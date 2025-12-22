Юрист Швырева: Число браков в РФ увеличилось из-за СВО, а те, кто не женится, — маргиналы

Официальное заключение брака является признаком готовности брать ответственность за партнера

22 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Юрист Швырева / Кадр из видеоконференции НСН

Рост числа браков в России напрямую связан с проведением специальной военной операции, а отказ от официального оформления отношений свидетельствует о маргинальной позиции партнеров. Такое мнение высказала адвокат Надежда Швырева во время пресс-конференции в НСН.

По ее словам, в условиях нестабильности люди все чаще стремятся получить юридические и социальные гарантии, которые дает зарегистрированный брак.

«Потому что люди понимают, что им нужно иметь какие-то гарантии как мужу и жене. И, наверное, вся вот эта ситуация четко показала, что семья все-таки важнее, чем просто сожительство, как мы об этом говорим», – подчеркнула юрист.

Швырева отметила, что официальное заключение брака является признаком готовности брать ответственность за партнера. По ее мнению, гражданское сожительство не предполагает таких обязательств и чаще всего основано либо на временном удобстве, либо на желании избежать ответственности.

«Когда люди просто проживают вместе, это не более чем либо вынужденная ситуация, либо какое-то удовольствие, которое ничего общего с ответственностью не имеет», – заявила она.

Тех, кто придерживается позиции "никому ничего не должен" и сознательно избегает регистрации отношений, несмотря на государственную поддержку института семьи, адвокат охарактеризовала как маргиналов.

По данным СМИ, за последние три года число браков в России выросло в 2,5 раза – с 1,1 млн до 2,76 млн, что эксперты связывают в том числе с изменением общественных приоритетов на фоне текущих событий.

Ранее сообщалось, что мобилизованный боец СВО из Алтайского края Михаил вместо отдыха после четвертого ранения судится за жилье, купленное на его соцвыплаты. Как рассказал его представитель, барнаульский юрист Артем Деев, военный требует лишить жену доли в двухкомнатной квартире в Барнауле, приобретенной на деньги за ранение.