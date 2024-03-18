Юрий Антонов заявил, что проблемы со здоровьем у Ширвиндта начались из-за молодости
Он добавил, что российская сцена потеряла великого актера
18 марта 2024, 10:44, ИА Амител
Певец Юрий Антонов предположил, что Александр Ширвиндт столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бурной молодости. Его слова передает "МК".
"Это все отрыжки молодости. Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся", – сказал Антонов.
Он заявил, что все сделанное в молодости скажется на человеке в старости, о которой нужно думать заранее.
Антонов добавил, что со смертью Ширвиндта российская сцена потеряла великого актера. Певец признался, что очень хорошо общался с артистом.
Напомним, что президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет.
10:51:44 18-03-2024
Если бы молодость знала, а старость могла...?
10:59:00 18-03-2024
Человек дожил практически до 90 лет - значит, правильная у него была молодость!
13:13:43 18-03-2024
Гость (10:59:00 18-03-2024) Человек дожил практически до 90 лет - значит, правильная у н... Вот именно - 71 год с одной женой. Не менял баб,как перчатки.
14:14:27 18-03-2024
Гость (13:13:43 18-03-2024) Вот именно - 71 год с одной женой. Не менял баб,как перчатки... Уважаемый, "бабами сваи забивают!" А в социуме - ЖЕНЩИНЫ!
15:32:51 18-03-2024
Гость (14:14:27 18-03-2024) Уважаемый, "бабами сваи забивают!" А в социуме - ЖЕНЩИНЫ!... Гость, свайную бабу назвали от производной женщина. Спросите любого селянина.
13:14:22 18-03-2024
Гость (10:59:00 18-03-2024) Человек дожил практически до 90 лет - значит, правильная у н... Респект
10:59:33 18-03-2024
Глубже проблема кроется. Смерть - она из-за рождения и жизни.
11:04:57 18-03-2024
Желаю всем таких проблем со здоровьем,чтобы доживали до 90 лет!!!!
11:07:28 18-03-2024
А при чём тут вообще мнение Юры? Ширвиндт прожил довольно долго по нашим меркам. Светлая память.
11:18:03 18-03-2024
Смерть - СменаМерности.
12:00:20 18-03-2024
Гость (11:18:03 18-03-2024) Смерть - СменаМерности.... Смена тапок
20:09:17 18-03-2024
Гость (12:00:20 18-03-2024) Смена тапок... Там уже тапки точно не нужны...!
14:15:34 18-03-2024
хоть думай, хоть не думай, до 150 все равно не доживешь
15:08:30 18-03-2024
Гость (14:15:34 18-03-2024) хоть думай, хоть не думай, до 150 все равно не доживешь... А кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет