Школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию

Одновременно с этим их попытаются вернуть в нормальную жизнь

08 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Дети в школе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Законопроект, направленный на профилактику буллинга среди детей и подростков, находится на финальной стадии согласования в правительстве РФ, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Артем Метелев.

Документом предполагаются меры ответственности для школьных агрессоров, включая возможность изменения формата их обучения и привлечение родителей к этому процессу.

"В отношении организаторов травли будут применять меры индивидуальной профилактической работы. Таких детей будут ставить на учет", – подчеркнул Метелев.

Если ребенок не желает возвращаться в нормальную жизнь, не получается завлечь его в спорт или в культурные мероприятия, то тогда будут профилактический учет или административная ответственность.

"Что касается изменения формата обучения, то у нас есть специальные учреждения, куда направляют детей с девиантным поведением. Вот туда и будем отправлять агрессоров", – пояснил парламентарий.

Если ребенка поймали на первом случае травли, то его могут привлечь к общественно полезной деятельности в школе, например, занимать уборкой, очищать территорию. Также предлагается ставить на профилактический учет в полиции.

Метелев уточнил, что к этой профилактической работе предполагается обязать привлекать родителей.

"По сути, ответственности для родителей нет, но есть статья административного кодекса за неисполнение родительских обязанностей. В случае систематического нарушения им просто будет штраф выписан", – добавил депутат.

Ранее эксперты в беседе с amic.ru оценили предложения депутатов Госдумы по борьбе с буллингом.