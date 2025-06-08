В некоторых случаях может грозить даже уголовное наказание

08 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Школьная форма может иметь отличительные знаки, но на ней не должно быть запрещенных в РФ символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.

"Школьная форма не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно", – пояснила юрист.

Она отметила, что подобную продукцию нельзя будет маркировать с указанием на соответствующий ГОСТ. В зависимости от символики предусматривается даже уголовное наказание.