Юрист рассказала, за какую школьную форму придется заплатить штраф
В некоторых случаях может грозить даже уголовное наказание
08 июня 2025, 15:30, ИА Амител
Школьная форма может иметь отличительные знаки, но на ней не должно быть запрещенных в РФ символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.
"Школьная форма не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно", – пояснила юрист.
Она отметила, что подобную продукцию нельзя будет маркировать с указанием на соответствующий ГОСТ. В зависимости от символики предусматривается даже уголовное наказание.
15:54:55 08-06-2025
Так им и надо
21:22:04 08-06-2025
Правила не должны давать повод/возможность толкования.
Трудно написать только утвержденная символика.
21:58:18 08-06-2025
А можно просто в трениках "Абибас"?
09:24:55 09-06-2025
Кхм... (21:58:18 08-06-2025) А можно просто в трениках "Абибас"?... Тебе точно можно.
07:14:49 09-06-2025
А зачем в школе вообще форма? Я понимаю, когда в армии, там нужно отличать своих от чужих. А в школе?
08:21:59 09-06-2025
Гость (07:14:49 09-06-2025) А зачем в школе вообще форма? Я понимаю, когда в армии, там ...
Большинство директоров школ и завучей тех же школ - это престарелые тётки в глубоком климаксе. И их начинает почему-то резко клинить на советском прошлом. Остатками разума они понимают, что былого не вернуть. И пытаются хотя бы внешне ублажить свой взор, вводя хоть что-то подобное прошлому. Это, конечно, форма. Некрасивая, непрактичная, порой просто ужасная! Но так ласкающая взгляд впадающей в маразм старой перечницы...
11:37:30 09-06-2025
Гость (08:21:59 09-06-2025) Большинство директоров школ и завучей тех же школ - это ... Обиженка?
14:09:42 09-06-2025
Гость (08:21:59 09-06-2025) Большинство директоров школ и завучей тех же школ - это ... вы по своей школе то не судите о всех. мерзкое
14:08:58 09-06-2025
у нас в очень дорогой частной школе форма и то есть, введена по просьбе родителей, как и ограничение на исп. телефонов, введено это уже 8 лет назад (телефоны лет 5 как). Очень всех устраивает. Форма - это не конкретный какой-то предмет, а строжайший дресс-код, который относится и к учителям , к поварам столовой и буфета, и к тьюторам и к охранникам и к водителям и пр. обслуге.
17:09:17 09-06-2025
Гость (14:08:58 09-06-2025) у нас в очень дорогой частной школе форма и то есть, введена...
Гестапо!
05:29:39 10-06-2025
Гость (14:08:58 09-06-2025) у нас в очень дорогой частной школе форма и то есть, введена...
Да понятно, что вы любите стоило! А спросите детей, хотят ли они его? Вот себя и ставьте в него и не выходите.