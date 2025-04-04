Уже в следующем году в регионах не будет больше половины финансовых организаций

04 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Рубль / Фото: Ilya Chunin / Unsplash

По данным Ассоциации российских банков, за десять лет количество региональных банков сократилось в 2,5 раза. Регулирование банковского сектора выступает одной из ключевых задач ЦБ, ведущих в конечном итоге к охлаждению экономики.

Чтобы в регионах, и в частности в Алтайском крае, предпринимательство оставалось на плаву, региональные банки нужно сохранять. Они остаются чуткими к нуждам малого и среднего бизнеса, заявил исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Ситуация у нас такая произошла: отрегулировать проблему дорожного движения не за счет улучшения регулировки на дорогах, а за счет сокращения числа пешеходов. Центральный банк, поняв в свое время, что он не способен регулировать систему, пошел по простому пути сокращения объектов регулирования: были сокращены банки, причем отзывались лицензии. На сегодняшний день у нас осталось порядка 300 банков. Но по факту вся банковская система представляет собой пять-десять банков, которые занимают в ней львиную долю – более 90%. Основная часть этих банков – государственные. Но надо понимать, что такое экономика России вообще. 50% – это госсектор, 30% – это примерно 500 компаний, и 20% экономики – все остальные. Соответственно, вот эти 80% обслуживаются в данных пяти-десяти банках. И под эти компании, под эти организации пишутся программы. Если ты не входишь в какую-то программу, то ты выпадаешь из кредитного процесса. А это опять-таки малый и средний бизнес: он, как правило, не попадает в программы либо попадает в очень мизерном финансировании", – рассказал он.

Задачу развивать МСП должны выполнять именно региональные банки, считает Андрей Макулов. Кроме того, они выступают своеобразными центрами инновации.

"Для примера: в Алтайском крае первую ипотеку выдал региональный банк. На год раньше, чем, допустим, Сбербанк. У нас несколько строительных компаний поднялись только из-за того, что региональный банк начал выдавать ипотеку. Пластиковые карты чиповые тоже сначала появились в региональном банке, и это позволило "Алтайэнерго" выплатить заработную плату людям при всеобщих задержках везде. Даже мобильный банк в телефоне первый в крае появился у регионального банка, где-то через полгода – у Альфа-Банка. То есть они – центр инноваций, они вносят все время новшества", – сказал директор Алтайского банковского союза.

Несмотря на это, прогнозы неутешительные: согласно планам на следующий год, со слов Андрея Макулова, больше половины финансовых организаций в регионах присутствовать вообще не будут, еще четверть – сокращают свое региональное присутствие. Причем проблему можно решить лишь законодательно, изменив подход к российской денежно-кредитной системе.