Юрий Антонов заявил, что проблемы со здоровьем у Ширвиндта начались из-за молодости

Он добавил, что российская сцена потеряла великого актера

18 марта 2024, 10:44, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Певец Юрий Антонов предположил, что Александр Ширвиндт столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бурной молодости. Его слова передает "МК".

"Это все отрыжки молодости. Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся", – сказал Антонов.

Он заявил, что все сделанное в молодости скажется на человеке в старости, о которой нужно думать заранее.

Антонов добавил, что со смертью Ширвиндта российская сцена потеряла великого актера. Певец признался, что очень хорошо общался с артистом.

Напомним, что президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет.