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Юрист рассказала, за какую школьную форму придется заплатить штраф

В некоторых случаях может грозить даже уголовное наказание

08 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Школьная форма может иметь отличительные знаки, но на ней не должно быть запрещенных в РФ символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.

"Школьная форма не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно", – пояснила юрист.

Она отметила, что подобную продукцию нельзя будет маркировать с указанием на соответствующий ГОСТ. В зависимости от символики предусматривается даже уголовное наказание.

Россия штрафы школы

Комментарии 11

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Гость

15:54:55 08-06-2025

Так им и надо

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Олег

21:22:04 08-06-2025

Правила не должны давать повод/возможность толкования.
Трудно написать только утвержденная символика.

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Кхм...

21:58:18 08-06-2025

А можно просто в трениках "Абибас"?

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Гость

09:24:55 09-06-2025

Кхм... (21:58:18 08-06-2025) А можно просто в трениках "Абибас"?... Тебе точно можно.

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Гость

07:14:49 09-06-2025

А зачем в школе вообще форма? Я понимаю, когда в армии, там нужно отличать своих от чужих. А в школе?

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Гость

08:21:59 09-06-2025

Гость (07:14:49 09-06-2025) А зачем в школе вообще форма? Я понимаю, когда в армии, там ...
Большинство директоров школ и завучей тех же школ - это престарелые тётки в глубоком климаксе. И их начинает почему-то резко клинить на советском прошлом. Остатками разума они понимают, что былого не вернуть. И пытаются хотя бы внешне ублажить свой взор, вводя хоть что-то подобное прошлому. Это, конечно, форма. Некрасивая, непрактичная, порой просто ужасная! Но так ласкающая взгляд впадающей в маразм старой перечницы...

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Гость

11:37:30 09-06-2025

Гость (08:21:59 09-06-2025) Большинство директоров школ и завучей тех же школ - это ... Обиженка?

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Гость

14:09:42 09-06-2025

Гость (08:21:59 09-06-2025) Большинство директоров школ и завучей тех же школ - это ... вы по своей школе то не судите о всех. мерзкое

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Гость

14:08:58 09-06-2025

у нас в очень дорогой частной школе форма и то есть, введена по просьбе родителей, как и ограничение на исп. телефонов, введено это уже 8 лет назад (телефоны лет 5 как). Очень всех устраивает. Форма - это не конкретный какой-то предмет, а строжайший дресс-код, который относится и к учителям , к поварам столовой и буфета, и к тьюторам и к охранникам и к водителям и пр. обслуге.

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Гость

17:09:17 09-06-2025

Гость (14:08:58 09-06-2025) у нас в очень дорогой частной школе форма и то есть, введена...
Гестапо!

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Гость

05:29:39 10-06-2025

Гость (14:08:58 09-06-2025) у нас в очень дорогой частной школе форма и то есть, введена...
Да понятно, что вы любите стоило! А спросите детей, хотят ли они его? Вот себя и ставьте в него и не выходите.

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