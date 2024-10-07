Такие семьи должны иметь возможность вносить ежемесячный платеж по кредиту и осуществлять повседневные расходы хотя бы на уровне прожиточного минимума

07 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 72-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности жилья в ипотеку, сообщает РИА Новости.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность вносить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы.

Доля семей оценивалась по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения в своем регионе двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 кв. метров при первоначальном взносе 30%. Предполагается, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.

"В Алтайском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, – 7,4%", – говорится в исследовании.

При этом доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки, – 20,8%.

Республика Алтай находится в рейтинге чуть ниже: на 80-м месте. Здесь 4,5% семей могут себе позволить квартиру в ипотеку по рыночной ставке, и 14,9% семей – с учетом льготных программ.

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях стал Ямало-Ненецкий автономный округ: квартиру площадью 60 кв. метров могут взять 39,4% семей.

Замыкают рейтинг Республика Крым и Севастополь, где 2,3 и 2,8% семей соответственно могут взять в ипотеку квартиры. Эксперты объясняют это слишком низкими зарплатами и высокими ценами на недвижимость.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае и Республике Алтай снизился спрос на ипотечные кредиты: на фоне роста ставок и окончания программы ипотеки с господдержкой люди откладывают покупку.