За арестованного алтайского депутата Клюшникову заступились на федеральном телеканале
В защиту депутата высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов
29 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
В защиту арестованного депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой высказался глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он выступил в эфире федерального телеканала "Россия 24".
«Я настаиваю, чтобы администрация президента вмешалась. Мы не можем допускать, чтобы в условиях войны депутат и ее помощница сидели в КПЗ под абсолютно надуманным предлогом», – сказал Зюганов.
Людмила Клюшникова была арестована и помещена в СИЗО из-за обвинения в фиктивном трудоустройстве своей знакомой. Светлана Кербер числилась на должности помощника депутата с 2021 года и предоставляла в краевую думу фиктивные документы – табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты, в которых были якобы ложные сведения о выполнении Кербер своих трудовых обязанностей. На основании именно этих документов помощнице незаконно и безосновательно перечисляли деньги, считает следствие. Сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей.
Свою вину Клюшникова не признала и уже успела обжаловать решение суда, прося изменить меру пресечения на домашний арест.
18:45:13 29-11-2025
У деда фляга свистит, деменция
Он воровок вместо СИЗО в окопы решил послать?
21:06:59 29-11-2025
Как только еще ваш коммент пропустили
21:15:41 29-11-2025
Никогда такого не было и вот опять.
21:37:14 29-11-2025
А я так и не понял, за что её в СИЗО посадили. Детальней бы рассказали, если это не секретно.
22:48:23 29-11-2025
За воровство денег
14:01:39 30-11-2025
Она украла из бюджета деньги. В бюджет люди платят налоги, чтобы они были потрачены на нужды людей. Т.Е. люди отдают свои кровные, а эти воровки прикорманили государственные деньги. В СССР даже за хищение государственной собственности могла быть назначена высшая мера наказания- расстрел. Не умееш воровать не воруй. Особенно у государства.
23:42:38 30-11-2025
Если депутаты госдумы получают по миллиону зарплаты, то это не воровство ?