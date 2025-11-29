НОВОСТИОбщество

За арестованного алтайского депутата Клюшникову заступились на федеральном телеканале

В защиту депутата высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов

29 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

В защиту арестованного депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой высказался глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он выступил в эфире федерального телеканала "Россия 24".

«Я настаиваю, чтобы администрация президента вмешалась. Мы не можем допускать, чтобы в условиях войны депутат и ее помощница сидели в КПЗ под абсолютно надуманным предлогом», – сказал Зюганов.

Людмила Клюшникова была арестована и помещена в СИЗО из-за обвинения в фиктивном трудоустройстве своей знакомой. Светлана Кербер числилась на должности помощника депутата с 2021 года и предоставляла в краевую думу фиктивные документы – табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты, в которых были якобы ложные сведения о выполнении Кербер своих трудовых обязанностей. На основании именно этих документов помощнице незаконно и безосновательно перечисляли деньги, считает следствие. Сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей.

Свою вину Клюшникова не признала и уже успела обжаловать решение суда, прося изменить меру пресечения на домашний арест.

Депутата АКЗС Людмилу Клюшникову отправили в СИЗО до 2026 года

Ранее под арест также отправили ее помощницу Светлану Кербер
Avatar Picture
Гость

18:45:13 29-11-2025

У деда фляга свистит, деменция
Он воровок вместо СИЗО в окопы решил послать?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:59 29-11-2025

Гость (18:45:13 29-11-2025) У деда фляга свистит, деменция Он воровок вместо СИЗО в ... Как только еще ваш коммент пропустили

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:41 29-11-2025

Никогда такого не было и вот опять.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

21:37:14 29-11-2025

А я так и не понял, за что её в СИЗО посадили. Детальней бы рассказали, если это не секретно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

22:48:23 29-11-2025

За воровство денег

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:39 30-11-2025

Она украла из бюджета деньги. В бюджет люди платят налоги, чтобы они были потрачены на нужды людей. Т.Е. люди отдают свои кровные, а эти воровки прикорманили государственные деньги. В СССР даже за хищение государственной собственности могла быть назначена высшая мера наказания- расстрел. Не умееш воровать не воруй. Особенно у государства.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:42:38 30-11-2025

Если депутаты госдумы получают по миллиону зарплаты, то это не воровство ?

  -2 Нравится
Ответить
