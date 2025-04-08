Школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию
Одновременно с этим их попытаются вернуть в нормальную жизнь
08 апреля 2025, 13:45, ИА Амител
Законопроект, направленный на профилактику буллинга среди детей и подростков, находится на финальной стадии согласования в правительстве РФ, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Артем Метелев.
Документом предполагаются меры ответственности для школьных агрессоров, включая возможность изменения формата их обучения и привлечение родителей к этому процессу.
"В отношении организаторов травли будут применять меры индивидуальной профилактической работы. Таких детей будут ставить на учет", – подчеркнул Метелев.
Если ребенок не желает возвращаться в нормальную жизнь, не получается завлечь его в спорт или в культурные мероприятия, то тогда будут профилактический учет или административная ответственность.
"Что касается изменения формата обучения, то у нас есть специальные учреждения, куда направляют детей с девиантным поведением. Вот туда и будем отправлять агрессоров", – пояснил парламентарий.
Если ребенка поймали на первом случае травли, то его могут привлечь к общественно полезной деятельности в школе, например, занимать уборкой, очищать территорию. Также предлагается ставить на профилактический учет в полиции.
Метелев уточнил, что к этой профилактической работе предполагается обязать привлекать родителей.
"По сути, ответственности для родителей нет, но есть статья административного кодекса за неисполнение родительских обязанностей. В случае систематического нарушения им просто будет штраф выписан", – добавил депутат.
Ранее эксперты в беседе с amic.ru оценили предложения депутатов Госдумы по борьбе с буллингом.
13:50:52 08-04-2025
А вот мы не были школьными агрессорами. Но сами убирали кабинеты и территорию школы благоустраивали. Выпуск 1982 г.Это в порядке вещей было. А сейчас яжемамки сопли дылдам вытирают.
13:51:19 08-04-2025
А там где девиантные - своя иерархия выстроится. Тоже кто зверинее другого. Кучка одна собьется дружков и тоже будут всех кошмарить.
Был один такой в школе у ребёнка моего. Всех матом крыл и учителя слал на 3 буквы на замечания. Так с ним ничего и не сделали, кроме как уговорить маму перевести в другую школу. Он и в эту откуда-то пришёл.
15:29:33 08-04-2025
Гость (13:51:19 08-04-2025) А там где девиантные - своя иерархия выстроится. Тоже кто зв... такой случай был и у моего я его научил собрать пацанов всех кого агрессор обижает в толпу и толпой на переменке отметелить агрессора. Хватило одного раза и сразу обстановка в классе нормализовалась
22:41:53 08-04-2025
Гость (15:29:33 08-04-2025) такой случай был и у моего я его научил собрать пацанов всех... мир! дверь! мяч!
13:53:26 08-04-2025
Это дело. Ещё можно за факт агрессии весь коллектив поднимать на 5км кросс, 100 отжиманий, 20 подтягиваний. И дурь пройдёт, и гормоны нормализуются, и для здоровья полезно, и коллектив сплотится.
13:55:12 08-04-2025
Вы что дальше, после школы, с этими обиженками собираетесь делать в армии, ВУЗе
на работе ... ? Если они сейчас, ни за себя, ни за девочку постоять не могут.
14:48:18 08-04-2025
Гость (13:55:12 08-04-2025) Вы что дальше, после школы, с этими обиженками собираетесь д... А мы им стволовые клетки в тентакли пересадим
07:48:33 09-04-2025
Гость (13:55:12 08-04-2025) Вы что дальше, после школы, с этими обиженками собираетесь д... Ты дебил ?
13:56:17 08-04-2025
Смешно. Кто этим будет заниматься?
15:01:22 08-04-2025
школа, хотя бы в меру своих возможностей, пытается с этими аварийными детками заниматься.
что у них там, не знаю, пубертат, пцр, сдвг, отсутствие воспитания. родители на бумаге есть, а по факту это беспризорники.
16:06:22 08-04-2025
Выдайте им правильную училку, типа такой которых в США за разврат арестовывают - будет снижение аварийности.
16:22:47 08-04-2025
По моему мнению девиантное поведение результат безнаказанности, дети в нормальных семьях постоянно пробуют родителей на пределы дозволенного и получают адекватный ответ и четкие границы, что хорошо и что плохо. Дети в асоциальных семьях этих границ не знают, там чаще звериное начало - кто сильнее, кто быстрее и т.д. В школу они приходят с таким же настроем и быстро выясняют, что учительнице легче отвернуться и сделать вид, что она не видит и не слышит как обижают более слабого, потому что если увидит и услышит надо принимать меры, а мер наказания-то и нету и алгоритмов наведения порядка в классе тоже нету.
10:26:16 10-04-2025
"Если ребенка поймали на первом случае травли, то его могут привлечь к общественно полезной деятельности в школе, например, занимать уборкой, очищать территорию. "
Это получается наказывать трудом??? НО в педагогике нет такого, там есть строгое правило - трудом НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ, труд, трудовую деятельность, трудовую дисциплину нужно ВОСПИТЫВАТЬ, ПРИВИВАТЬ.
00:33:09 11-04-2025
Я когда был вожатым в летнем лагере, если дети после отбоя не спали, то бегали вокруг отряда, дабы энергия лишняя вышла. Два раза максимум не спали...