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Юрий Антонов заявил, что проблемы со здоровьем у Ширвиндта начались из-за молодости

Он добавил, что российская сцена потеряла великого актера

18 марта 2024, 10:44, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656
Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Певец Юрий Антонов предположил, что Александр Ширвиндт столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бурной молодости. Его слова передает "МК".

"Это все отрыжки молодости. Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся", – сказал Антонов.

Он заявил, что все сделанное в молодости скажется на человеке в старости, о которой нужно думать заранее.

Антонов добавил, что со смертью Ширвиндта российская сцена потеряла великого актера. Певец признался, что очень хорошо общался с артистом.

Напомним, что президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет. 

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Комментарии 14

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Гость

10:51:44 18-03-2024

Если бы молодость знала, а старость могла...?

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Гость

10:59:00 18-03-2024

Человек дожил практически до 90 лет - значит, правильная у него была молодость!

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Гость

13:13:43 18-03-2024

Гость (10:59:00 18-03-2024) Человек дожил практически до 90 лет - значит, правильная у н... Вот именно - 71 год с одной женой. Не менял баб,как перчатки.

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Гость

14:14:27 18-03-2024

Гость (13:13:43 18-03-2024) Вот именно - 71 год с одной женой. Не менял баб,как перчатки... Уважаемый, "бабами сваи забивают!" А в социуме - ЖЕНЩИНЫ!

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Гость

15:32:51 18-03-2024

Гость (14:14:27 18-03-2024) Уважаемый, "бабами сваи забивают!" А в социуме - ЖЕНЩИНЫ!... Гость, свайную бабу назвали от производной женщина. Спросите любого селянина.

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Гость

13:14:22 18-03-2024

Гость (10:59:00 18-03-2024) Человек дожил практически до 90 лет - значит, правильная у н... Респект

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Гость

10:59:33 18-03-2024

Глубже проблема кроется. Смерть - она из-за рождения и жизни.

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Гость

11:04:57 18-03-2024

Желаю всем таких проблем со здоровьем,чтобы доживали до 90 лет!!!!

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Гость

11:07:28 18-03-2024

А при чём тут вообще мнение Юры? Ширвиндт прожил довольно долго по нашим меркам. Светлая память.

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Гость

11:18:03 18-03-2024

Смерть - СменаМерности.

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Гость

12:00:20 18-03-2024

Гость (11:18:03 18-03-2024) Смерть - СменаМерности.... Смена тапок

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Гость

20:09:17 18-03-2024

Гость (12:00:20 18-03-2024) Смена тапок... Там уже тапки точно не нужны...!

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Гость

14:15:34 18-03-2024

хоть думай, хоть не думай, до 150 все равно не доживешь

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Гость

15:08:30 18-03-2024

Гость (14:15:34 18-03-2024) хоть думай, хоть не думай, до 150 все равно не доживешь... А кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет

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