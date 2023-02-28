НОВОСТИБарнаул

За день до весны. Фотозаметки с улиц Барнаула

Когда времена года решают, кто из них хозяин

28 февраля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Марина Оськина, Мария Карташова

Февраль подходит к концу, а это значит, что зима нас покидает (пусть и календарная только). Весна робко дала о себе знать чуть больше недели назад, но за несколько дней до марта морозы ударили по краю (гололёд, привет!). Однако потепление уже идёт, и в ближайшие дни Алтайский край ждут плюсовые дневные температуры. 

По сообщению Алтайского гидрометцентра, в первые дни марта температура в Барнауле днём составит +3...+5 градусов, а по Алтайскому краю в предгорьях будет до +13°С. Ночью столбики термометров в Барнауле покажут от 3 до 5 градусов мороза. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 5

  • А где фотографии тротуара пр. Ленина (нечетная сторона) от ул. Союза Республик в сторону ул. Молодежной?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Сегодня можно было на коньках разъезжать.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Весна прошла, настало лето - Спасибо Партии за это!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • да.. коньки были бы в самый раз
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Серость и убогость. Тоска
    28 февраля, Гость   Ответить
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