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Задержан подозреваемый в покушении на Захара Прилепина

Розыск возможных соучастников продолжается, рассказала Ирина Волк

06 мая 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых поймали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения. После доставки в отделение полиции предполагаемого злоумышленника передадут в следственные органы.

Розыск возможных соучастников продолжается, добавила Ирина Волк.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин. В результате ЧП водитель погиб, а Прилепин получил травмы, его госпитализировали. Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Комментарии 3

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Элен без ребят

21:45:08 06-05-2023

расстрелять существо!

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Гость

06:43:00 07-05-2023

Элен без ребят (21:45:08 06-05-2023) расстрелять существо! ... Поклонник творчества ?

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Гость

11:50:49 07-05-2023

Бомжа поймали, что из лесу вышел.

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