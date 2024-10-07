На Алтае лишь 7% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку
Такие семьи должны иметь возможность вносить ежемесячный платеж по кредиту и осуществлять повседневные расходы хотя бы на уровне прожиточного минимума
07 октября 2024, 14:00, ИА Амител
Алтайский край оказался на 72-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности жилья в ипотеку, сообщает РИА Новости.
В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность вносить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы.
Доля семей оценивалась по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения в своем регионе двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 кв. метров при первоначальном взносе 30%. Предполагается, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.
"В Алтайском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, – 7,4%", – говорится в исследовании.
При этом доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки, – 20,8%.
Республика Алтай находится в рейтинге чуть ниже: на 80-м месте. Здесь 4,5% семей могут себе позволить квартиру в ипотеку по рыночной ставке, и 14,9% семей – с учетом льготных программ.
Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях стал Ямало-Ненецкий автономный округ: квартиру площадью 60 кв. метров могут взять 39,4% семей.
Замыкают рейтинг Республика Крым и Севастополь, где 2,3 и 2,8% семей соответственно могут взять в ипотеку квартиры. Эксперты объясняют это слишком низкими зарплатами и высокими ценами на недвижимость.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае и Республике Алтай снизился спрос на ипотечные кредиты: на фоне роста ставок и окончания программы ипотеки с господдержкой люди откладывают покупку.
14:05:20 07-10-2024
вот и наши высокие зарплаты и доступность жилья
14:08:16 07-10-2024
... а они всё строят и строят и строят... в Китае уже расстреляли тех, кто построил на гос. субсидии целые безлюдные города... а у нас не расстреляют, а медаль дадут. И звание.
14:28:25 07-10-2024
Гость (14:08:16 07-10-2024) ... а они всё строят и строят и строят... в Китае уже расс... скоро построют международный аэропорт в РА, и обезлюднеет барнаул...
клетушки бетонные в челоейничках подешевеют - вот тогда и ловите момент
18:05:19 07-10-2024
Мусик (14:28:25 07-10-2024) скоро построют международный аэропорт в РА, и обезлюднеет ба... а говорят, нет дефицита лекарств...
14:18:12 07-10-2024
7% - цифра завышенная
14:32:00 07-10-2024
И они ещё при этом топят за рождение детей пачками...
14:51:58 07-10-2024
Семьи из двух человек, где работаю двое очень легче купить себе двушку в 50 кв.м, чем семьи из трех, где работает один купить трешку в 60 кв. м. А теперь поговорим правильности запрета чайлдфри.
20:21:35 07-10-2024
Гость (14:51:58 07-10-2024) Семьи из двух человек, где работаю двое очень легче купить с... причём тут чай?
15:01:33 07-10-2024
А почему тогда, только выстроили дом и в нем уже квартир на выбор осталось 10-15% (все раскуплено). Или наверное эти 7% все скупают. Вот ведь не понятная ситуация.
20:17:56 07-10-2024
не понятно почему (15:01:33 07-10-2024) А почему тогда, только выстроили дом и в нем уже квартир на ... Потому что их несколько раз продают. Кто то делает деньги из воздуха.
15:36:16 07-10-2024
Слава Партии родной!
15:47:21 07-10-2024
Реальные зарплаты 25-30 тысяч у большинства жителей края, цена однокомнатной с черновой отделкой уже больше 6 млн. Чтобы выплатить ипотеку за 30 лет, нужно ежемесячно вносить больше 100 тысяч. Люди, вы звери!!! Раскупают те, у кого карман большой, в том числе москвичи, жители северных районов и те, кто успел набрать по 26 льготных ипотек и теперь перепродает и скупает дальше. Ни пенсионеры, ни молодежь себе купить квартиру при таких условиях никогда не смогут. Вот и вспомнишь советские времена, когда на предприятиях давали людям общежитие-малосемейку-однокомнатную и далее по мере роста семьи и условии хорошей работы. 30 лет платить за 1-комнатную? И хотитят, чтобы при этом молодежь рожала детей при таких зарплатах и процентах на ипотеку? В Германии самая большая ипотека - 4%.
21:28:22 07-10-2024
Барнаулец (15:47:21 07-10-2024) Раскупают те, у кого карман большой, в том числе москвичи, жители северных районов и те, кто успел набрать по 26 льготных ипотек и теперь перепродает и скупает дальше.... Чего ты несешь, болезный... Кому твоя "столица мира" сдалась-то???? Если что, есть много "жирных" городов для таких заработков. Но уж никак не Баранул. Как бы тебе этого не хотелось.
Один несет откровенную ересь, а сто его с открытыми ртами слушают. Потому что у этой сотни мозга вообще нет!
02:26:57 08-10-2024
Гость (21:28:22 07-10-2024) Чего ты несешь, болезный... Кому твоя "столица мира" сдалась... Вот ты ГОСТЬ 21:28:22 07-10-2024 и есть болезный. Роман правильно написал! А ты пишешь чушь и ещё хамишь придачу.
09:35:55 08-10-2024
Иван (02:26:57 08-10-2024) Вот ты ГОСТЬ 21:28:22 07-10-2024 и есть болезный. Роман пр...
Вот ты даже знаешь, как его зовут. Поэтому петух и хвалит кукушку.
05:45:47 08-10-2024
Гость (21:28:22 07-10-2024) Чего ты несешь, болезный... Кому твоя "столица мира" сдалась... Северяне приобретают в Барнауле жилье. Но зачем-непонятно.
14:38:17 08-10-2024
Гость (05:45:47 08-10-2024) Северяне приобретают в Барнауле жилье. Но зачем-непонятно. ... Они делают на этом деньги дальше.
10:06:01 08-10-2024
Гость (21:28:22 07-10-2024) Чего ты несешь, болезный... Кому твоя "столица мира" сдалась... В этом году двое коллег меняли квартиры и оба продали северянам
16:44:45 07-10-2024
Позволить себе быть должным - поздравляю!
93% - сочувствую.
17:26:35 07-10-2024
Это не ипотека! Это узаконенный грабеж
17:48:08 07-10-2024
Надо было правильно глюолосовать на выборах? Сейчас уже поздно что-то говорить, джина выпустили из бутылки.
20:50:55 07-10-2024
Потому что в городе зарплата 30-50 тысяч а ипотеку надо каждый месяц от 28 до 70 тысяч вот как взять ипотеку в алтайском крае зарплаты нет и никогда не будет
09:56:50 08-10-2024
Семьи из двух человек, где работаю двое очень легче купить себе двушку в 50 кв.м, чем семьи из трех, где работает один купить трешку в 60 кв. м Так работайте вдвоём , а третьего в детский сад. Мамашам не нужно сидеть дома в ожидании ребёнка из сада а зарабатывать на лучшее , удобное,комфортное жильё!