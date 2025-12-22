Юрист Швырева: Число браков в РФ увеличилось из-за СВО, а те, кто не женится, — маргиналы
Официальное заключение брака является признаком готовности брать ответственность за партнера
22 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
Рост числа браков в России напрямую связан с проведением специальной военной операции, а отказ от официального оформления отношений свидетельствует о маргинальной позиции партнеров. Такое мнение высказала адвокат Надежда Швырева во время пресс-конференции в НСН.
По ее словам, в условиях нестабильности люди все чаще стремятся получить юридические и социальные гарантии, которые дает зарегистрированный брак.
«Потому что люди понимают, что им нужно иметь какие-то гарантии как мужу и жене. И, наверное, вся вот эта ситуация четко показала, что семья все-таки важнее, чем просто сожительство, как мы об этом говорим», – подчеркнула юрист.
Швырева отметила, что официальное заключение брака является признаком готовности брать ответственность за партнера. По ее мнению, гражданское сожительство не предполагает таких обязательств и чаще всего основано либо на временном удобстве, либо на желании избежать ответственности.
«Когда люди просто проживают вместе, это не более чем либо вынужденная ситуация, либо какое-то удовольствие, которое ничего общего с ответственностью не имеет», – заявила она.
Тех, кто придерживается позиции "никому ничего не должен" и сознательно избегает регистрации отношений, несмотря на государственную поддержку института семьи, адвокат охарактеризовала как маргиналов.
По данным СМИ, за последние три года число браков в России выросло в 2,5 раза – с 1,1 млн до 2,76 млн, что эксперты связывают в том числе с изменением общественных приоритетов на фоне текущих событий.
Ранее сообщалось, что мобилизованный боец СВО из Алтайского края Михаил вместо отдыха после четвертого ранения судится за жилье, купленное на его соцвыплаты. Как рассказал его представитель, барнаульский юрист Артем Деев, военный требует лишить жену доли в двухкомнатной квартире в Барнауле, приобретенной на деньги за ранение.
23:26:11 22-12-2025
Судится потом - так себе перспектива.
Капитализм и феминизм для того и придумали чтоб податное население работало больше и помирало раньше.
23:27:56 22-12-2025
Адвокатам выгодно когда люди конфликтуют.
23:55:26 22-12-2025
Да что она несёт! Они же все по любви регистрируются перед уходом на СВО, прям в учебки приезжают специально для регистрации! Я в шоке! Институт брака окончательно потерян. Всё из-за денег. Брак. Дети... И еще вещают об этом с гордостью на всю страну. Хотя, говорят, браки по расчёту крепче.
09:18:55 23-12-2025
Гость (23:55:26 22-12-2025) Да что она несёт! Они же все по любви регистрируются перед у... ну ну расчет разный бывает
кто то перед СВО регистрируется чтобы если дети родятся то все было по закону и папа и мама у ребенка а есть женщины которые регистрируются по 7 раз и больше чтобы получить деньги и свалить
так называемые черные вдовы - это вот однозначно криминал
00:36:47 23-12-2025
Не о победе думают
04:19:43 23-12-2025
Уж лучше быть маргиналом чем человеком с лицом невходящим в монитор комьютера.
07:39:08 23-12-2025
У нас ответственность почему то неравномерная в семье. Почему то женщины всегда в привилегированном положении. И судебная практика такова. Поэтому проще не ставить штамп и имущество закреплять за своими родственниками, чтобы не делить его потом со всякими прости Господи.
08:11:29 23-12-2025
Гость (07:39:08 23-12-2025) У нас ответственность почему то неравномерная в семье. Почем... а если родственники разводиться надумают и ВАШЕ имущество поделят?
09:51:44 23-12-2025
Гость (07:39:08 23-12-2025) У нас ответственность почему то неравномерная в семье. Почем... Так родственники тоже разные бывают) Вон сколько папаш, слившихся в закат, внезапно захотело получить деньги за погибшего сына.
08:18:46 23-12-2025
Кто сколь подбородков насчитал?
09:39:13 23-12-2025
Два вопроса: это кто? её то кто взял?
10:46:41 23-12-2025
Причина таких браков, прежде всего в финансах.
11:07:08 23-12-2025
Юристка конечно классная и симпатичная. Но я столько не выпью, а если выпью - то буду крепко спать.
12:29:25 23-12-2025
чем больше женятся - тем больше ее работы потом . швырева надежда валерьевна адвокат по семейным вопросам. Чисто корыстные интересы у нее
14:08:13 23-12-2025
"..им нужно иметь какие-то гарантии как мужу и жене."
Ну гарантии жене понятны - выплаты/привилегии в связи с СВО и алименты если что, а какие гарантии мужу?