта ваша заливная студия. Особенно кухня 9 кв.м. а если вся квартира 12 кв. М. - это как?
08:26:30 15-10-2024
Зато "элитная" недвижимость с кухней-гостинной 3 м2 - зона кухни и 11м2 - гостинная. А то что риэлтор не несет ответственности за чистоту и последствия сделки упустил. Вторичное жилье - сделка у нотариуса.
09:03:36 15-10-2024
риэлтор это вообще кто? Рядом постоять на сделке за папочку подержатьсЯ. Потом копеечку получить за это?))))
09:27:53 15-10-2024
Гость (09:03:36 15-10-2024) риэлтор это вообще кто? Рядом постоять на сделке за папочку ... Если бы копеечку.......