За арестованного алтайского депутата Клюшникову заступились на федеральном телеканале

В защиту депутата высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов

29 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Людмила Клюшникова в суде / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В защиту арестованного депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой высказался глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он выступил в эфире федерального телеканала "Россия 24".

«Я настаиваю, чтобы администрация президента вмешалась. Мы не можем допускать, чтобы в условиях войны депутат и ее помощница сидели в КПЗ под абсолютно надуманным предлогом», – сказал Зюганов.

Людмила Клюшникова была арестована и помещена в СИЗО из-за обвинения в фиктивном трудоустройстве своей знакомой. Светлана Кербер числилась на должности помощника депутата с 2021 года и предоставляла в краевую думу фиктивные документы – табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты, в которых были якобы ложные сведения о выполнении Кербер своих трудовых обязанностей. На основании именно этих документов помощнице незаконно и безосновательно перечисляли деньги, считает следствие. Сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей.

Свою вину Клюшникова не признала и уже успела обжаловать решение суда, прося изменить меру пресечения на домашний арест.